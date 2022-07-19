Обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45» состоялся в Запорожской области

В Запорожской области состоялся обмен тел погибших военных по формуле «45 на 45», сообщил член администрации региона Владимир Рогов.

«У нас произошел обмен телами погибших «45 на 45». Обмен произошел между Васильевкой и Каменским. Режим (Владимира) Зеленского долго не давал согласие на обмен. Это все убитые на мариупольском направлении», – передает РИА «Новости» слова Рогова.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.