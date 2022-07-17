Губернатор Курской области объяснил стрельбу в Глушковском районе

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что звуки выстрелов в Глушковском районе слышны в связи с выполнением боевых задач на границе с Сумской областью.

«Наши военные приступили к выполнению боевых задач в рамках СВО на границе Глушковского района с Сумской областью. Именно поэтому здесь слышны выстрелы. Прошу граждан сохранять спокойствие», – написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Напомним, в понедельник власти Курской области предложили создать в регионе именной батальон материально-технического обеспечения СВО «Сейм». По словам главы региона, среди основных задач создаваемого батальона – подвоз горючего, продовольствия, боеприпасов для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.

Напомним также, 5 июля в результате обстрелов Курской области со стороны Украины повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, хозяйственный постройки и электрические сети.

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