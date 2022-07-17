Москвичей предупредили об осенней погоде

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17 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:52  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Кто были первые Герои Великой Отечественной

Первый дважды Герой Советского Союза Степан Супрун РИА Новости
Июль 1941 года стал первым месяцем Великой Отечественной, когда бойцы и командиры Красной армии стали удостаиваться званий Героя Советского Союза. И порядок представления документов на эти награждения, и тем более сами подвиги военнослужащих были иногда по-настоящему исключительными. Подробности...
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Почему Байдену не удалось настроить саудитов против России

В Саудовской Аравии Байдена встретили как уходящую фигуру Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/REUTERS
Визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию показал, что президент США превратился в сбитого летчика, не способного проводить успешную внешнюю политику. Цель заставить саудитов добывать больше нефти, чтобы обрушить доходы России, не была достигнута в полной мере. Это указывает на усиление влияния Москвы в регионе. Кроме того, с критикой в адрес Байдена обрушились в самих США – за отказ от обещаний превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Путин привел УК в соответствие с реальностью

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Никто, конечно, не должен ограничивать свободу слова, самовыражения, перемещения и тому подобное – но не нужно путать свободу и саботаж. Вседозволенность и демонстративную работу в интересах врагов. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Российскому космосу придется сильно измениться

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космос в России чуть больше, чем просто ракеты и космические аппараты, космос для нас – это жизнь, скрепа, культурный код. И надо сделать всё, чтобы он продолжал развиваться. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...
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Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Москвичей предупредили об осенней погоде

    17 июля 2022, 12:38

    Текст: Антон Никитин

    Погода на грядущей неделе в Москве в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Грядущая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень. Каждый день Русскую равнину будут утюжить североатлантические циклоны, неся с собой полчища дождевых туч. Такая пасмурная и сырая погода, естественно, ограничит приток лучистой энергии солнца. Кроме того, регион постепенно окажется в тылу гигантского атмосферного вихря, куда из акватории арктический морей устремится струя холодного воздуха», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что такое неблагоприятное аэросиноптическое сочетание приведет к тому, что температурный фон к середине недели окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы и погода напомнит начало сентября. В дневные часы в Москве будет не выше плюс 18-20 градусов, по области всего плюс 16-21. Ни о каком купальном сезоне, по его словам, речи быть не может, возникнет ощущение конца метеорологического лета.


    Российские блогеры отреагировали на фото американского адмирала-трансгендера
    		    16 июля 2022, 14:17
    Фото: @radioactivenerd1
    Текст: Антон Никитин

    Российские блогеры активно обсуждают фотографию трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.

    Так, официальный представитель МИД Мария Захарова разместила это фото в своем Telegram-канале, задавшись вопросами: «Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?»

    «У кого-то день взятия Бастилии точно прошел не зря», – сыронизировал журналист Юрий Васильев.

    «А это гости, посетившие посольство Франции в США на День взятия Бастилии: открытые транс-женщины адмирал Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон, – написала в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде. – Если бы французские революционеры увидели, к чему может привести начатая ими эмансипация, они не брали бы никакую Бастилию и просто разошлись бы по домам», – заключила она.

    «Это делается для того, чтобы свести население с ума. Идет подмена всего, что может быть в голове. Это разрушение рационального рассудка, здравого сознания. Ты не можешь это отрицать, выразить недовольство. Пихают все это через так называемую культуру. Это государственная политика, спускаемая сверху и внедряемая повсеместно. Это ведет к полному безумию, а когда население доведено до такого состояния, с ним можно делать все, что угодно», – уверен публицист Дмитрий Пучков, комментарий которого опубликовал Sputnik.

     

    «Не буду врать, было здорово посочувствовать такому же трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью» (с). Все, что волнует нынешнего заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона и адмирала-трансгендера США Рейчел Левин», – пишет Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена».

    Telegram-канал «Царьград» также опубликовал фото «сладкой парочки» – трансгендерного адмирала и помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, называющей себя «небинарной гендерфлюидной персоной». «К слову, американцы до сих пор критикуют назначение Сэма Бринтона, так как считают, что из-за одежды, которую он (она, оно) носит, его (ее) не будут воспринимать серьезно при международных переговорах», – отмечает канал.

    «Америка, Европа, остановитесь! Вы скоро стульям втыкать будете. Украинцы, ну у вас, блин, и братья теперь. Или сестры… Ну вы-то теперь в этом плотно разбираетесь», – написал военкор Александр Сладков.

    «Бал у Сатаны. (...) Как думаете, почему Байден не взял их с собой в Саудовскую Аравию?» – иронизирует Telegram-канал «Sputnik Беларусь».

    В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.

    В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.

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    Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды» от США

    16 июля 2022, 16:50

    Текст: Алексей Дегтярев

    Саудовская Аравия решила присоединиться к американскому предложению о нормах поведения в космосе и об освоении Луны под названием «Соглашение Артемиды», сообщил госдеп США.

    «Саудовская Аравия стала 21 страной, подписавшей «Соглашения Артемиды», – цитирует заявление ТАСС.

    Там пояснили, что документы были подписаны в ходе «виртуальной церемонии» с участием официальных лиц обеих стран.

    В июне Франция подписала инициированные Штатами в 2020 году «Соглашения Артемиды» об освоении космоса и Луны.

    «Соглашения Артемиды» получили название в честь американского плана коммерческого освоения Луны Artemis («Артемида»). За основу были взяты принципы Договора по космосу 1967 года.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».

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    Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
    		    16 июля 2022, 14:08
    Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.

    «Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости».

    Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.

    Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.

    Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты.

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    В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
    		    17 июля 2022, 07:58
    Фото: Roland Balik/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.

    Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».

    По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.

    Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников». 

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    Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы

    17 июля 2022, 06:55

    Текст: Антон Антонов

    Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».

    Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».

    Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Жители Германии оценили эффективность санкций против России

    17 июля 2022, 05:29

    Текст: Антон Антонов

    Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.

    О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

    74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.

    Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.

    Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.

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    МИД Латвии потребовал разъяснить поездку детей на фестиваль «Славянский базар»

    16 июля 2022, 15:20

    Текст: Кристина Цыцура

    Латвийское внешнеполитическое ведомство потребовало разъяснений по поводу поездки представителей рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV в Витебск на фестиваль «Славянский базар», где дети взяли интервью у Александра Лукашенко.

    «Глава МИД Эдгарс Ринкевичс требует объяснений у ответственных учреждений», – говорится в сообщении портала rus.delfi.lv, передает ТАСС.

    Academy KidsTV заявила, что «Славянский базар» – это красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны, поэтому организация не увидела причин или культурных различий, чтобы не посещать фестиваль. Воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поездку в Македонию.

    Провести беседу с президентом была инициатива академии.

    Ранее сообщалось, что латвийский кабинет министров принял решение с 1 августа приостановить действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями, живущими у границы. 

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    Наследный принц Саудовской Аравии припугнул Байдена потерей союзников
    		    17 июля 2022, 00:58
    Фото: Saudi Press Agency/Handout/
    XinHua/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Если США продолжат навязывать свои ценности другим странам, то из союзников у Вашингтона останутся только члены НАТО, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман президенту США Джо Байдену.

    Бен Салман заявил, что все государства «обладают рядом похожих ценностей, но у каждой страны также имеются свои ценности». По его словам, «правильные ценности и принципы привлекают к себе народы». Однако «их навязывание силой приводит к противоположному результату, что случилось в Ираке и Афганистане, где США потерпели неудачу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Arabiya.

    Как заявил наследный принц, необходимо осознавать наличие у стран разных ценностей и уважать их, а если «США хотят, чтобы страны на 100% разделяли их ценности, то с ними останутся только страны НАТО». Он подчеркнул необходимость «мирно сосуществовать, несмотря на различия».

    Напомним, в субботу Байден завершил ближневосточное турне, предпринятое с целью продемонстрировать странам Ближнего Востока лидерскую роль США в регионе, не уступая ее России и Китаю. Накануне во дворце Аль-Салман в городе Джидда американский лидер встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который фактически взял на себя основные лидерские функции вместо короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

    В ходе переговоров Байден заявил наследному принцу, что считает его ответственным за жесткое убийство в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашогджи. Рассказывая об итогах встречи, Байден заявил, что не жалеет о своих прежних угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя за убийство Хашогджи.

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    Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
    		    16 июля 2022, 19:10
    Фото: Andrey Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    «Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.

    По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».

    Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.

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    Курс евро к доллару назвали катастрофой для ЕС и США

    17 июля 2022, 07:19

    Текст: Антон Антонов

    Низкий курс евро к доллару – катастрофа как для европейской, так и для американской экономики, но это выгодно России, заявил болгарский экономист Григор Сарийски.

    Сарийски заявил, что «будут предприняты согласованные усилия по достижению паритета». Указывается, что «почти половина импортеров ЕС получают прибыль». Как пояснил Сарийски, «курс сейчас не выгоден европейским производителям, поскольку они платят в долларах, а экспорт идет в евро», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bulgaria ON AIR.

    Он заявил, что такая ситуация выгодна России. По словам Сарийски, Болгария в 2022 году заплатила России «на 2 млрд больше – евро дешевеет, а цены на топливо растут». «Нам стоит привыкать к тому, что топливо стало дорогим», – сказал Сарийски, отметив, что «санкции привели к увеличению финансирования российской экономики».

    Напомним, доллар впервые с 2002 года стал дороже евро после данных по рекордной инфляции в США. Кроме того, курс евро опустился ниже 57 рублей.

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    Байден заявил о решимости не дать России занять место США на Ближнем Востоке
    		    16 июля 2022, 15:33
    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану, заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидда.

    «Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными», – передает ТАСС слова лидера.

    Он заявил, что США из региона не уйдут и не оставят после себя вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран.

    Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.

    16 июля в Джидде проходит саммит ССАГПЗ, на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.

    Высутпелние Байдена проходит с 13 по 16 июля. 

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    Стало известно о стягивании техники к линии фронта в Донбассе
    		   16 июля 2022, 14:59
    Фото: Leonid Faerberg/SOPA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Российские военные стягивают большое количество современной техники к линии фронта на Донбассе.

    Так, были замечены БМПТ «Терминатор», передвигавшиеся в сторону линии фронта под Северском, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности Киеву наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.

    Сообщалось, что украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике.

    Коментарии (55)
    Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
    		    16 июля 2022, 16:31
    Фото: Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.

    «Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.

    По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.

    «Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.

    Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.

    Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.

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    Эксперт: Попытки мировых лидеров пройти на миллиметр от энергетического кризиса обречены на провал
    		    16 июля 2022, 18:11
    Фото: TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Энергетический кризис в Европе и мире будет зависеть в том числе от того, как будут складывается отношения стран с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски, а не пытаться проскочить их.

    «Энергетический кризис в Европе может обостриться зимой в случае нехватки ресурсов. Это будет зависеть от ряда обстоятельств, в том числе от того, как будут складываться отношения Европы с Россией, увеличатся ли российские поставки газа или они вообще прекратятся», – отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    На кризис будут влиять не только погодные условия предстоящей зимой, но и возможности Европы завести уголь из альтернативных источников. «На кризис влияет также и то, начнется ли масштабная гонка за сжиженный природный газ (СПГ), вырастут ли газовые цены на спотовом рынке», – добавил собеседник.

    По мнению эксперта, европейские и мировые лидеры должны просчитывать риски и не пытаться пройти «на миллиметр от энергетического кризиса». «Европа пытается проскочить. Я склоняюсь к версии, что в лучшем случае это удастся сделать с ущербом для собственной промышленности. А этот ущерб влияет на экономический рост, занятость населения и в конечном счете – на судьбу правительств. В Италии правительство на грани отставки. Отставки правительств произошли в Великобритании и Болгарии. И таких примеров будет много», – прогнозирует научный сотрудник Финансового университета при правительстве.

    В опубликованном на этой неделе в докладе МВФ, приуроченном ко встрече министров и глав ЦБ G20, говорилось о том, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран и увеличить мировые цены на энергоносители. «Значительное ужесточение санкций и дальнейшие перебои с поставками газа в Европу могут ввергнуть многие экономики в рецессию и повысить мировые цены на энергоносители», – пишут аналитики МВФ.

    В докладе отмечается, что из-за таких действий может усилиться энергетический кризис, ухудшиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров. Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявляла, что ситуация в мировой экономике крайне нестабильна, нельзя исключать глобальной рецессии.

    По словам эксперта, в случае восстановления связей с Россией можно было бы ожидать увеличения поставок российского газа в ЕС и отмены эмбарго на российский уголь. «С 5 декабря вступает в силу решение ЕС об эмбарго на поставки российской нефти морским путем. Я не знаю ни одного европейского политика, который призывал бы отменить эмбарго на поставки российского угля и нефти. Соответственно, они сами довели ситуацию до кризисной. Пока они идут к тому, что энергетический кризис будет весьма сложным», – добавил Митрахович. 

    Из-за ситуации на нефтяном рынке в США сохраняются высокие цены на бензин, указывает собеседник. «Это может влиять на популярность нынешней власти, результаты предстоящих выборов, на вероятность рецессии, уровень инфляции. Но в Америке помимо энергетики есть куча других накопленных проблем, которые зависят от инфляции, импорта и организации экономики», – сказал Митрахович.

    На Уолл-стрит уже заметили признаки рецессии в США. В начале июля финансисты одного из крупнейших американских банков JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике национальной экономики и предупредили об опасной близости США к рецессии.

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    Немецкая журналистка сообщила о преступлениях киевского режима в Донбассе
    		    16 июля 2022, 17:03
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Независимая немецкая журналистка Алина Липп раскрыла подробности о преступлениях украинского режима против мирного населения республик Донбасса.

    «Люди здесь (в Донецке. – прим. ВЗГЛЯД) устали жить в условиях войны. Украинские солдаты обстреливают мирных жителей, нападают на родильные дома, минируют гавани и взрывают зернохранилища», – сказала Липп в интервью The Grayzone, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что местные жители расстроены и шокированы тем, что западные средства массовой информации скрывают эти факты.

    «Они чувствуют, что о них лгут и что их страдания полностью замалчиваются. Я была так ошарашена, что в немецких новостях нет ни слова о погибших за последние восемь лет мирных жителях Донецка», – заключила журналистка.

    Ранее Россия направила в ООН, Совет Европы и другие международные организации материалы о массированном обстреле жилого сектора городов ДНР и гибели мирных жителей. 

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