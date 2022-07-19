Роскосмос отправил последнюю «Ангару» для летных испытаний на Плесецк

Названы последствия отстранения главы СБУ и генпрокурора Украины

«Очевидно, что решение принималось максимально быстро и в нем напрямую замешаны Штаты. В скором времени мы увидим еще больше репрессий против граждан Украины, поддерживающих Россию», – заявила газете ВЗГЛЯД экс-депутат Николаевского облсовета, лидер Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, комментируя отстранение генпрокурора Украины и главы СБУ.

«Примечательно, что Баканова и Венедиктову уволили не через Раду, а отстранили прямым указом президента. Это говорит о том, что решение надо было принимать быстро, не давая при этом возможности повлиять на какие-то материалы расследований или дел в прокуратуре», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского областного совета Лариса Шеслер.

«Сама форма отстранения является яркой иллюстрацией того, что представители силовых ведомств Украины имеют постоянные и очень тесные связи с Россией на освобожденных территориях. Насколько мне известно, в городах, взятых под контроль Россией, решили остаться и работать с местной властью не менее 60 человек с высокими званиями. Это довольно внушительные цифры», – отмечает собеседница.

Шеслер также обратила внимание на задержание помощника главы СБУ Ивана Баканова, которое состоялось в воскресенье утром. «Тот факт, что в операции участвовала группа быстрого реагирования (ГБР), говорит о том, что в принятии решений замешаны США. Для Вашингтона самая большая проблема – появление хотя бы каких-то договоренностей между Москвой и Киевом», – считает она.

Теперь же, говорит Шеслер, «мы будем наблюдать череду последствий отстранения Баканова и Венедиктовой». «Во-первых, будут усилены репрессии в отношении тех людей, которых подозревают в малейших симпатиях к Российской Федерации. Во-вторых, начнутся чистки в рядах СБУ. Под ударом окажутся все, кто хоть как-то связан с Россией. Речь может идти даже о давних знакомствах или дружбе», – предположила собеседница.

«При этом я бы не стала называть эти отставки жестом отчаяния со стороны Зеленского. Скорее, это попытка усилить контроль над действиями силовиков и припугнуть нелояльных», – заключила Шеслер.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами госизмены со стороны сотрудников указанных ведомств.

«На сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов», – сказал Зеленский.

По его словам, в 198 уголовных производствах соответствующие лица поставлены в известность о подозрении. «В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – добавил он.

Зеленский подчеркнул, что «такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы соответствующим руководителям».

Как позже уточнили в офисе Зеленского, отстранение Баканова и Венедиктовой не означает их увольнение. «Президент и мы все достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников», – заявил замглавы ОП Андрей Смирнов. Таким образом, сперва в отношении Венедиктовой и Баканова будут проведены служебные проверки, а затем Зеленский внесет представление об их увольнении в Раду.

В то же время, по мнению политика и блогера Анатолия Шария, подобные шаги Зеленского означают, что двух ключевых силовиков Украины могут «плавно перевести в категорию подозреваемых в ближайшее время». Украинское издание «Страна» также обращает внимание на желание Зеленского быстро лишить Венедиктову и Баканова возможности влиять на какие-либо государственные решения.

«Ведь если идти по процедуре увольнения через парламент, то это заняло бы определенное время – внесение представления в Раду, рассмотрение на комитете, вынос решения на голосование. С учетом скорости прохождения вопросов в парламенте в условиях войны это могла быть, конечно, не сильно длительная процедура. Но минимум полдня у Баканова и Венедиктовой было бы от того момента, как они узнали бы о представлении президента, и до того, как они были бы уволены. И не исключено, что Зеленский посчитал, что даже такое время им давать нельзя», – отмечают авторы издания.

«Опасался ли он, что генпрокурор и глава СБУ за это время закроют какие-то уголовные дела, или уничтожат их материалы, или еще что-то сделают – вопрос открытый. Но скорость, с которой президент решил убрать их с занимаемой должности, крайне показательна», – говорится в материале издания.

Вместе с тем среди киевских аналитиков распространена и другая версия происходящего: поскольку количество поражений ВСУ на фронте растет, равно как и все громче ходят слухи о торговле западным оружием, Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку было необходимо «сделать кого-то крайним». Среди кандидатов на эту роль, помимо Баканова и Венедиктовой, также рассматривался главком ВСУ Валерий Залужный. Однако он пользуется доверием со стороны западных бенефициаров конфликта на Украине, что дает ему определенный иммунитет.

Примечательно и то, что слухи о планах Зеленского снять с поста главы СБУ своего друга детства и одноклассника ходили еще в конце июня.

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