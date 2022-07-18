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Немцы пожаловались на опустевший без россиян Баден-Баден
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Немецкий город Баден-Баден, который в течение 200 лет был «местом притяжения для русских», вряд ли вернет себе симпатии россиян, что обернется для него серьезными последствиями, сообщили немецкие СМИ.
Баден-Баден – небольшой курортный город, где зарегистрировано 1150 жителей с российским паспортом и приблизительно столько же с двойным гражданством, передает РИА «Новости». Как пишет газета Die Welt, привычная ситуация здесь изменилась после обострения украинского кризиса: «самый русский город Германии» испытал первую волну шоков, когда из курхауса (зала для оздоровительных водных процедур) убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский.
Например, одна из региональных пекарских сетей решила переименовать производимый ею традиционный немецкий пирог из шоколадного теста, творога и пудинга, который в Германии испокон веков называется «Руссишер Цупфкухен», в просто «Цупфкухен», без слова «русский» в его составе. Однако после волны протестов фирма пошла на попятную.
При этом озабоченность руководительницы местной туристической службы Норы Ваггерсхаузен из-за того, что врачи, музеи, отели и бутики города пострадают от утраты богатых русских клиентов, «вызвала целую бурю возмущения». «Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Еще хуже выглядит пешеходная зона», – сетует автор материала.
Это необычные высказывания и события для города, который вот уже 200 лет является объектом притяжения для многих русских и который всегда с удовольствием зарабатывал на них, говорится в статье. Теперь же «многое по-другому»: Баден-Баден приостановил партнерские отношения с Ялтой и Сочи, местный концертный зал дистанцировался от дирижера Валерия Гергиева, который почти двадцать пять лет назад спас от банкротства самый большой оперный театр Германии, также было отменено выступление певицы Анны Нетребко с Берлинским симфоническим оркестром.
Политик из Свободной демократической партии и председатель Германо-российского культурного союза Рене Лоз, как пишет газета, считает такую политику ужасной. По его мнению, в конечном итоге Баден-Баден подобными «ритуальными актами» вредит только себе самому. «Многие русские вложили деньги в этот город, когда он был банкротом», – отметил он.
При этом маркетологи считают, что доля русских гостей уменьшается все последние годы, а потери уже давно компенсировались другими группами приезжих. Так, в одном из местных бутиков заявили, что интересы россиян сместились в направлении других стран. Однако, по словам владельца магазина Моники Шульц, раньше они «хорошо жили благодаря русским».
«Об этом, наверное, придется забыть на обозримое будущее, а возможно, и навсегда», – резюмирует издание.
Ранее в Германии создали должность уполномоченного по защите прав русских – ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России. По словам депутата Госдумы Олега Матвейчева, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.
Кроме того, сообщалось, что в странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов. В докладе МИД России «наиболее распространенными нарушениями» указываются «отказы от оказания широкого спектра услуг (образовательных, медицинских, банковских и пр.) в Германии, Польше, Чехии, США, Канаде.
Напомним, в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией. Политика страны противоречит геополитическим целям, которые преследует Запад, сказал он.
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Немецкие предприятия вылетели из топ-100 ведущих компаний мира
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Германия больше не представлена в мировом списке компаний с наибольшей капитализацией, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young.
Как сообщает DWN, самый дорогой немецкий концерн, производитель программного обеспечения SAP находится на 113 месте, телекоммуникационная компания Telecom – на 120. Предприятие химической промышленности Linde занимает 74 место, но после слияния с американской компанией Praxair она перенесла свой головной офис в Ирландию, передает RT текст статьи немецкого издания.
В конце 2007 года в топ-100 ведущих предприятий мира находилось семь немецких компаний. В конце 2021 – только две. Таким образом рынок капитала «выносит будущему немецкой экономики сокрушительный приговор», заключает издание. И главная причина происходящего, по оценке автора материала, – это энергетический кризис. Германия – самая энергоемкая промышленная площадка в мире. Ситуацию усугубляет и то, что немецкая экспортная модель (на которую приходится приблизительно 50% ВВП) очень чутко реагирует на угрозу рецессии на мировом рынке, указывает автор.
Но проблем, конечно же, не только в этом, продолжает издание. Дело еще и в том, что Германия «лидирует в том, в чем не надо лидировать». Уже много лет страна страдает от заоблачных цен на электричество. И все из-за чрезвычайно амбициозного плана по переходу на альтернативные источники энергии. Демографическая ситуация в стране со средним возрастом в 47,8 лет (второе место в мире после Японии) ужасающая, считает автор публикации. В плане размеров подоходного налога, трат на социальное страхование и регуляторных расходов ни одна страна в мире не сможет конкурировать с Германией, добавляет он.
И все эти факторы подталкивают компании к переносу своих производственных объектов в другие страны, объясняет немецкое издание. Производительность в последние 20 лет растет очень медленно, а тренд на снижение реальной заработной платы наблюдался еще до взрыва инфляции.
Ранее в Германии заявляли, что дальнейшее сокращение поставок газа из России приведет к серьезному финансовому кризису: компании потеряют миллионы рабочих мест, по угрозой развала оказались промышленные районы и целые отрасли экономики.
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Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Шольца заподозрили в намерении «морозить Германию до последнего немца»
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Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что канцлер Германии Олаф Шольц готов «морозить Германию до последнего немца».
«Шольц готов воевать не только до последнего украинца, но и морозить Германию до последнего немца», – написал Клишас в своем Telegram-канале.
В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что «когда Россия решит задачи специальной военной операции на Украине, канцлер Германии Шольц уже будет в отставке и думать об антироссийских санкциях ему не придется». «Зимними холодными вечерами замерзающие немцы будут «по-доброму» вспоминать своего незадачливого экс-канцлера», – написал Джабаров в своем Telegram-канале.
Ранее Шольц исключил отмену санкций Евросоюза против России в случае заключения мира на Украине на условиях Москвы. В прошлую пятницу в Британии посулили Шольцу скорую отставку или «капитуляцию» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В минувшее воскресенье глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии недостаточно заполнены, чтобы пережить зиму без газа из России. Ранее он предупреждал, что цены на газ в Германии могут вырасти в три раза. В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом при дефиците, то европейский газовый рынок может рухнуть. Глава МВД Германии Нэнси Фезер предупреждала о возможности радикальных протестов на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились 11 июля в 7.00 мск. В начале июля оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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Оппозиция в парламенте Македонии сравнила главу ЕК с нацистами
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Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Северную Македонию с предложениями от ЕС привел к скандалу в парламенте, оппозиция пролила на трибуну символическую «кровь».
В парламенте Северной Македонии идут обсуждения предложения Парижа по урегулированию разногласий Македонии с Болгарией для начала переговоров о вступлении в страны ЕС. В Скопье прибыла фон дер Ляйен. Она встретилась с властями страны и заявила, что Скопье пора сделать «решительный шаг» в сторону интеграции в ЕС. В четверг она призвала парламентариев подержать предложенный документ.
Оппозиция встретила ее в зале заседания свистом, выкриками, плакатами и положила листовку с надписью «Не!» на кафедру перед ней. Обращение премьера Димитара Ковачевски в парламенте и сторонников правящего Социал-демократического союза Македонии два дня прерываются гудением дудок, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые сжигали, рвали и выбрасывали проект документа, передает РИА «Новости».
Депутат Олга Лозановска напомнила, что «в этот день в 1933 году нацисты приняли закон о принудительной стерилизации лиц с наследственными заболеваниями». «А сегодня и вчера, уже в 2022 году, пришли к нам домой, в парламент, чтобы стерилизовать нас, македонцев», – сказала она.
Оппозиционер Тони Ярески вылил на трибуну красную жидкость и сказал, что те, кто поддержит документ, совершат «предательство, закончат на свалке истории». «Поэтому пусть эта жидкость напоминает вам о крови, на которую наступаете, о жертва фашизма, о детях Ваташа (расстрел 12 македонских юношей 16 июня 1943 болгарскими оккупантами) и на кровь героев, погибших за Македонию, которую вы оскверняете своими поступками», – сказал он.
СДСМ с союзниками потребовали от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ извинений «за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами».
Напомним, Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. В отношениях между членом ЕС Болгарией и Северной Македонией возникли сложности из-за разногласий по поводу «общего языка и истории».
Берлин: Обслуживание турбин для «Северного потока» в Канаде не обсуждается
Германия и Канада пока не обсуждают предметно техническое обслуживание дополнительных турбин Siemens для газопровода «Северный поток», заявил представитель министерства экономики Германии Роберт Зеверин.
«Siemens, как вы знаете, они после того, как получили разрешение, будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить турбину. О деталях поставки я ничего сказать не могу, это дело Siemens. Мы доверяем Siemens в том, что они понимают политическое и экономическое значение этой турбины и что она будет оперативно доставлена и подключена», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеверин отметил, что пока речь идет только об одной турбине. «Пока речь идет только об этой турбине, которая, по заявлениям российской стороны, необходима, чтобы закончить технические работы на «Северном потоке». Другие турбины предметно сейчас не обсуждаются», – добавил он.
Ранее в Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
До этого стало известно, что одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
Спикер МИД Мария Захарова назвала ситуацию с турбиной «адским цирком».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
СМИ: Запад оставил себе крупную лазейку в санкциях против России
Еврокомиссия не включила в проект мер по усилению эффективности действующих антироссийских санкций запрет на импорт готовых ювелирных изделий из золота, пишет Politico.
«Проект приложения к документу, полученный Politico, показывает, что Евросоюз запретит только золото в порошке, необработанном или полуфабрикатном виде, а также золотые монеты и отходы или лом золота. В проекте не указано золото в виде ювелирных изделий, таких как золотые цепочки или золотые кольца. Это может оставить дыры, которые помогут деньгам течь в кремлевскую казну», – приводит сообщение РИА «Новости».
Также обозреватели напомнили, что в 2019 году около 90% российского экспорта золота пришлось на Великобританию, которая уже покинула ЕС.
Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз работает над новыми санкциями в отношении российского золота.
Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
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Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за шесть лет
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Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, закупив в период с января по май 213,1 млн баррелей.
В январе–мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Как отметил нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс, поскольку Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится.
Кроме того, по его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. При этом Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.
«Все внимание будет приковано к тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть», – выразила мнение аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
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Еврокомиссия решила смягчить ряд санкций против России
Еврокомиссия планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации источников, Еврокомиссия также намерена ввести новые антироссийские рестрикции. Они коснутся золота, химикатов и машиностроения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
Кроме того, Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС.
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Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.
«Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».
Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.
«Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.
Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей.
Bloomberg назвал в Европе страны-лидеры по заморозке российских активов
Большая часть замороженных в ЕС российских активов приходятся на ФРГ, Францию, Ирландию, Австрию, Бельгию и Люксембург, передает агентство Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на Рейндерса, больше всего активов заморозили Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург, сообщает РИА «Новости».
Ранее еврокомисссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в ЕС заморожено 13,8 млрд евро активов, включая 12,6 миллиарда в шести странах ЕС. По его словам, не все страны Евросоюза прилагают достаточно усилий для заморозки попавших под санкции активов.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
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В Испании назвали неожиданного соперника США и Европы
В то время как Соединенные Штаты и Евросоюз изнуряют себя антироссийскими санкциями, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) способствуют укреплению и расширению многополярного сотрудничества, пишет испанское издание Rebelion.
«БРИКС продвигается в программах развития, экономической интеграции и выгодной торговли для своих членов», – считает автор статьи Хедельберто Лопес Бланш, передает РИА «Новости».
По его мнению, стремление экономического блока к единству развивающихся экономик притягивает все больше стран в ряды организации.
Автор статьи также высоко оценил прошедший в июне саммит БРИКС, отметив активизацию контактов между российскими компаниями и партнерами по организации.
«На саммите обсудили возможность открытия сети индийских магазинов в Москве и увеличения доли китайских автомобилей на российских дорогах», – напомнил Бланш.
Накануне китайские СМИ сообщили, что страны Запада начали смотреть на группу БРИКС как на оппонента в борьбе за мировое лидерство после заявлений нескольких государств о желании присоединиться к группе.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году.
США из-за аварии на заводе в Техасе снизят экспорт СПГ в Европу
Из-за аварии на техасском заводе Freeport LNG экспорт сжиженного природного газа из США в Европу может упасти в июле на 150 тыс. тонн, рассказал консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.
По его словам, за первое полугодие США поставили в Европу 65 млн тонн СПГ, из них 9 млн – в июне. «Некоторого снижения – в пределах 150 тыс. тонн – можно ожидать по итогам июля за счет выбытия завода Freeport, который успел направить в Европу сопоставимые объемы за первую половину прошлого месяца», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, добавил он, следует учитывать, что Европа именно в первой половине этого года стала приоритетным рынком для США – туда направили порядка 70% всего американского СПГ, тогда как годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше.
«В связи с этим во втором полугодии 2022 года можно ожидать сокращения объема поставок американского СПГ в Европу относительно уровня первых шести месяцев, за которые суммарно было поставлено 28,6 млн тонн продукта, поскольку ввод нового завода Calcasieu Pass мощностью в 10 млн тонн лишь частично сможет заместить выбывший Freeport», – считает Тимонин.
По итогам же второго полугодия объем поставок может даже несколько вырасти за счет ввода новых активов по всему миру – среди них индонезийский Tangguh LNG, Coral South FLNG в Мозамбике и другие проекты. Определяющим фактором станет уровень цен в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и конкурентная борьба потребителей за свободные объемы, заключил аналитик.
Взрыв на Freeport LNG в Техасе – одном из крупнейших экспортных заводов по производству сжиженного природного газа в США – прогремел 8 июня. Из-за этого предприятие закрыли как минимум на три месяца, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. Американское Минэнерго отмечало, что из-за этого экспортные мощности СПГ сократятся примерно на два миллиарда кубических футов в сутки – порядка 17% от общего объема. В втором полугодии ведомство прогнозирует снижение экспорта до 10,5 млрд кубических футов в сутки (минус 14% к июньскому прогнозу).
Газета ВЗГЛЯД писала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
Германия признала, что не переживет зиму без газа из России
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Газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России, заявил глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер в интервью газете Bild am Sonntag.
«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа», – приводит его слова ТАСС.
При этом он напомнил, что работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток» должны завершиться в четверг.
«Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу после этого и в каком количестве», – подчеркнул глава Федерального сетевого агентства ФРГ.
В то же время он считает возможным, что цены на газ в настоящее время достигли плато. «На этой неделе не было значительного скачка цен, несмотря на то, что «Северный поток» был закрыт. Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа и что мы достигли плато цен на газ», – пояснил Мюллер.
Вместе с тем глава регулятора Германии призвал не паниковать из-за нынешней ситуации с энергоснабжением. «Частным домохозяйствам меньше всего нужно беспокоиться. Они обеспечиваются газом дольше всех, значительно дольше, чем, например, промышленность. Кроме того, нет сценария, при котором мы полностью остаемся без газа. Даже если Россия перестанет поставлять газ, мы все равно будем получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или в будущем с германских терминалов сжиженного газа», – сказал Мюллер.
Он также заметил, что Германия должна проявлять «газовую» солидарность с другими странами. «Мы обязаны проявлять солидарность по отношению к нашим соседям, и нам настоятельно рекомендуется не причинять им вреда. Точно так же, как в настоящее время мы извлекаем выгоду из портов сжиженного газа в Бельгии и Нидерландах, мы также обязаны помочь нашим соседним странам в чрезвычайной ситуации снабжать частные домохозяйства или больницы», – отметил глава Федерального сетевого агентства. При этом Мюллер уточнил, что может случиться так, что нехватка газа коснется только отдельных регионов Германии, например, из-за того, что «они находятся в конце газовой сети или имеют особенно высокое потребление».
В заключение глава регулятора ФРГ предупредил, что страна, скорее всего, будет сталкиваться с угрозой дефицита газа в течение двух зим. «Нам, вероятно, придется жить с угрозой нехватки газа в течение двух зим. К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше», – подытожил он.
Ранее Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что план Германии по отказу от российского газа невыполним.
В Германии предупредили о возможных протестах на фоне роста цен на энергию
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предупредила о возможных радикальных протестах в стране на фоне стремительного роста цен на энергоносители и непростой ситуации с поставками газа.
«Конечно, существует риск того, что те, кто еще в период пандемии коронавируса выказывал свое презрение к демократии и часто общался с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новую мобилизационную тему», – заявила она газете Handelsblatt. При этом Фезер добавила, что популисты и экстремисты используют каждый кризис для того, чтобы посеять страх и разделить общество, а также для ненависти и угроз, передает ТАСС
По словам Фезер, «они хотят усугубить кризисы, чтобы получить от них прибыль». Однако органы безопасности, по ее словам, очень внимательно следят за экстремистскими элементами. «Мы готовы в том числе к возможным новым акциям протеста», – заверила министр.
В воскресенье глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил, что газохранилища Германии в настоящее время недостаточно заполнены для того, чтобы пережить зиму без поставок газа из России.
Мюллер предупреждал, что цены на газ для потребителей в Германии могут вырасти в три раза.
В свою очередь директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявлял, что если страны ЕС не станут делиться топливом друг с другом при дефиците, европейский газовый рынок может рухнуть.
Напомним, что поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
На фоне паники вокруг нехватки российских энергоресурсов Германия заявила, что полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти.
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