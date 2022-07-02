|
|
В Германии предрекли Евросоюзу крах из-за Берлина
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Евросоюз стоит перед лицом множества опасностей, но сильнейшая угроза для союза исходит от Германии, в будущем он окажется раздавлен США, Россией и Китаем, заявил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Мориц Эндерс.
Эндерс призвал внимательнее относиться к геополитическим планам покинувшей союз Великобритании. Однако наибольшая опасность для сообщества исходит не от внешних факторов, а от него самого – точнее, «от его провальной политики в области безопасности и энергетики», говорится в статье, передает РИА «Новости».
В материале объясняется, что проекты ЕС в этой сфере ничем не обеспечены, так как крупнейшему донору организации, Германии, грозит массовая деиндустриализация.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему железный занавес ударит по Европе больше, чем по России.
Захарова едко ответила главе МИД Латвии на слова о «красавице»
Официальный представитель МИД едко ответила министру иностранных дел Латвии, который адресовал ей фразу про «красавицу».
Министр ответил Захаровой на критику о внесении украинского борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО ответил фразой, которую ранее использовал президент России Владимир Путин в адрес украинского руководства.
«Нравится – не нравится, терпи, моя красавица», – написал Ринкевичс по-русски, передает РБК.
«Эдгар, вы же не по красавицам. Найдите себе красавца, и пусть он терпит. А я не ваша. Или это очередной каминг-аут?» – ответила Захарова главе латвийского ведомства в Telegram.
Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Европа «сдрейфила» в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов для издания «Главред».
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с «позицией страуса». «Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва», – передает РИА «Новости» его слова.
Однако Жданов подчеркнул, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
Накануне агентство Reuters допустило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Ранее зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цены на газ в Латвии выросли почти на 90%
Оператор газотранспортной системы Latvijas gaze повысил тарифы на газ для домохозяйств Латвии, рост в зависимости от объемов потребления составил от 65,6% до 89,9%, сообщил портал Delfi.
Представитель правления компании Айгар Калвитис сообщил, что с учетом роста цен на природный газ на мировом рынке в настоящее время больше невозможно закупать недорогой природный газ, а закупленный в прошлом сезоне дешевый газ уже использован, поэтому его приходится покупать по нынешней высокой цене, передает ТАСС.
Ранее министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявлял, что Рига планирует принять законодательные поправки, запрещающие импорт российского газа с 1 января 2023 года.
15 июня премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна больше не будет покупать российский газ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
|
|
По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Болгарии предупредили о риске народных протестов из-за дипломатического конфликта с РФ
|
|
От бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит, сказал газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель Христо Маринов. По решению действующего правительства страны, из Болгарии высылают 70 российских дипломатов. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова поставила перед руководством России вопрос о закрытии нашего диппредставительства.
«Народ Болгарии категорически против решений марионеточного правительства Петкова, приведших к ухудшению отношений с Россией. Взаимное закрытие посольств Россией и Болгарией вызовет взрыв в болгарском обществе», – подчеркнул председатель Болгарского общественного фонда народного единения Христо Маринов.
Собеседник отметил, что решение о высылке российских дипломатов, означающее дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Софии, происходит на фоне усиливающегося экономического кризиса в Болгарии. «Жители Болгарии испуганы – никакой стабильности нет, уверенности в завтрашнем дне нет, – рассказал Маринов. – Бешеные цены на электроэнергию, резко выросла стоимость водоснабжения, будет ли газ в стране – никто не знает, уголь подорожал».
По словам Маринова, от бунтов болгарское общество сдерживает только то, что Болгария – аграрная страна, и у многих есть огороды, поэтому люди верят, что продуктовый кризис им пока не грозит. Общество возмущает навязывание Вашингтоном своей воли европейским и в том числе балканским странам. «Почему на встрече двух министров энергетики суверенных государств – Болгарии и Греции – с ними за столом сидит посол США? Это позор для Софии и Афин», – подчеркнул собеседник.
«И на фоне всего этого проходимец из Канады, которого мало кто тут считает болгарским патриотом, ссорится с Россией», – заметил Маринов.
Собеседник имеет в виду Кирила Петкова, который руководил правительством Болгарии с декабря прошлого года. 22 июня парламент вынес правительству Петкова вотум недоверия. Осенью возможны внеочередные парламентские выборы. Пока кабинет продолжает работать, а Петков руководит им в ранге и. о. премьер-министра. Действующий глава правительства учился и начинал работать в Канаде, делал карьеру в канадском бизнесе. В политическом кризисе, приведшем к вотуму недоверия правительству, Петков обвинил, помимо оппозиции, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову.
Во вторник и. о. премьера заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». В ответ в четверг Митрофанова заявила болгарскому телевидению о возможности разрыва дипотношений. Позже посол сообщила ТАСС о том, что российское диппредставительство поставило условие Болгарии отмены решения об объявлении дипломатов персонами нон грата до 12.00 пятницы. «Если ответа не последует или он будет отрицательным, то я буду ставить перед президентом Российской Федерации вопрос о закрытии посольства, что будет означать разрыв дипломатических отношений», – пояснила Митрофанова.
МИД Болгарии отклонил ноту российских дипломатов об отмене решения о высылке. После этого Митрофанова распространила специальное обращение к болгарским гражданам, в котором сообщила, что намерена поставить перед руководством России вопрос о закрытии посольства в Софии.
Теперь многие десятки тысяч россиян в Болгарии, купившие недвижимость или приезжающие отдохнуть, останутся без поддержки, выразил опасение Маринов. «Кроме того, окажутся в трудной ситуации рабочие разных специальностей и квалификации, а также сотрудники различных компаний, приехавшие из Болгарии в Россию для работы по контрактам. Все идет к тому, что в лучшем случае останется два консульства Болгарии в России – в Петербурге и Екатеринбурге. И всем, кто работает в российском столичном регионе, нужно будет за каждой справкой ездить как минимум за 800 км», – пояснил собеседник.
«Если болгарское общество пока массово не выступает, то политики уже начали переходить к конкретным действиям – так, одна из национальных партий Болгарии собирается подать заявление в генпрокуратуру Болгарии на Петкова за решение о высылке российских дипломатов», – сообщил Маринов.
Добавим, что c учетом членов семей до 3 июля страну должны покинуть около 200 человек, а работа посольства и генеральных консульств РФ в Болгарии будет фактически блокирована. Это решение уже поставило дипломатические отношения двух стран на грань разрыва, констатирует ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
|
|
«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
|
|
Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Правительственный кризис назрел в Италии
|
|
Угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии, пишут СМИ.
Драги на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют советом министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером «Движения «5 звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя «Движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Неделю назад из партии вышел министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, уведя в свое новое объединение «Вместе ради будущего» более 60 депутатов из «Движения». Сам Конте тем временем встретился с президентом Серджо Маттареллой. Конте заявил, что «Движение» пока сохраняет поддержку кабмина. Драги сообщил, что вскоре встретится с Конте, с которым он уже начал «прояснять происходящее».
Кроме того, разногласия с кабмином есть и у «Лиги», которая не согласна с предложениями Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях. «Лига» также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Сам Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
От премьера Болгарии потребовали учитывать угрозу России разорвать дипотношения
Правительство Болгарии должно учитывать риск разрыва дипотношений с Россией, заявил президент Болгарии Румен Радев, призвав созвать заседание кабмина.
В соцсетях Радев прокомментировал «возникшее напряжение в отношениях с Россией». Он призвал «премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», передает ТАСС.
Радев подчеркнул, что такое решение должно «отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». Как указал Радев, нельзя допустить, чтобы болгарские граждане в России «остались без дипломатического представительства». По его словам, «недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них». Президент заявил, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЕК решили проверить информацию о планах Британии лишить газа Европу
Еврокомиссия намерена проверить данные о том, что Британия в случае недостатка газа может прекратить его поставки в континентальную Европу, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.
«Новости, которые мы получили сегодня утром, которые были сообщены Financial Times, мы должны будем проанализировать их и обсудить с нашими британскими партнерами», – сказал Шефчович, передает РИА «Новости».
Он добавил, что ЕС и Британии нужно послать сигнал о том, что они могут сфокусироваться «на этой глобальной повестке дня, глобальных вызовах, один из которых – это, конечно, энергетическая безопасность».
«Наши британские партнеры знают, как выгодно было энергетическое сотрудничество. В один период ты в состоянии продавать энергоресурсы, но очень часто тебе нужно покупать их у своих партнеров. Поэтому торговля на европейском уровне приносила выгоду всем участникам. Это то, почему торговля энергоресурсами, энергетическая поддержка, а в эти дни мы все чаще используем слово солидарность, так важны. Я надеюсь, что это будет императивом мышления, когда будут решаться эти вопросы. Но нам надо изучить, что это будет означать для лета, для зимы. Я надеюсь, наши британские коллеги сделают то же самое, прежде чем более ясно сообщить об этом», – заключил Шефчович.
Ранее СМИ сообщали, что Британия в случае столкновения с нехваткой газа может пойти на полное прекращение поставок энергоресурса в континентальную Европу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Швейцарии приготовились ввести квоты на газ и велели запастись мазутом
|
|
Правительство Швейцарии ведет подготовку к возможному дефициту газа и может ввести ограничения для потребителей, не входящих в категорию «защищенных», сообщил кабмин страны.
Правительство Швейцарии провело заседание, по итогам которого заявило, что в Европе «ситуация становится все более напряженной в том, что касается в первую очередь снабжения газом». У Швейцарии нет собственных хранилищ, большую часть газа страна получает из Германии, поэтому «будет затронута в случае нехватки газа в Евросоюзе, в частности, в Германии». По мнению кабмина, «если хранилища не будут заполнены так, как предусмотрено, то нехватка будущей зимой не исключена».
Швейцария готовится к «различным сценариям». В частности, предлагается «призвать всех потребителей природного газа к снижению его потребления». Те, у кого есть техническая возможность, должны будут перейти на мазут, который рекомендовано запасать «несмотря на высокие цены», передает ТАСС со ссылкой на Keystone-ATS и RTS.
Если призывов будет «недостаточно», власти готовы ввести квоты на газ для всех потребителей, не отнесенных к категории «защищенных». К «защищенным» относятся в основном домовладения, отапливаемые из централизованных газовых сетей, а также основные службы, такие, как здравоохранение. Кроме того, обсуждается возможность полного запрета на использование газа в некоторых случаях, в частности, для обогрева спортивных залов и пустующих зданий.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен заявил, что страна «находится не на острове», ситуация «на Украине и глобальный энергетический кризис ударили в том числе по Швейцарии», и «нет никакой уверенности в отношении того», что «ждет» Швейцарию. Он указал на «конкретный риск нехватки газа», посоветовав снизить обогрев жилищ, так как понижение температуры в домах на один градус Цельсия позволяет экономить от 5% до 7% газа. Пармелен заявил: «Каждый должен задаться вопросом и посмотреть, где он может сэкономить. Речь идет не только о газе, но и об электричестве».
Напомним, президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость. Сообщалось, что глава Швейцарии ведет с Россией дискуссии по вопросам, касающимися Украины, а также готовности Берна предложить свои дипломатические услуги Москве и Киеву.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Германия указала Литве на нежелание воевать с Россией
|
|
«Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Берлина их одернули, что дальше идти не следует», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев, комментируя сообщения немецкой прессы о возмущении правительства Шольца литовской блокадой Калининграда.
«Мы наблюдаем все-таки публикацию в прессе, а не какие-то публичные действия руководства ФРГ, поскольку публично официальный Берлин не может себе позволить таких демаршей. Любое публичное слово против Литвы в этой ситуации будет означать поддержку России. Но ответ на вопрос, почему Германия выразила недовольство, довольно прост – в Берлине не хотят войны с Россией», – отметил доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ, политолог Вадим Трухачев.
«Литва ведет себя, как будто лишилась тормозов. Вильнюс в своей политике может довести дело до войны. Даже если там этого не хотят – но они смогут вовремя остановиться. Поэтому из Германии их одернули, что дальше идти не следует», – заметил эксперт.
Трухачев также высказал предположение, сходное с тем, что ранее сделал политолог Владимир Корнилов – российский гарнизон мог быть выведен с черноморского острова Змеиный в обмен на возобновление свободного транзита в Калининград. Собеседник высказал версию, что такой размен мог быть предметом обсуждения российского руководства с канцлером Олафом Шольцем или с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. «Причем Литву тоже поставили в известность, но все это происходило непублично, – полагает Трухачев. – Потом решили сообщить всему миру об этом через «Шпигель». Сама же Литва не смогла об этом объявить из-за того, что она – самая русофобская страна в Европе».
Ранее онлайн-издание Spiegel сообщило, что правительство Шольца возмущено действиями Литвы по блокаде перевозок грузов в Калининград. Руководство Германии настаивает на снятии запрета, отмечает издание. «Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.
Reuters со ссылкой на источники сообщило, что транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом. Накануне судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, прибыло в конечную точку первого рейса с партией необходимых Калининградской области грузов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Норвегия отказалась считать блокаду Шпицбергена нарушением договора
Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт утверждает, что отказ ее страны пропускать грузы в российские поселки на Шпицбергене якобы не нарушает договор 1920 года по архипелагу.
Хюитфельдт заявила, что «Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене». По ее словам, «грузы, которые были остановлены на норвежско-российской границе, были остановлены на основании санкций, запрещающих российским автотранспортным компаниям перевозить их по территории Норвегии», передает РИА «Новости».
Напомним, правовой статус Шпицбергена определяется так называемым Шпицбергенским трактатом (или Парижским договором) 1920 года. Его подписали почти 40 государств, включая СССР. Согласно этому документу, над архипелагом устанавливался суверенитет Норвегии, однако государства-участники трактата получали право на разработку ресурсов в недрах и территориальных водах Шпицбергена, ввоз грузов участников соглашения не должен быть ограничен.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немцы призвали Литву извиниться перед Россией
|
|
Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились действиями Литвы, запретившей транзит части товаров через Калининградскую область.
Ранее издание Der Spiegel сообщало, что правительство Германии выражало недовольство поведением Вильнюса и настаивало на снятие ограничений. В Литве возмутились этой точкой зрения и сочли позицию ЕС «поражением», передает РИА «Новости».
Позже глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к разрешению спора и сочла Еврокомиссию ответственной за это.
Читатели немецкого издания раскритиковали действия Литвы, обвинив ее в намеренной эскалации напряженности, призвав извиниться перед Россией.
«До чего мы дошли: то, что на самом деле соответствует здравому смыслу, а также заключенным договоренностям (свободное передвижение между двумя частями России), теперь преподносится как «уступка Путину». С таким иррациональным отношением к делу невозможно проводить разумную политику», – посетовал Thomas G.
Читатель под ником Weltumseglerin назвал блокаду Калининграда незаконной, глупой и опасной.
«Это нужно немедленно прекратить. Желательно принеся четкие извинения. Что они вообще задумали?! Решили выяснить, сможет ли конфликт распространиться на территорию стран НАТО? Или из Вашингтона пришел приказ устроить провокацию?», – выразил возмущение он.
«Как насчет того, чтобы министр иностранных дел перестала читать мораль и начала искать пути мирного решения?» – задался вопросом Rheinländer.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Литовцев заставят платить за воду из рек и озер
В Литве с 2024 года вступит в силу законодательный акт, обязующий местных жителей платить за использование воды из озер и рек, сообщают информационные агентства.
Новый закон предполагает, что в случае использования воды из водоема объемом более 10 кубов в сутки необходима регистрация в специальном реестре, передает «Sputnik Беларусь».
В случае забора воды объемом более 100 кубов пользователям придется платить за это. Такса составляет 0,003 евро за кубический метр.
Ранее в Польше местным жителям разрешили собирать хворост в лесах в больших объемах. Эта мера проходит в качестве ответа на рост цен на энергию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД