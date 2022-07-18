Песков напомнил о поговорке в связи с санкциями против России

Санкции против России – это цена за ее независимость и суверенитет; что не убивает, делает сильнее, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью гостелерадио Ирана.

По словам представителя Кремля, как и Тегеран, Москва уже привыкла к санкциям, еще со времен СССР, а общее количество ограничений против страны с советских времен «измеряется, наверное, тысячами».

«Но, наверное, это та цена, которую и наша страна, и Иран платят за свою независимость и за свой суверенитет. У нас в России есть пословица: говорят, что все, что нас не убивает, делает нас лишь крепче», – приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными, он также заявил, что их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось.

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