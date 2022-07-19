Большинство жителей США не поверили в победу над коронавирусом

Почти 78% опрошенных согласны с утверждением, что в течение их жизни коронавирус не исчезнет окончательно, сообщает портал «Аксиос» со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного совместно с социологической службой Ipsos.

Согласно результатам исследования, в том, что они перенесли COVID-19, уверены или подозревают это 46%. Среди вакцинированных 61% говорят, что хотя бы раз болели уже после вакцинации. На вопрос о том, чего они больше всего опасаются в связи с пандемией коронавируса, 27% участников опроса ответили, что боятся передать инфекцию человеку, который может перенести болезнь тяжело. 17% боятся развития у себя постковидного синдрома, и 13% – смертельного исхода, передает ТАСС.

Опрос проводился с 15 по 18 июля среди 960 взрослых жителей США. Статистическая погрешность составила 3,2%.

Как заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, ситуация с коронавирусом в стране «почти стабильная», в будущем ковид станет, скорее всего, подобен гриппу.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала пандемии выявлено более 89,5 млн случаев заражения коронавирусом и свыше 1 млн человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Ранее ВОЗ призвала принять меры из-за новой волны коронавируса в Европе.

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