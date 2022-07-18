Депутаты новой волны поздравили специалистов металлургической отрасли

В России 17 июля отметили День металлурга, учрежденный 65 лет назад в знак уважения к труженикам отрасли и признания их весомого вклада в социально-экономическое развитие страны.

Работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России поздравил президент Владимир Путин.

В соцсетях к поздравлениям присоединились депутаты новой волны, отметив важность металлургической отрасли в экономике страны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Жанна Рябцева, зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды записала видеопоздравление, в котором поздравила металлургов с профессиональным праздником, ответив, что в мире много разнообразных профессий, но держится этот мир именно на металлургах.

К поздравлениям присоединилась Яна Лантратова, первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению. «Поздравляю всех металлургов с профессиональным праздником! Особенно – южноуральцев, жителей металлургического региона – родной для меня Челябинской области, где в каждой второй семье есть потомственные представители этой уважаемой и почетной профессии», – сказала Лантратова. Она отметила, что отрасль пострадала в текущих социально-экономических условиях и нуждается в особой поддержке и внимании со стороны государства.

Для Сергея Алтухова, члена комитета Госдумы по экономической политике День металлурга – особый праздник. Депутат рассказал подписчикам о своем детстве, которое прошло в северном городе металлургов – Мончегорске. «Ваш труд является основой и гарантом прочности для многих производственных процессов – без вклада металлургов невозможно развитие современной экономики. Мы все сегодня оказались перед новыми экономическими вызовами. И сегодняшний день показывает – во многом благодаря вам, запаса прочности у нашей экономики хватает», – отметил депутат. По случаю праздника парламентарий поздравил работников предприятия ООО «Новоросметалл» с профессиональным праздником.

Татьяна Дьяконова, первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы по случаю Дня металлурга опубликовала в соц сетях ролик, в котором прозвучали поздравления работникам Новолипецкого металлургического комбината. «Мы не боимся открывать и видеть в сложном новое. Мы просто любим, создавать, и отдавать готовы мы...», – прокомментировала депутат.

Денис Майданов, первый зам председателя комитета Госдумы по культуре поздравил работников металлургической отрасли с праздником. «Сегодня мы поздравляем сильных и волевых людей, настоящих мужчин, которые гордо носят звание «металлург».

За годы своей сложной, опасной и нелегкой работы вы закалили не только тонны металла, но и свой характер, выдержку, силу и нервы», – сказал депутат.

Отметим, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны.