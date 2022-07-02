Жительница Лисичанска рассказала о взрывавших город бойцах ВСУ

Украинские войска «сами все взрывали» в городе, все сожгли, не считаясь с мирными жителями, заявила жительница Лисичанска российским военным.

«Все сами – все взорвали, все сожгли. Они нас не считают ни за кого. Мы хотим 9 мая, мы хотим второе сентября – это день освобождения города - отмечать, как отмечали. Спасибо, ребят. Мы рады», – приводит РИА «Новости» рассказ жительницы Лисичанска.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры из разрушенного Лисичанска. По его словам, отступая, украинские военные оставляют не только мины. «Они разрушают объекты инфраструктуры в надежде, что смогут нанести потери личному составу наших войск. Сегодня, после входа наших сил в Лисичанск они нанесли удар ракетой «Точка-У» по зданию администрации. Однако, наших бойцов там не оказалось», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в этом заключается тактика нацистских бандформирований: оставить после себя как можно больше разрушения, лишить города и поселки без инфраструктуры, и затем обвинить Россию.

Ранее союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра.

Также в центре Лисичанска установили Красное знамя Победы.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД