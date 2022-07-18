Путин поручил согласовать проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств Путин заявил об обязательном выходе России на путь опережающего развития 18 июля 2022, 18:35 Текст: Кристина Цыцура

Россия преодолеет любые трудности и выйдет на траекторию опережающего развития, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Будет прорыв в технологиях, широкой цифровой трансформации, подготовке специалистов в этих сферах – преодолеем и любые трудности, и нынешние, и будущие. А трудности возникают всегда, но мы любые трудности преодолеем и выйдем на траекторию опережающего развития», – передает ТАСС слова Путина. Президент попросил правительство России, региональные команды «ставить вопросы технологического развития во главу угла в своей деятельности». Ранее президент заявил, что крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании.

Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена 16 июля 2022, 08:59

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер. Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости». «Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер. А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер. Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН. «От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт. Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников. В Индии заявили о неудачной попытке западных лидеров «всей толпой» навалиться на Путина 17 июля 2022, 10:29 Текст: Антон Никитин

Конфронтация с Россией представляет серьезную опасность для президента США Джо Байдена, пишет индийское издание The Statesman. По мнению автора статьи Сунила Шарана, поддержка Вашингтоном Киева со всеми вытекающими из этого экономическими последствиями снижает шансы американского лидера на переизбрание. «Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до 6 долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений», – отметил обозреватель, подчеркнув, что Владимир Путин смог нанести удар в нужный момент, передает РИА «Новости». Автор публикации также указал на попытки западных стран «навалиться» на российского президента «всей толпой». В частности, Шаран напомнил о многочисленных экономических ограничениях, введенных против Москвы. «Все, кто пытались наказать Россию-матушку, сами жестоко за это поплатились», – подчеркнул он, отметив, что российский лидер «убивает» президентство Байдена. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин раскритиковал работу Ростеха в области инновационных технологий 18 июля 2022, 14:49

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает. «Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, еще что-то. Но я просто констатирую сам факт, что происходит. В том числе по проектам создания сетей пятого поколения, развитию производства оборудования для широкого внедрения (интернет-вещания)», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент напомнил, что в прошлом году был перезагружен проект по развитию микроэлектронной отрасли. При этом Путин отметил прогресс Сбербанка в области искусственного интеллекта, РЖД – в сфере квантовых коммуникаций, Росатома – в области композитных материалов. «Однако в целом признать эту работу особенно успешной нельзя. Пять из 13 направлений не реализуются, а по остальным реализация достигнута не менее 20% от целевых показателей. И в 2022 году эти показатели не будут достигнуты», – указал он. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. Эрдоган намерен провести двусторонние переговоры с Путиным в Иране 17 июля 2022, 17:57 Текст: Валентина Григоренко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран, сообщили канцелярии турецкого лидера. «Президент планирует провести двустороннюю встречу со своим российским коллегой», – приводит текст заявления РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Макфол признал поддержку многими в США позиции Путина по Украине 16 июля 2022, 08:28 Текст: Антон Никитин

Многие американцы, в том числе представители научного сообщества, разделяют мнение президента Владимира Путина об историческом единстве России и Украины, заявил бывший посол США в Москве Майкл Макфол. «В США есть много людей, разделяющих некоторые заявления Путина об Украине: «Русские, украинцы, они все одинаковые, не так ли? Их языки в основном одинаковы, не так ли? <…> «. Такими категориями рассуждают даже ученые и профессора», – сказал Макфол в интервью украинским СМИ. Его слова передает РИА «Новости». Как указал экс-дипломат, многие американские специалисты помнят, что и Россия, и Украина ведут свою историю с единого Древнерусского государства. Макфол выразил мнение, что Вашингтон вместе с Киевом должны реализовать некую образовательную программу, с помощью которой мир обучат новой истории Украины, выгодной Западу. Напомним, президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что русские и украинцы являются одним народом. Так, он называет русских и украинцев единым целым в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной 12 июля 2021 года. В публикации российский лидер обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг. В Китае рассказали, как Путин «сломал» Запад 16 июля 2022, 13:53 Текст: Антон Никитин

Призывы Запада объединиться против России не нашли отклика в других частях мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post. По мнению автора статьи Мохамеда Зишана, Владимир Путин ловко смог заручиться поддержкой развивающихся стран и сломать программу Запада по Украине. «В последние недели российский лидер, будучи далеко не изолированным, контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», – передает РИА «Новости» содержание публикации. Обозреватель добавил, что, несмотря на попытки представителей Запада избегать Сергея Лаврова на встрече G20, главу российского внешнеполитического ведомства застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. Путин пообещал развитие России вместе со всем миром 18 июля 2022, 14:41 Текст: Ольга Иванова

Россия не может развиваться оторванно от всего мира, но так и не будет, несмотря на санкции, заявил президент Владимир Путин в ходе Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции. «Ясно, что мы не можем оторванно от всего мира развиваться, но так и не будет. В современном мире невозможно вот так все, знаете, циркулем обвести и выставить огромный забор, это просто невозможно», – пояснил Путин, говоря о санкциях, которые Запад вводит против России, сообщает РИА «Новости». По его словам, России намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать ее развитие, но Россия не будет «пребывать в растерянности». «Как известно, против нашей страны намеренно, специально используются сегодня не просто ограничения, а практически полное закрытие доступа к зарубежным высокотехнологичным продуктам, что приобрело глобальный характер и является в современном мире базой прогрессивного развития любого государства, вот как раз здесь и пытаются нам выставлять преграды для того, чтобы сдержать развитие России», – сказал глава государства. Понятно, добавил президент, «что это огромный вызов для нашей страны». «Но мы не только не собираемся опускать руки и пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетие назад, конечно, нет. Наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», – подчеркнул Путин. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что железный занавес с той стороны уже начал опускаться, но Западу следует это сделать осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин отметил эффективность горно-металлургического комплекса России 17 июля 2022, 10:11 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин отметил эффективность и большой потенциал к развитию горно-металлургического комплекса России в поздравлении с 65-летием металлургии, сообщили в Кремле. «Отмечу, что в отечественном горно-металлургическом комплексе всегда работали квалифицированные специалисты, отлично знающие свое дело, понимающие всю ответственность стоящих перед ними задач. И сегодня, несмотря на сложную ситуацию, вызванную нелегитимными санкциями ряда западных стран, отрасль демонстрирует эффективность и большой потенциал к развитию», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. Он также обратил внимание на важность выхода на новые рынки, формирования производственных и логистических цепочек, сохранения рабочих коллективов и повышения благосостояния горняков и металлургов. «Уверен, что, опираясь на крепкие профессиональные традиции, вы успешно справитесь с этими вызовами, осуществите намеченные планы», – добавил он. В заключение Путин пожелал «новых достижений и всего самого доброго». В Госдуме объяснили рост доверия россиян к Путину 15 июля 2022, 19:45 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия показывает успехи как в экономическом, так и в военном противоборстве с Западом, и это увеличивает доверие граждан страны к своему лидеру», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что уровень доверия Путину среди россиян превысил 81%. «Санкции против российской экономики не сработали так, как об этом мечтали наши «западные партнеры», что стало результатом своевременных решений президента, правительства и государства в целом. Наше общество видит это, поэтому и уровень доверия к Путину растет», – пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. Санкционная война развивается в последнее время не по сценарию ее зачинщиков – США и Евросоюза, отметил собеседник. «Ограничения бьют по самим странам Запада, прежде всего, по простым гражданам, что выражается в небывалом росте цен на услуги ЖКХ и потребительские товары. Более того, как мы видим, в Европе уже бьют тревогу, в некоторых странах вводят самое настоящее ЧП в энергетике. Это – результат ссоры Запада с Москвой. Наши граждане понимают, что все идет скорее по плану Путина, чем по плану недружественных стран, и поэтому выражают доверие лидеру страны», – отметил Матвейчев. Доверие к Путину растет и потому, что все его обещания воплощаются в жизнь, у него слова не расходятся с делом – в отличие от обещаний лидеров ряда других стран, указал парламентарий. «Безответственные, бессмысленные шаги в ситуации с Украиной уже стоили кресла нескольким лидерам коллективного Запада. Подали в отставку британский и итальянский премьеры – Борис Джонсон и Марио Драги», – напомнил депутат. Такая кадровая чехарда в Евросоюзе по контрасту тоже внушает россиянам еще большую уверенность в своем лидере, добавляет он. По словам депутата, российское общество также положительно реагирует на успехи украинской операции, например – на полное освобождение Луганской народной республики. Соответствующие аналитические службы на Западе мониторят уровень популярности Путина, но, вероятно, будут и впредь «биться лбом о стену», пытаясь внести раскол между обществом и властью в России, предположил Матвейчев. Как сообщила газета ВЗГЛЯД, президенту Владимиру Путину доверяют 81,5% россиян. Это следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ с 4 по 10 июля. Результат предыдущей недели показывал уровень доверия, равный 80,7%. Уровень доверия к председателю правительства Михаилу Мишустину также вырос с 62,2% до 62,9%. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Названа тема разговора Путина и Эрдогана в Тегеране 18 июля 2022, 16:29 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во вторник в Тегеране обсудят вопрос вывоза украинского зерна, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, подчеркнув, что Москва готова к продолжению работы по этому направлению. «Конечно, этот вопрос (о вывозе украинского зерна) будет непосредственно обсуждаться между президентами, это сто процентов», – сказал представитель Кремля, анонсируя темы предстоящей встречи глав двух государств, сообщает ТАСС. Ушаков констатировал, что «работа (по вывозу украинского зерна) ведется весьма активно». Он напомнил, что 13 июля в Стамбуле прошла первая четырехсторонняя встреча по зерну с участием представителей России, Украины, Турции и ООН, «договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов, условлено об открытии совместного координационного центра в Стамбуле». «Мы готовы продолжать работу на этом треке, и эта работа будет продолжена», – заверил Ушаков. Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и решение «зернового вопроса», сообщила канцелярия турецкого лидера. Путин предложил закрепить за каждым вице-премьером вопросы высокотехнологичных отраслей 18 июля 2022, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам предложил закрепить за каждым вице-премьером развитие в высокотехнологичных отраслях. «У нас Андрей Рэмович (Белоусов) отвечает за все, за всю эту поляну, но мне представляется целесообразным, чтобы под его руководством... И попросил бы председателя правительства потом контролировать все, что происходит. Вот наметили бы грядку для каждого заместителя председателя правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. Путин заявил о росте продолжительности жизни в России 18 июля 2022, 14:22 Текст: Кристина Цыцура

Президент Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в стране превысила 73 года, что является хорошим показателем. Он отметил необходимость стремиться к продолжительности жизни граждан до 78 лет к 2030 году, передает РИА «Новости». «По итогам второго квартала этого года смертность, слава Богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 года, до допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам... превысила 73 года», – заявил президент. Глава страны попросил обратить внимание на ускорение принятия и реализации программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России достигли уровня ниже допандемийного периода. По словам главы ведомства, цели президента о росте продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году задают общий вектор развития медицины. Путин призвал госкорпорации инвестировать в технологические компании России 18 июля 2022, 16:53 Текст: Кристина Цыцура

Крупным российским госкорпорациям, накопившим миллиарды долларов, нужно инвестировать в отечественные высокотехнологичные и быстроразвивающиеся компании, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По его словам, пока в стране нет обеспечения молодых высокотехнологичных компаний источниками финансирования, передает ТАСС. «Надо проработать с нашими компаниями, которые не знают, куда накопленные миллиарды долларов девать. Ну, вот замечательное направление использования этих ресурсов – ну, пожалуйста. Надо встречаться с ними, работать, объяснять, создавать альянсы соответствующие», – указал глава государства, обсуждая возможности инвестирования в технологические компании. Ранее президент Владимир Путин назвал скромным результат Ростеха, говоря о направлениях, за которые компания отвечает. Путин назвал снижение бедности основной целью нацпроектов 18 июля 2022, 14:29 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России. «Одна из наших основных национальных целей, мы все время об этом говорим, это улучшение материального положения наших граждан, увеличение их доходов, особенно для тех граждан, которые живут, мягко говоря, скромно, то есть основная цель – это снижение бедности», – приводит его слова ТАСС. Путин указал, что темпы снижения бедности в России пока недостаточны. Глава государства напомнил, что в 2017 году этот показатель в стране составлял 12,9%, а по итогам прошлого года снизился до 11%. «Да, продвижение, конечно, есть, но его темпы, скорость очевидно недостаточны. Поэтому даже при повышенной инфляции текущего года – но она, слава Богу, кстати говоря, снижается постепенно – мною была поставлена задача по снижению уровня бедности и неравенства, что не менее важно», – подчеркнул Путин. Ранее Путин заявил, что в ближайшее время власти России увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты. Он распорядился, чтобы правительство и регионы сконцентрировались на выполнении этой задачи, которая «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости». Также Путин поручил правительству в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. По словам президента, очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счет механизма социального контракта. Путин назвал прошедший год самым успешным в сфере строительства 18 июля 2022, 14:57 Текст: Вера Басилая

В прошлом году в России было введено 92,6 млн кв. метров жилья, что на 18,7% больше, чем планировалось, увеличилась и выдача ипотеки, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. По словам президента, было выдано рекордное количество ипотечных кредитов – почти два миллиона, в том числе благодаря государственным программам ипотечного кредитования. Также растет количество реализованных проектов по созданию комфортной городской среды, передает РИА «Новости». Вместе с тем президент указал на проблему с возведением новостроек без детсадов и школ рядом, обратил внимание губернаторов на это. «В ряде регионов остаются проблемы с доступностью этих учреждений, особенно в таких новостройках, где вовремя не позаботились о необходимой инфраструктуре. Конечно, строить нужно, мы много раз об этом говорили, но нужно так строить, чтобы все-таки людям комфортно жилось, а получается иногда, что в итоге родителям приходится возить детей в другой район города», – приводит ТАСС слова Путина. Он попросил «руководителей регионов обратить на это особое внимание, ведь в новых кварталах живет немало именно молодых семей, семей с детьми, и их планы по рождению детей зачастую во многом зависят от того, насколько развита инфраструктура в их микрорайоне». Ранее Путин заявил, что задача по доступности яслей и детских садов в России почти решена, надо обратить внимание на регионы, в которых проблема еще не до конца ликвидирована.