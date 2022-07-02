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Жительница Лисичанска рассказала о взрывавших город бойцах ВСУ
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Украинские войска «сами все взрывали» в городе, все сожгли, не считаясь с мирными жителями, заявила жительница Лисичанска российским военным.
«Все сами – все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября – это день освобождения города - отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады», – приводит РИА «Новости» рассказ жительницы Лисичанска.
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры из разрушенного Лисичанска. По его словам, отступая, украинские военные оставляют не только мины. «Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации. Однако, наших бойцов там не оказалось», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, в этом заключается тактика нацистских бандформирований: оставить после себя как можно больше разрушения, лишить города и поселки без инфраструктуры, и затем обвинить Россию.
Ранее союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска.
До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.
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Полянский назвал единственный способ «исключить» Россию из СБ ООН
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Исключение России из Совета Безопасности ООН возможно только при том условии, что организация будет распущена и создана заново, заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Дмитрий Полянский, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского исключить РФ из СБ и Генассамблеи ООН.
«Это все-таки попытка некую псевдоправовую базу задействовать. Но это никакой критики не выдерживает, и, естественно, все нормальные люди понимают, что такой сценарий возможен только если распустить ООН и заново сделать», – приводит ТАСС слова Полянского, сказанные российским дипломатом в эфире телеканала «Соловьев Live».
Вторая задача Киева, по словам постпреда РФ, заключается в попытке «раскачать» членов Совбеза ООН, которые уже начинают уставать от украинской темы. «Показать им, что «вы ничего не делаете, прошло уже четыре месяца, Россия по-прежнему атакует, она по-прежнему в Совбезе, участвует вот в этих заседаниях», то есть попытка сыграть на эмоциях. И заодно рассказать своим согражданам, что что-то делается», – объяснил Полянский.
«И Зеленский, и постпред Украины периодически сотрясают воздух, выдавая мысль о том, что мы (Россия) сидим в этом кресле [Совбеза ООН], не имея на него права, и якобы что мы даже незаконно в нем сидим после распада Советского Союза, что абсолютно полный бред, и мы это все объясняли, и даже ооновцы делали соответствующие разъяснения», – напомнил Полянский. Сейчас, по его словам, аргументация Киева заключается в том, что Россия «просто недостойна находиться в ООН в целом».
Во вторник Зеленский призвал исключить Россию из Совета Безопасности ООН и состава Генеральной Ассамблеи. Как говорится в Уставе ООН, член организации, «систематически нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности».
Напомним, в феврале Зеленский призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в Совбезе организации и признать действия РФ на Украине «геноцидом», хотя у генсека нет таких полномочий. В Кремле подчеркивали, что альтернатив СБ ООН не существует, любые реформы должны быть исключительно продуктом консенсуса постоянных членов Совбеза. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках ряда стран изменить устав ООН, чтобы лишить постоянных членов Совета Безопасности, среди которых и Россия, права вето. Так, в 2016 году Россия и США совместно выступили против предложения Британии и Франции ограничить право вето, которым обладают постоянные члены Совета Безопасности ООН.
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Зеленский заметил снижение интереса в мире к конфликту на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве признал, что волна интереса к конфликту на территории Украины спадает во всем мире, и обратился к лидерам других государств с просьбой призывать сограждан к поддержке Киева.
«Я абсолютно с вами согласен, что внимание к войне ослабевает, поскольку люди в Европе и в мире не хотят думать про войну, так оно и есть. Хочется, чтобы война была очень далеко», – приводит слова Зеленского ТАСС.
При этом он в очередной раз выступил с утверждением, что боевые действия могут перекинуться с Украины и на другие государства. «Поэтому очень важно, чтобы не спадал интерес – извините, что я использую это [слово], – к войне. Это можем сделать только мы, лидеры государств, средства массовой информации», – отметил президент.
По его версии, в результате прекращения поставок зерна на мировой рынок с Украины из-за остановки работы ее черноморских портов может возникнуть голод в странах Африки и Азии. «Очень важно, чтобы такие государства не балансировали между Украиной и Россией, а занимали сторону <…> Украины», – считает Зеленский. «Потому что потом, когда возникнут миграционные взрывы, будет уже поздно, – полагает он. – Так что это <…> наша общая проблема. Поэтому нужно максимально за счет информационной политики как минимум доносить все это до своего общества, говорить про все эти риски и, я думаю, поддерживать Украину».
Накануне в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, в состав которого вошли: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тыс. 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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Шольц признал неиссякаемость ресурсов Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным количеством ресурсов для дальнейшего ведения спецоперации на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц телеканалу CBS News.
«Он [Путин] – лидер очень великой страны, в которой живет много людей, с большими средствами. И поэтому он сможет продолжать [спецоперацию] очень долго», – цитирует Шольца Ura.ru.
На вопрос о том, когда у Путина иссякнет ресурс на продолжение военных действий на Украине, Шольц в интервью CBS ответил, что «на самом деле никто не знает».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции после саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине.
До этого Шольц заявлял, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
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Стало известно о применении бесшумного миномета «Галл» против украинских диверсантов
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Спецназ ВС России в ходе спецоперации применяет бесшумные минометы «Галл» против украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил информированный источник.
«Спецназ ВС РФ применяет на Украине уникальные бесшумные минометы 2Б25 «Галл», у которых резко снижены демаскирующие признаки выстрела – звук, вспышка и дымный след. В частности, звук выстрела данного миномета похож на громкий хлопок в ладоши», – рассказал собеседник РИА «Новости».
По его словам, «данные минометы за счет возможности скрытного применения используются для проведения внезапных огневых налетов во время специальных и разведывательных мероприятий, в том числе для ликвидации замаскированных наблюдательных пунктов и опорных пунктов, при проведении контрзасадных действий для уничтожения украинских диверсионно-разведывательных групп».
Отмечается, что российский миномет по показателям значительно превосходит иностранные 60-миллиметровые минометы, которые используют украинские мобильные группы.
Миномет 2Б25 «Галл» разработан в ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод»). Он имеет калибр 82 миллиметра и может поражать цели на дальности от 100 метров до 1200 метров. Бесшумный, беспламенный и бездымный миномет был разработан в интересах подразделений специального назначения.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ).
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«Грачи» уничтожили «Тулумбасами» позиции армии Украины
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Министерство обороны показало видео удара парой российских штурмовиков Су-25 «Грач» авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» по позициям украинских войск.
В ролике ведомства демонстрируется, как самолеты готовятся к боевому вылету, и как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.
Затем пара Су-25 выполняет полет к цели на предельно малой высоте, наносит удар «Тулумбасами» по украинским позициям с кабрирования и с резким креном снова уходят на предельно малую высоту, передает РИА «Новости».
«Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», – заявили в Минобороны.
После посадки на аэродроме базирования техники сразу подготовили штурмовики к повторному боевому вылету.
Ранее Минобороны России показало работу экипажей танков Т-80БВ.
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Кадыров раскрыл детали освобождения Лисичанска
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Подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Другие подразделения союзных войск так же успешно вошли в город с флангов, освободили квартал за кварталом, координируя между собой действия и уничтожая бандеровских оккупантов. В городе оставались мирные жители, украинские оккупанты не дали им возможности покинуть город», – написал он в своем Telegram.
Кадыров отметил, что для налаживания жизни в городе необходимо убедиться в отсутствии угрозы для мирного населения.
«Излюбленная тактика нациков – расставлять мины-ловушки, на которых могут подорваться гражданские. Поэтому сейчас зачистка города является приоритетной задачей», – заявил Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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Батальоны ВСУ в районе Верхнекаменки и Золотаревки потеряли больше половины личного состава
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За сутки боев в районах населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад вооруженных сил Украины потеряли более половины личного состава, сообщили в Минобороны.
«В районе населенного пункта Артемовск высокоточным оружием Воздушно-космических сил нанесен удар по пункту временного размещения 1-го батальона 30-й механизированной бригады. Уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих и около 15 единиц военной техники. Кроме того, ударами российской авиации поражена база временного хранения вооружения и военной техники 10-й горно-штурмовой бригады, располагавшаяся на территории тракторного завода г. Харьков. Уничтожены до 30 человек личного состава и 10 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в Telegram-канале ведомства.
В МО добавили, что ВС России продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены пять пунктов управления ВСУ в районах Артемовск и Часов Яр Донецкой народной республики, Первомайское, Зеленый Гай и Бармашово Николаевской области, три склада с боеприпасами в районах населенных пунктов Шевченково и Новогригоровка Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 32-х районах», – уточнили в оборонном ведомстве.
Также в высокоточным оружием ВКС России поражено четыре взвода реактивных систем залпового огня, с которых ВСУ обстреливали населенные пункты Донецкой народной рспублики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражено: 39 пунктов управления ВСУ, два склада боеприпасов в районе города Николаев, а также живая сила и военная техника в 302-х районах», – добавили в министерстве.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта ЯВКИНО Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Харьковской, Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Перехвачены четыре реактивных снаряда залпового огня в районах населенных пунктов Ясиноватая, Минеральное Донецкой народной республики и Чернобаевка Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 227 самолетов, 134 вертолета, 1430 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3886 танков и других боевых бронированных машин, 702 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3073 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3954 единиц специальной военной автомобильной техники».
Ранее в Минобороны заявили о подготовке провокации ВСУ с применением кассетных боеприпасов.
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Затопленный в порту Бердянска БДК «Саратов» подняли на поверхность
Большой десантный корабль (БДК) «Саратов», получивший повреждения в результате удара украинской ракетой «Точка-У» и затопленный у причала экипажем, подняли в порту Бердянска, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.
«В порту Бердянска была проведена операция по подъему затонувшего БДК «Саратов» проекта 1171 «Тапир». Корабль получил повреждения в результате обстрела 24 марта порта боевиками Зеленского баллистическими ракетами «Точка-У». Затопление БДК было осуществлено экипажем во избежание детонации находившихся на борту боеприпасов в условиях начавшегося пожара», – сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Во вторник в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области рассказали о причине взрыва в порту Бердянска. Напомним также, в марте большие десантные корабли (БДК) Черноморского флота (ЧФ) доставили в порт Бердянска боевую технику. Как сообщалось, корабли проекта 1171 «Тапир» могут вместить до 20 танков или до 40 БТР.
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Военный эксперт назвал главную угрозу Крымскому мосту
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Необходимо усилить противовоздушную оборону в Керченском проливе для защиты Крымского моста, поскольку главная угроза исходит от оружия дальнего поражения, поставленного США Украине, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
«В том, что подобного рода планы (атака на Крымский мост – прим. ВЗГЛЯД) в Киеве существуют, сомневаться не приходится. Полагаю, что Россия адекватно оценивает степень угрозы по всем линиям возможных диверсий либо атак. Предпринимаются необходимые меры, в том числе по усилению обороны. Думаю, что главная угроза, это не диверсионно-террористические акты, поскольку органы ФСБ, Росгвардии, МВД обеспечивают необходимый комплекс противодиверсионных мероприятий, а все-таки дальние ракетные удары», – цитирует Ura.ru Коротченко.
По его словам, способ предотвратить самый негативный сценарий, это комплексная система противовоздушной обороны.
«Крымский мост прикрывают как дальнобойные зенитные системы С-400, так и зенитно-ракетные комплексы ближнего рубежа обороны «Тор-М2» со 100% вероятностью поражения целей в зоне своей ответственности. Очевидно, что в свете возможного поступления дальнобойных систем американского производства в ВСУ есть необходимость усилить противовоздушное прикрытие», – добавил он.
Военный эксперт отметил, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивание многослойной системы ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшее инфраструктурное сооружение.
«Есть необходимость еще раз проанализировать, продумать и предпринять дополнительные меры безопасности», – заключил эксперт.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, насколько реальна угроза Крымскому мосту и почему Украина хочет его разрушить.
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Красное знамя Победы установили в центре Лисичанска
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В центральном парке Лисичанска установили Красное знамя Победы в ознаменование освобождения города от украинских националистических формирований, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Нашим подразделениям совместно с союзными войсками хватило нескольких часов, чтобы полностью взять город под свой контроль. Безусловно, операция по освобождению Лисичанска стала самым ярким показателем эффективности российской тактики против бандеровских формирований. Этот подвиг наших бойцов должен быть вписан в славную историю вооруженных сил России золотыми письменами!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Глава Чечни поздравил жителей Лисичанска и всех участников специальной военной операции «с очередной яркой и безоговорочной победой над украинскими националистами».
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
Ранее Кадыров заявил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.
До этого глава Чечни сообщил, что союзные войска перекрыли все въезды и выезды из Лисичанска в ЛНР.
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Начальник Генштаба проверил группировки войск на Украине
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Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки войск России, задействованные в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба военного ведомства.
«Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
Отмечается, что Герасимов, работая на командных пунктах, «уделил особое внимание вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск (сил)».
Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу лично проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине российскую группировку войск.
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Стало известно о скором окружении ВСУ в Лисичанске
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До полного окружения Лисичанска остается около 6 километров, осталось взять под контроль село Белогоровка, сообщают корреспонденты с места событий.
Группировка российских войск «О» («Отважные») освободили населенный пункт Золотаревка, передает РИА «Новости».
В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что город Лисичанск в Луганской Народной Республике (ЛНР) в ближайшее время будет полностью освобожден от украинских формирований.
Накануне посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил о взятии северных окраин Лисичанска. В пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что за прошедшие трое суток взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», желатиновый завод, населенный пункт Тополевка, ВС России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска.
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Лукашенко заявил о попытке Украины ударить по военным объектам Белоруссии
Несколько дней назад украинские военные пытались нанести удар по военным объектам на белорусской территории, но все ракеты были перехвачены, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на торжественном собрании в преддверии Дня независимости Белоруссии.
«Нас провоцируют. Должен доложить: три дня назад, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но комплексами «Панцирь» удалось перехватить все ракеты, пущенные вооруженными силами Украины», – приводит РИА «Новости» слова Лукашенко.
«Еще раз повторяю, мы не стремимся воевать на Украине. Нам эта война абсолютно не нужна», – заявил белорусский лидер, подчеркнув, что «ни один солдат Беларуси на территории Украины не воюет – я всегда был в этом честен».
«Нас по-прежнему пытаются втянуть в войну на Украине. Цель одна – одним махом разобраться и с Россией, и с Беларусью. Они якобы переживают, заявляют из Украины, что не хотели бы, чтобы белорусские войска вторглись через северную границу в Украину. Да они были бы рады, если бы мы туда вошли. Им это надо, потому что приказано «оттуда», и плевать им на гибель мирных жителей. У украинских политиков и президента политика одна: чем больше погибнет украинцев, тем больше они будут кричать на весь мир о зверствах «фашистов» из России и Беларуси»,– подчеркнул Лукашенко.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет желания воевать на территории Украины, но готов ответить на возможные удары со стороны Киева по белорусским объектам со своей территории.
Тренера сборной Украины по баскетболу призвали извиниться перед Грузией за оскорбительное поведение
Тренер сборной Украины по баскетболу латыш Айнарс Багатскис оскорбил грузинских спортсменов, показав им неприличный жест после выигранного отборочного матча чемпионата мира 79:66, вызвав тем самым возмущение грузинской стороны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Президент Федерации баскетбола Грузии Виктор Саникидзе назвал поведение тренера Украины «очень недостойным».
Он выразил надежду на рассмотрение инцидента Международной федерацией баскетбола.
«Мы требуем должного реагирования», – сказал Виктор Саникидзе телекомпании «Рустави-2».
Форвард сборной Грузии по баскетболу Дуда Санадзе назвал поведение тренера сборной Украины «неспортивным».
«Надеюсь, Международная федерация накажет Багатскиса, – сказал баскетболист. – Тренер должен извиниться перед всей Грузией».
Сам Багатскис после матча сказал, что «если грузины и их звезды чем-то недовольны, то пусть немножко опустятся на землю».
Напомним, череда скандалов произошла в самой Грузии накануне. Посол Грузии во Франции покинула пост со скандалом. А прием в посольстве США в Грузии завершился дракой.
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США выделили Украине новый пакет военной помощи
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США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 820 млн долларов, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил.
«Днем министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 млн долларов», – приводит слова представителя военного ведомства РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря Пентагона, пакет помощи включает в себя: дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.
Напомним, во вторник украинские вооруженные формирования впервые применили американскую РСЗО HIMARS, ударив по Перевальску в Луганской народной республике.
В тот же день посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подталкивании Киева к массовым убийствам мирного населения, а глава МИД России Сергей Лавров назвал шизофренией заявления западных лидеров о новых поставках оружия Украине.
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