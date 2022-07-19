В «Музее НАТО» рассказали о противостоянии сандинистов в Никарагуа и США

В попытках сменить неугодный политический режим США 43 года назад подвергли Никарагуа террору, экономической блокаде и вмешались в выборы, к годовщине революции в Никарагуа медиапроект «Музей НАТО» рассказал историю противостояния сандинистов и США, конфликта, который продолжается до сих пор.

«43 года назад, 19 июля 1979 года после многолетней ожесточенной борьбы против диктатуры, которую поддерживали США, к власти в Никарагуа пришли сандинисты – партия, названная в честь революционера 1920-30-х годов Аугусто Сесара Сандино. Новая власть собиралась провести аграрную реформу, ликвидировать безграмотность и создать систему медицинской помощи для малообеспеченных слоев населения. Но в дело вмещались США и еще на 10 лет погрузили страну в хаос гражданской войны», – говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В «Музее НАТО» пояснили, что «новый режим собирался строить в стране социализм. Кроме того, революция в Никарагуа создавала опасность сопротивления господству США на других зависимых территориях – от Латинской Америки до Персидского залива».

США объединили оппозицию сандинистам в единое движение «контрас» и развязали гражданскую войну. Во внутреннем конфликте с вмешательством американцев по официальным данным погибли около 50 тыс. человек. Еще 50 тыс. жителей приграничных районов Никарагуа стали беженцами и вынужденными переселенцами. Только от действий «контрас» общий ущерб инфраструктуре и экономике Никарагуа составил не менее 3,5 млрд долларов (по другим оценкам – до 17 млрд).

В борьбе против никарагуанской революции США применили целый комплекс методов – от экономических санкций до диверсионных операций, организованных ЦРУ, но так и не сумели сместить популярный в народе режим. Тогда Штаты пошли «демократическим» путем: на выборах, организованных после завершения гражданской войны в 1990 году, вложив огромные суммы, привели к победе удобную для себя оппозицию. Но в 2011 году лидер сандинистов Даниэль Ортега снова вернулся к власти и занимает пост президента до сих пор, а США все еще продолжают попытки ликвидировать неугодный режим.

Напомним, ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.