Саудовский кронпринц рекомендовал США не навязывать свои ценности другим

Первый заместитель премьер-министра Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что США не нужно навязывать свои ценности другим странам, свою позицию кронпринц заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

«Если предположить, что США будут взаимодействовать только с теми странами, которые разделяют их ценности и взгляды на сто процентов, то им придется ограничиться союзниками по НАТО», – подчеркнул кронпринц в интервью телеканалу Al Arabiya, передает ТАСС.

В ходе встречи Джо Байден указал властям Саудовской Аравии на необходимость придерживаться «общих ценностей». Мухаммед бен Сальман Аль Сауд указал, что наличие общих ценностей не исключает разницы в подходах к решению внутриполитических проблем.

«В то же время попытки навязать эти ценности силой, как это происходило в Ираке и Афганистане, являются контрпродуктивными, и США в них не преуспели», – указал он.

В пятницу глава Белого дома прибыл в Саудовскую Аравию, где его встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.