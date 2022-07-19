Украина пригласила западных производителей тестировать новое оружие на поле боя

Министр обороны Украины Алексей Резников пригласил производителей вооружения из стран Запада тестировать их новую продукцию на поле боя.

«Много вооружения тестируется в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает множеством собственных современных систем. <…> Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружения тестировать их новые продукты здесь», – цитирует ТАСС Резникова.

Одним из примеров вооружение, которое было испытано на Украине стала польская артиллерийская система Krab.

«Я думаю, что для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии, или наших турецких партнеров, хороший шанс протестировать свое оборудование», – отметил Резников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».

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