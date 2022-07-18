«Сбер» подготовил к запуску аналог TikTok

Дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» готовит к запуску две новые соцсети – аналог китайского приложения TikTok с вертикальными видео Chipz, который планируют запустить в сентябре, и «Панч» для создания и продвижения музыки, сообщили СМИ.

«Сберинтертейнмент», дочерняя компания «Сбера», готовит к запуску две новые соцсети – аналог TikTok с вертикальными видео под названием Chipz и «Панч» для создания и продвижения музыки. Сейчас проходит закрытое бета-тестирование приложений», – пишут «Ведомости».

Уточняется, что разработкой проектов занимается ООО «ЕСН», которое зарегистрировано «Сберинтертейнментом» 20 февраля 2021 года, а руководят командой выходцы из «Газпром-медиа» и «Яндекс.Дзена».

Как пишет газета, из видеопрезентации Chipz следует, что сервис должен стать аналогом TikTok, который «объединит каталог контента, видеоредактор и соцсеть. Целевая аудитория проекта – молодые пользователи в возрасте от 13 до 21 года. По словам источника издания, запуск Chipz запланирован на сентябрь. Уточняется, что в сервисе будут разные шаблоны (чипы), при работе с которыми можно использовать встроенную библиотеку музыки, кино и шоу.

Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за распространение фейков о действиях Вооруженных сил и призывы к введению санкций в отношении России. После этого соцсеть TikTok заявила, что прекратит в России распространение нового контента и прямые эфиры (стримы).