Мишустин поручил незамедлительно решить вопросы в строительстве и ЖКХ

В строительстве и ЖКХ накопилось немало вопросов, требующих незамедлительного решения, надо определить источники финансирования, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«И, конечно, в этой сфере за годы накопилось немало проблем, которые требуют немедленного, если хотите, решения. Президент поручил разработать программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства и, конечно, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, а также капительного ремонта жилого фонда», – сказал он на стратегической сессии по направлению «Строительство и ЖКХ», сообщает РИА «Новости».

Мишустин подчеркнул, что нужно тщательно продумать параметры документа и определить источники финансирования. По его словам, такой комплексный подход окажет мультипликативный эффект для экономики, позволит загрузить производственные мощности многих смежных отраслей, а для жителей и бизнеса установить понятную, прозрачную систему тарифов на услуги.

Кроме того, Мишустин отметил, что надо строго контролировать расходование бюджетных средств в сферах строительства и ЖКХ.

«Реализация всех обозначенных задач в строительной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве требует значительных бюджетных средств. И здесь, конечно, важно строго контролировать эффективность их расходования», – подчеркнул он.

Мишустин добавил, что нужно активнее привлекать к такой работе инвесторов, частные инвестиции.