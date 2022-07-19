На Урале рассказали о замене модных брендов одежды

В Екатеринбурге открылись несколько площадок для стартапов в фэшн-индустрии, что поможет заменить иностранные бренды, такие, как шведская сеть одежды H&M Group, заявила куратор проектов «Домна» и «Имена» Яна Габайдуллина.

«Такого ассортимента, как в импортных бутиках, у нас нет. Хотя отечественные бренды пополняют ассортимент. Для полного импортозамещения нужно два-три года. Бренды все хорошие, шьют хорошо, но ориентированы на своего потребителя. Импортные бренды – это массовый характер. И сравнивать бренды, которые ушли, и те, которые есть у нас, это неправильный подход», – цитирует Габайдуллину «ФедералПресс».

Создатель бренда детской одежды «Чадо» Полина Миклашевская отметила, что уход из России именитых брендов получится компенсировать, но для этого нужны большие усилия.

«Мы стремимся к тому, чтобы заместить импортные бренды. Сейчас, когда они ушли, мы по маркетплейсам чувствуем интерес к отечественным производителям одежды. Мы стремимся к тому, чтобы их заместить. Наше качество нисколько не хуже», – заключила Миклашевская.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.

Позже в компании сообщали, что ее магазины будут временно открыты в России в течение августа для распродажи, но онлайн-магазины работать не будут.