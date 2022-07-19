Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожья

Пензенская область взяла на себя шефство над Пологовским районом Запорожской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«Здесь разрушены важные социальные объекты, нарушено продовольственное обеспечение, не хватает лекарств и других жизненно важных вещей – люди нуждаются в нашей помощи», – написал Мельнчиченко в своем Telegram-канале.

На следующей неделе в Пологовский район отправляется гуманитарный конвой с продовольствием и другими необходимыми товарами. Пензенские специалисты помогут и в восстановлении инфраструктуры, в частности – дорожной и социальной, подчеркнул глава региона.

«Особенное внимание будет уделено объектам ЖКХ, скоро зима, надо сделать все, чтобы в холода у людей были нормальные условия для жизни. Сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Пологовского района как можно быстрее забыть тот ужас, который они пережили, и вернуться к обычной жизни», – заключил он.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсуждены вопросы по восстановлению ДНР и развитию торгово-экономического сотрудничества.

«Мы объединяем потенциалы наших регионов для помощи братскому Донбассу по всем направлениям. Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей.

«Отмечу, что группы детей из ДНР и ЛНР регулярно отдыхают и оздоравливаются в нашей республике. На помощь Донбассу пришла вся Россия, каждый регион помогает всем, чем может. Мы – одна большая и дружная семья. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые проблемы», – заключил глава Крыма.