Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожья

Взгляд
19 июля, вторник  |  Последнее обновление — 14:56  |  vz.ru
Разделы

Как решить проблему отказа Европы от российского газа

Газпрому не на что заменить европейский рынок сбыта Кирилл Кухмарь/ТАСС
Поставки российского трубопроводного газа за рубеж падают, и это, скорее всего, только начало очень большого процесса. Россия легко решила проблему отказа Европы от российской нефти, но процесс замещения европейского газового рынка будет идти гораздо сложней. Специалисты указывают два пути, по которым в связи с этим должна идти наша страна. Подробности...
Перейти в раздел…

Куда в ближайшие дни ударит российская армия

Петр Ковалев/ТАСС
Сергей Шойгу дал указание группировкам российских войск на Украине наращивать наступательную активность. Похоже, после взятия Лисичанска и освобождения территории ЛНР войскам предстоит новое масштабное наступление. В каком именно направлении оно будет происходить? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем знамениты ставшие Героями на Украине российские генералы

Генерал-полковник Лапин командовал войсками у Лисичанска Пресс-служба Центрального военного округа/ТАСС
Cписок Героев Российской Федерации пополнился двумя фамилиями – звезды генералам Александру Лапину и Эседулле Абачеву вручил министр обороны Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Высшая награда России заслуживается не должностью или воинским званием, а за реальные заслуги, в данном случае – боевые. За что конкретно наградили генералов и чем они знамениты?  Подробности...
Перейти в раздел…

Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

Бернс (слева) и Нарышкин лишь на пару дней разминулись в Ереване cia.gov, Александр Щербак/ТАСС
Уильям Бернс и Сергей Нарышкин, главы ЦРУ и СВР, с разницей в три дня посетили столицу Армении. Власти республики утверждают, что это лишь совпадение. С Бернсом они обсуждали «мирный процесс» с соседней Турцией, а Нарышкина пригласили «поделиться опытом» – помочь с созданием собственной внешней разведки. Однако было ли это лишь совпадением на самом деле? Подробности...
Перейти в раздел…

«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия разоблачила голого короля

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Развитие кризиса после 24 февраля блестяще подтвердило шокирующую невозможность «обойтись без России». Наше тепло и еда им необходимы. Нам – их гаджеты и курорты по системе «все включено» приятны и привычны, но не более. Подробности...

Константинопольский патриархат пошел по пути самоликвидации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если вы 2000 лет учили, что должное и уместное место телесной близости – в браке между мужчиной и женщиной, в то время как блудники, прелюбодеи и мужеложники совершают грех, а потом, когда изменилась общественная мода, переменили свое учение, неизбежно возникает вопрос: ну и когда вы лгали, все эти 2000 лет или сейчас? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Проект прекрасного мира без границ обанкротился

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Российское государство создало болт на одну из самых блестящих в своем иезуитстве конструкций, которые создал западный мир для расширения и удержания своей гегемонии. В основе этой конструкции лежали две главные идеи – демократия и глобализация. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Скотство хорватов и унижение сербов

Зеленский обезглавил силовой блок

Обсуждение: 8 комментариев

Волынскую резню хотят повесить на Россию

Перейти в раздел…

Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
Подробности...

Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
Подробности...

Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?
  • Отлично

  • Хорошо

  • Удовлетворительно

  • Плохо

  • Затрудняюсь ответить
В какой степени вы боитесь распространения новой инфекционной болезни — оспы обезьян?
  • Очень сильно

  • Умеренно

  • Не вижу никакой опасности
Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
  • Улучшатся

  • Ухудшатся

  • Не изменятся
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле отреагировали на заявления Киева об «уничтожении Черноморского флота»
    Ракетным ударом в Запорожской области уничтожено до 200 боевиков «Правого сектора» Эксперты объяснили важность будущей встречи Путина, Эрдогана и Раиси Медведев: Мир на Украине будет заключен на условиях России Стало известно о намерении ЕС разморозить часть ресурсов российских банков
    Уволенную профессора вуза в Белгороде оштрафовали за дискредитацию армии Замглавы МО Украины из Лондона пригрозил «потопить флот России и забрать Крым» Во время G20 на Бали на переговоры с Лавровым выстроилась очередь Стивен Кинг в беседе с пранкерами предложил «запретить» русских писателей
    Российское судно арестовали в Индии за неуплату топливных сборов эстонской компании ДНР: Ракеты HIMARS дальностью до 300 км уже поставлены на Украину Американцев возмутили попытки жены Байдена оправдать провалы супруга Бросивший жену ради украинской беженки британец разорился

    Главная тема


    Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США

    сильная жара


    В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе

    «избыточная мера»


    Эксперт оценил призыв Чехии ужесточить визовый режим ЕС для России

    по трем статьям УК


    МВД России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона

    Видео

    Волна насилия


    На улицы США пришла «американская бойня»

    Ликвидация памятников


    Эстония ведет тайную войну с Красной армией

    поставки вооружений


    США стали прятать траты на Украину

    «Викрант» ВМС Индии


    Новый индийский авианосец имеет значение и для России

    транзит в Калининград


    Литовское руководство оправдывается за «победу России»

    Щит Родины


    Владимир Прохватилов: США надули шары против российских «Цирконов»

    «Зелёная» политика


    Игорь Мальцев: Борьба с Россией для Запада ценнее жизни на планете

    Продажа Родины


    Игорь Караулов: У Запада нет бюджетов для русских «плохишей»

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете итоги деятельности Рогозина на посту главы Роскосмоса?

    Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожья

    19 июля 2022, 14:12

    Пензенская область взяла на себя шефство над Пологовским районом Запорожской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

    «Здесь разрушены важные социальные объекты, нарушено продовольственное обеспечение, не хватает лекарств и других жизненно важных вещей – люди нуждаются в нашей помощи», – написал Мельнчиченко в своем Telegram-канале.

    На следующей неделе в Пологовский район отправляется гуманитарный конвой с продовольствием и другими необходимыми товарами. Пензенские специалисты помогут и в восстановлении инфраструктуры, в частности – дорожной и социальной, подчеркнул глава региона.

    «Особенное внимание будет уделено объектам ЖКХ, скоро зима, надо сделать все, чтобы в холода у людей были нормальные условия для жизни. Сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Пологовского района как можно быстрее забыть тот ужас, который они пережили, и вернуться к обычной жизни», – заключил он.

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ходе встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным и губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым обсуждены вопросы по восстановлению ДНР и развитию торгово-экономического сотрудничества.

    «Мы объединяем потенциалы наших регионов для помощи братскому Донбассу по всем направлениям. Ямал в рамках соглашения с Волновахой помогает в налаживании в городе мирной жизни, в восстановлении инфраструктуры, а Крым предоставляет уникальные возможности своего санаторно-курортного комплекса», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что благодаря помощи ямальских коллег 140 детей из Волновахи уже отдыхают в Крыму, а всего за лето планируем принять 480 детей.

    «Отмечу, что группы детей из ДНР и ЛНР регулярно отдыхают и оздоравливаются в нашей республике. На помощь Донбассу пришла вся Россия, каждый регион помогает всем, чем может. Мы – одна большая и дружная семья. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности, решим любые проблемы», – заключил глава Крыма.


    Зеленский установил дедлайн для вступления Украины в ЕС
    		    19 июля 2022, 07:51
    Фото: Artur Widak/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский установил в стране внутренний дедлайн для вступления в Евросоюз, которого, по его словам, в случае оглашения могут испугаться в ЕС.

    «У нас не правительство, а лично президент Зеленский установил внутренний дедлайн для вступления Украины в ЕС. Но я вам его не скажу... Здесь решение еще зависит от Европейского союза, а не только от нас. Если мы озвучим дедлайн, можно так испугать кого-то в ЕС, что он будет сознательно тормозить все, что связано с европейской интеграцией Украины», – передает РИА «Новости» слова Кулебы в интервью «Forbes Украина».

    Ранее Кулеба заявил, что Украина в случае вступления в Евросоюз планирует последовать примеру Польши и просить у сообщества денежные дотации, чтобы закрепиться на максимально выгодных условиях.

    Напомним, в конце июня глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза решили предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС направлено на освоение территории этой страны, а не на ее развитие.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (27)
    СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
    		   18 июля 2022, 18:27
    Фото: ANATOLY MALTSEV/EPA/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.

    «Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.

    8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.

    Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (53)
    В Кремле предупредили Украину об изменении условий переговоров
    		    18 июля 2022, 17:43
    Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Москва не видит заинтересованности со стороны Киева и Запада в возобновлении российско-украинских переговоров, но предупредила, что условия будут уже другими, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Если сейчас переговоры будут возобновляться, я не знаю, то, может быть, уже условия для них [будут] совершенно иные. Посмотрим», – передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя Кремля.

    Он подчеркнул, что «пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается». Ушаков напомнил о прошлых переговорах, которые прошли в Стамбуле.

    «После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов», – констатировал он.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией возможны «только после ее поражения». По словам Кулебы, переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. За стол переговоров Россия должна сесть после поражения, считает дипломат. 

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине на Западе снизилась, но рано или поздно здравый смысл возобладает и настанет черед переговоров, перед которыми Киеву предстоит понять условия России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (88)
    Госдеп пригрозил Ирану санкциями за передачу России беспилотников
    		    18 июля 2022, 22:59
    Фото: Christian Ohde/
    imago stock&people/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты и их союзники применят санкции в случае передачи Ираном беспилотников России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

    «Мы уже высказывали наши обеспокоенности относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая операция подобного рода приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, предположительно, ряду санкций со стороны других стран мира», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепа США ТАСС.

    В прошлый вторник в администрации президента США Джо Байдена заявили, что Иран якобы готовится передать России до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов. В тот же день в Тегеране анонсировали визит в Иран президента России Владимира Путина. При этом в Кремле опровергли намерение лидера России обсуждать в Иране тему беспилотников.

    Вместе с этим эксперт по беспилотной авиации отметил прогресс Ирана в создании БПЛА. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему связи с Ираном имеют сейчас для России особое значение и как США используют «иранские беспилотники» против России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (127)
    Стивен Кинг пообещал Вовану и Лексусу помочь с историей о «жестоких русских»

    18 июля 2022, 19:46

    Текст: Ольга Иванова

    Американский писатель-фантаст Стивен Кинг пообещал в интервью пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), представившимся Владимиром Зеленским, помочь с созданием истории о «жестоких русских», которую можно было бы выдать за настоящую.

    Пранкеры от имени Зеленского обратились к писателю и попросили его помочь в информационной войне. «Если вы нам напишете ужастик, что жестокие русские могли сделать с ни в чем не повинными националистами батальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело) в подвале... Мы могли бы представить этот материал как настоящий», – сказали они Кингу, сообщает РИА «Новости».

     

    «Мы сделаем все, что можем. Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями из Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», – ответил Кинг.

    Пранкеры под видом Зеленского также договорились с Кингом о роли в новой экранизации его романа «Оно». «Я мечтаю сняться в фильме по вашим книгам. Пеннивайз – мой любимый герой», – заявили пранкеры.

    Стивен Кинг ответил, что Пеннивайз не герой, а плохой парень. «Если вы считаете его, так сказать, своим тотемным животным, пусть так. Когда война закончится, вы приедете, пообедаете со мной и продюсерами, и мы дадим вам роль Пеннивайза», – сказал писатель.

    Ранее мэр Варшавы Рафал Тшасковский сообщил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вован и Лексус) о провале программы польских властей по приему украинских беженцев.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (32)
    Чехия призвала ЕС пересмотреть соглашения о визах с Россией
    		    19 июля 2022, 04:23
    Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что Евросоюз должен выработать новую стратегию отношений с Россией и пересмотреть действующие соглашения, в частности, в вопросе виз.

    «Чехия выступила с инициативой о выработке новой стратегии отношений Евросоюза с РФ, ряд стран уже поддержали нас. Мы должны исходить из того, что наши отношения с Россией как минимум в течение ближайших десяти лет будут весьма обостренными. Европа должна уметь защищаться. Мы должны заново рассмотреть некоторые наши соглашения с РФ, например, в вопросе виз», – приводит РИА «Новости» слова главы МИД Чехии, которая председательствует в ЕС, сказанные после неформальной встречи глав МИД стран ЕС.

    Липавский выразил мнение, что прежний диалог Евросоюза с Россией провалился. Он также сообщил, что новой долгосрочной стратегии ЕС в отношении России будет посвящено неформальное заседание глав МИД стран ЕС в августе в Праге.

    Напомним, 5 мая Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала членам Евросоюза приостановить упрощенный визовый режим для чиновников и бизнесменов из России. Кроме того, 1 мая президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке упрощенной выдачи виз ряду категорий граждан Европейского союза, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, включая журналистов и официальные делегации.

    Ранее был опубликован указ Путина «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств», который, в частности, приостанавливает норму о безвизовом въезде на территорию России дипломатов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (51)
    Во время G20 на Бали на переговоры с Лавровым выстроилась очередь
    		    19 июля 2022, 06:59
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    На министерской встрече G20 на острове Бали не было речи об «изоляции» России, на двусторонние встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым выстроилась очередь из глав делегаций стран, кроме участниц G7, сообщила российский посол в Индонезии Людмила Воробьева.

    Дипломат отметила, что члены «двадцатки», которые не входят в «семерку», включая Индонезию, «готовы слушать и услышать» позицию России, передает РИА «Новости».

    «Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой «изоляции» России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», – сказала Воробьева.

    Посол констатировала очевидное желание участников мероприятия понять позицию Москвы. «В отличие от западников, конечно, которые и не слышат, и не хотят слышать. Так что позиция конструктивна со стороны наших партнеров по «двадцатке», за исключением «семерочников», – пояснила Воробьева.

    По словам посла, обстановка на встрече «была, конечно, напряженная, но без эксцессов, так скажем».

    «Никто не выбегал из зала с воплями, так сказать, и это во многом, кстати говоря, благодаря усилиям индонезийского председательства, которое проявило просто чудеса дипломатии, чтобы все прошло достаточно конструктивно», – подытожила глава российской дипмиссии, добавив, что на министерской встрече, конечно, все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок на Россию со стороны представителей западных государств.

    «Но в целом, пожалуй, обстановка была более или менее приемлемая», – заключила она.

    В прошлый понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что точка зрения стран ЕС и G7 не возобладала среди государств Группы двадцати (G20).

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что госсекретарь США Энтони Блинкен сочиняет небылицы, говоря, что Россия якобы оказалась в «изоляции» на саммите министров иностранных дел стран Большой двадцатки. Она также заявляла о провале бойкота России на G20 еще до начала саммита. В МИД сообщали, что российские партнеры на совещании глав МИД G20 дали сигнал о неприемлемости изоляции России.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (31)
    Госдеп пригрозил Китаю на случай обхода антироссийских санкций
    		   18 июля 2022, 22:02
    Фото: Stefani Reynolds/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений дорого обойдутся Пекину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И.

    Позже с эту информацию озвучил на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

    «Мы публично озвучивали сигнал о том, что предоставление вооружений или какая-либо помощь со стороны Китая в обходе России беспрецедентных санкций, экспортного контроля или иных финансовых мер, введенных против Москвы, очень дорого обойдутся», – передает ТАСС его слова.

    Ранее представитель МИД Китая заявил, что признание бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона об участии в организации госпереворотов в других странах показывает, что свержение власти стали основой внешней политики США.

    Ранее министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Пекин не намерен сидеть сложа руки и пассивно наблюдать за эскалацией украинского конфликта.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (38)
    Стали известны подробности новых санкций против России

    18 июля 2022, 18:11

    Текст: Кристина Цыцура

    Новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Он уточнил, что уже седьмой по счету санкционный пакет будет дорабатываться.

    «Планы включают эмбарго на покупку золота, ужесточение правил торговли так называемыми товарами двойного назначения, дальнейшие ограничения на государственные закупки и прием депозитов, а также запреты на другие услуги, в основном связанные с бухгалтерским учетом, аудитом и налоговыми консультациями», – процитировало министра информационное агентство МТИ, передает ТАСС.

    Сийярто добавил, что Сбербанк сможет выполнять обязательства перед бывшими венгерскими партнерами и клиентами. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Украина анонсировала получение дальнобойных ракет для РСЗО HIMARS
    		   19 июля 2022, 10:23
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украина в ближайшее время начнет получать более дальнобойные снаряды для ракетных систем залпового огня HIMARS, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

    «Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было вначале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», – передает ТАСС ответ Данилова на вопрос, можно ли ожидать, что Украина получит снаряды дальнего действия до 300 км.

    1 июня власти США выделили Украине пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30–80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

    Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко рассказал, что сегодня США поставили Украине РСЗО M142 HIMARS с ограниченной дальностью поражения, но нельзя исключать, что Украине могут быть поставлены боекомплекты с максимальной дальностью поражения до 300 километров. Коротченко считает, что нужно наращивать многослойнуюй систему ПВО на южных рубежах России и особенно для прикрытия Крымского моста, как важнейшего инфраструктурного сооружения.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (51)
    В ЛНР заявили об установлении контроля над Северском
    		    18 июля 2022, 17:27
    Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Северск находится под оперативном контролем сил ЛНР, заявил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

    «Северск под нашим контролем», – сказал Киселев в эфире Первого канала, передает ТАСС. Также он выразил надежду на освобождение Соледара в течение нескольких дней.

    Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска, ранее освобожденного союзными войсками. В городе проживает около 11 тыс. человек, он находится на развилке дорог, одна из которых ведет на юг на Бахмут, являющийся важным транспортным узлом. Вторая дорога ведет дальше на запад, в Славянско-Краматорскую агломерацию.

    Также он добавил, что сейчас идут освободительные бои за окрестности города. «Идет очень интенсивный обстрел со стороны Краматорска артиллерией [вооруженных сил Украины] по Северску», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что силы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российских военных установили контроль над селами Новая Каменка и Стряповка под Соледаром.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (41)
    В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе
    		    19 июля 2022, 05:59
    Фото: Danil Shamkin/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.

    Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ, передает РИА «Новости».

    В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.

    «Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – указывают аналитики.

    Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.

    Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (47)
    Эрдоган вновь пригрозил заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО
    		    18 июля 2022, 18:03
    Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.

    «Хочу еще раз напомнить, что если Швеция и Финляндия не предпримут необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим этот процесс. Турция придерживается очень четкой позиции, все остальное – их [Швеции и Финляндии] дело», – сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания правительства, которое прошло под его председательством, сообщает ТАСС.

    Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (45)
    Авианосец «Адмирал Кузнецов» «встал на клетки» для докового ремонта
    		    19 июля 2022, 02:59
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки», доковый ремонт авианосца на мурманском 35-м судоремонтном заводе (филиал Центра судоремонта «Звездочка», входит в ОСК) начнется в ближайшие дни, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    «На днях, находясь в доке 35-го завода, авианосец встал на клетки (приспособления на подошве дока, на которые устанавливают корпус корабля). Это открывает дорогу для начала его докового ремонта, ориентировочно, в течение ближайшей недели», – приводит слова источника ТАСС.

    Напомним, в середине июня гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал, что авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в боевой состав ВМФ России после ремонта и модернизации в первом квартале 2024 года.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (37)
    Умерла украинская актриса Руслана Писанка
    		    19 июля 2022, 09:45
    Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Умерла украинская актриса Руслана Писанка, которую российский зритель помнит по ее работе телеведущей на НТВ и по ролям в нескольких фильмах, среди которых был и сериал «Сваты», сообщили СМИ.

    Украинские СМИ пишут, что после начала спецоперации Писанка уехала в Германию, где у нее диагностировали тяжелую болезнь. Артистке было 56 лет, сообщил телеканал 360 в своем Telegram-канале.

    Как отмечает агентство ТСН, Писанка уехала из Украины в Германию после начала российской спецоперации.

    «Там (в Германии) врачи у Русланы Писанки диагностировали тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей войне (борьбе с болезнью). Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала», – сообщил источник ТАСС.

    Руслана Писанка – украинская актриса и телеведущая. Участвовала в телепроектах «Женский клуб», «Танцы со звездами» и многих других программах. Вела прогноз погоды. В 2008 году вместе с нынешним президентом Владимиром Зеленским вела реалити-шоу «Служебный романс» на телеканале «Интер». Снималась в кино в России, на Украине, а также в Польше и Нидерландах.

    Коментарии (15)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •