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Песков напомнил о поговорке в связи с санкциями против России
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Санкции против России – это цена за ее независимость и суверенитет; что не убивает, делает сильнее, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.
По словам представителя Кремля, как и Тегеран, Москва уже привыкла к санкциям, еще со времен СССР, а общее количество ограничений против страны с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».
«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», – приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными, он также заявил, что их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось.
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Медведев рассказал, когда для Киева наступит судный день
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Отдельные украинские политики пытаются угрожать России, имея в виду нападение на Крым, но если что-то подобное произойдет, то для них всех наступит судный день, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
«Отдельные экзальтированные, кровавые клоуны, которые там выскакивают периодически с какими-то заявлениями, еще и пытаются угрожать нам, имея в виду нападение на Крым и так далее. Хочу в связи с этим сказать, что совершенно очевидно, они понимают последствия таких заявлений. А последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Медведев на встрече с ветеранами заявил, что глубинные интересы стран коллективного Запада заключаются в сдерживании России, это концептуальная задача, которая не меняется от года к году.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Позже глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы атаковать Крым или Крымский мост, поступающие от Киева, подтверждают необходимость проведения денацификации и демилитаризации на всей территории Украины.
Напомним, представитель украинского главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные могут применить американские реактивные системы залпового огня HIMARS для атаки объектов на Крымском полуострове. Бывший главнокомандующий НАТО генерал ВС США Филипп Бридлав заявил, что украинская сторона может нанести «сокрушительный удар» по российской, ударив по Крымскому мосту недавно поставленными ракетами Harpoon, и это будет «законной целью».
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Захарова назвала увольнение главы СБУ Зеленским денацификацией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала увольнение генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова денацификацией.
«Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ. Денацификация идет полным ходом», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.
Напомним, в конце июня стало известно, что Зеленский намерен снять с поста главы Службы безопасности Украины своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев объяснил возможное увольнение Баканова с поста главы СБУ.
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Хакеры выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян
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Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины граждан России и передали список компетентным органам, сообщил один из участников группы на условиях анонимности.
«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», – приводит слова хакера РИА «Новости».
Он назвал список «достаточно приличным» и посоветовал тем, кто сотрудничает с украинской разведкой, сдаться добровольно.
В прошлый понедельник российская хакерская группа RaHDIt и украинская «Берегини» раздобыли секретные документы украинской армии. Ранее хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В начале июня RaHDIt обнародовала данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине. Также на портале хакерской группы «НемеZида» опубликованы сведения о более 11 тыс. сторонников националистических формирований Украины.
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Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
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Между Сербией и Хорватией разразился «самый большой скандал в современной истории»
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Министерство иностранных дел Сербии шокировано запретом хорватского внешнеполитического ведомства посетить лагерь Ясеновац президенту Александру Вучичу, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович. На этом фоне для хорватских дипломатов в Сербии вводится спецрежим.
Селакович зачитал ноту, направленную МИД Хорватии, в которой говорится о неприемлемости запрета визита. «МИД Сербии шокирован решением МИД Хорватии запретить поездку президенту Сербии в Ясеновац. Президент Вучич намеревался зажечь свечу и положить цветы на месте гибели сотен тысяч сербов, евреев и цыган», – передает ТАСС содержание документа.
Временный поверенный в делах Хорватии в Белграде отказалась принять ноту МИД Сербии.
МИД Сербии выразил надежду, что Хорватия с отвращением относится к истории преступлений лагеря Ясеновац, и выражает надежду, что Вучичу будет предоставлена возможность посетить его в любое время до 17 августа этого года.
«Это не скандал, это ужасающее решение, неслыханное и невероятное после Второй мировой войны», – добавил глава МИД Селакович. Ожидается, что в понедельник Вучич выступит со специальным обращением в связи с инцидентом.
В свою очередь глава МВД Сербии Александр Вулин в этой связи заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов. «Президенту Александру Вучичу запрещено посетить Ясеновац, внуку жертвы Ясеноваца не разрешено поклониться памяти сотен тысяч убитых сербов, евреев и цыган. Президенту республики не разрешили посетить самое большое место казни сербов. С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля», – заявил Вулин.
Глава МВД Сербии обвинил хорватские власти в «фашизме». «Фашисты сегодня – члены Европейского союза – не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», – сказал он.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала решение хорватских властей скандальным и антиевропейским. «Это то же самое, как если бы вы запретили президенту Израиля посетить Освенцим. Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее в воскресенье Хорватия запретила президенту Сербии посетить мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац. Сообщается, что Вучич собирался посетить его с частным визитом и почтить память сербов, погибших здесь во время Второй мировой войны. Примечательно, что практически все родственники президента по отцовской линии погибли в результате этнических чисток хорватских националистов во время войны, в том числе в лагере Ясеновац.
Сама система лагерей смерти Ясеновац была создана хорватскими фашистами-усташами в августе 1941 года. Лагерь располагался в 60 км от Загреба на территории Независимого хорватского государства, сотрудничавшего с нацистской Германией. Ясеновац называли «Балканским Освенцимом». Там погибли около 700 тыс. человек. Уничтожению в лагере подлежали сербы, евреи, цыгане и политические противники усташского режима, в том числе хорваты-коммунисты. Узников истязали с невиданной жестокостью.
Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Высокоточным ударом на территории ДНР уничтожена установка ВСУ РСЗО HIMARS
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В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады в городе Чугуеве Харьковской области уничтожено до 200 человек личного состава 2-го и 3-го батальонов соединения, а также более десяти единиц бронетанковой техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Также Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности воздушного базирования в одном из корпусов промышленного предприятия города Одессы уничтожен склад хранения противокорабельных ракет Harpoon, переданных Украине странами НАТО.
В результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области, шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка Донецкой народной республики, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновки Харьковской области и Дзержинска Донецкой народной республики.
По словам Конашенкова, в рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских взводов гаубиц «Гиацинт-Б» и орудий Д-30 в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Бондарное, Дроновка и Звановка Донецкой народной республики, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 107 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 21 пункт управления, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах, добавил представитель Минобороны России.
Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой народной республики, сообщил Конашенков.
Также, по его словам, российскими средствами противовоздушной обороны уничтожен один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Великой Камышевахи Харьковской области и один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Дмитренко Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районах Изюма Харьковской области, Таврии Запорожской области и Алчевска Луганской народной республики – восемь снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключил Конашенков.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Минобороны показало уничтожение пусковой установки американской РСЗО HIMARS на Украине
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Минобороны России опубликовало видео уничтожения в Донецкой народной республике высокоточным оружием наземного базирования пусковой установки и транспортно-заряжающей машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных на Украину США.
На кадрах видно, как военнослужащие прицеливаются и наносят удар по американским пусковым установкам, передает ТАСС.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Стал известен победитель теледебатов претендентов в премьеры Британии
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Экс-министр финансов Великобритании Риши Сунак произвел наилучшее впечатление на зрителей на вторых теледебатах претендентов на посты лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, свидетельствуют результаты опроса компании Opinum.
Из 1 тыс. опрошенных 24% назвали Сунака победителем теледебатов, прошедших в воскресенье в прямом эфире телеканала ITV. На втором месте с 19% идет глава комитета по иностранным делам Палаты общин парламента Том Тугендхат. Замминистра торговли Пенни Мордонт заняла третье место (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс – четвертое (15%), а депутат Кеми Бэйднок – пятое с 12%, передает ТАСС.
Основными темами обсуждения стали пути преодоления резкого увеличения стоимости жизни в Великобритании, налогообложение, процесс Brexit, международная повестка и окружающая среда. По итогам прошлых дебатов, которые состоялись 15 июля в эфире четвертого канала британского телевидения, первое место по уровню симпатий респондентов занял Тугендхат. Ему уступили Сунак, Мордонт, Бэйднок и Трасс.
Накануне замминистра Британии по международной торговле Пенни Мордонт пообещала возглавить противодействие Запада России, если станет премьер-министром. В прошлый четверг глава британского МИД Лиз Трасс во время официального запуска избирательной кампании пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии и премьер-министром противостоять России и помогать Украине «победить». Ранее во второй тур выборов премьера Британии по итогам голосования прошли шесть кандидатов.
Напомним, действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.
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Рота теробороны ВСУ бежала с позиций в ДНР
На фоне значительных потерь в рядах ВСУ нарастают случаи дезертирства, сообщил в ходе брифинга в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Так, стрелковая рота 58-го батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны, находившаяся в оперативном подчинении командира 108-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады, в районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики в полном составе покинула свои позиции, убыв в неизвестном направлении», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщил Конашенков, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 140 вертолетов, 1558 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4084 танка и других боевых бронированных машин, 747 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3151 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 4379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
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Греф назвал два способа сдержать укрепление рубля
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Укрепление курса рубля сдержать можно за счет валютных интервенций или за счет расширения возможностей для импорта, считает глава Сбербанка Герман Греф.
«Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился – валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт – валюту стало сложнее тратить. Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счет валютных интервенций, либо за счет расширения возможностей для импорта», – сказал он после церемонии открытия фонтанного комплекса, постороннего в Дербенте при поддержке Сбербанка, передает РИА «Новости».
«Покупки твердой валюты для накопления ФНБ сейчас недоступны, поэтому Минфин изучает возможности покупок юаня и других мягких валют. А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», – добавил Греф.
Курс рубля начал резко падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля – с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили уже 10 марта: 121,53 рублей за американскую валюту и 132,42 рублей за европейскую валюту. Российские финансовые власти в начале марта стали вводить ограничения на продажу валюты и ее вывод за рубеж, а также обязали экспортеров продавать до 80% выручки. Кроме того, с 1 апреля покупатели из недружественных стран могут оплачивать российский газ только рублями. На этом фоне доллар и евро против рубля стали активно падать: за 10 недель доллар и евро обвалились к рублю более чем вдвое.
Власти стали задумываться над торможением роста рубля и стали постепенно отменять введенные ограничения. После каждого послабления курсы иностранных валют на некоторое время подскакивают, однако уже через несколько дней вновь снижаются. В пятницу курс доллара снизился до 56,5 рубля, евро – 56,7 рубля.
Кроме того, Греф сообщил, что объем выдачи ипотеки российскими банками в 2022 году снизятся по сравнению с прошлогодним уровнем, но не критично. «Цифры есть смысл называть ближе к концу года, когда картина будет более полной», – сказал он.
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В США назвали уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО
Уничтожение российской армией реактивных установок залпового огня HIMARS и склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе – это плохая новость для НАТО, считает американский эксперт Джек Бакби, его цитирует 19Fortyfive.
По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon – лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО – позитивный результат для России и «печальное известие» для Украины и Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».
Как напомнил Бакби, на прошлой неделе США уже отправили восемь установок HIMARS для ВСУ, еще четыре планируют поставить в ближайшем будущем.
M142 HIMARS – высокомобильная РСЗО, разработанная американской компанией Lockheed Martin. Установка с шестью направляющими для пуска ракет калибра 227 мм или одной управляемой оперативно-тактической баллистической ракеты семейства ATACMS смонтирована на пятитонном шестиколесном шасси семейства средних тактических автомобилей FMTV.
Ранее в Минобороны заявили, что в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS производства США.
Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активов
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на Рейндерса, больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщает РИА «Новости».
Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
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В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.