Депутат новой волны объявит сбор средств для бригады Народной милиции ЛНР

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16 июля, суббота  |  Последнее обновление — 13:29  |  vz.ru
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Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве

Глава Минпромторга и новый вице-премьер Мантуров будет курировать военную промышленность Антон Новодережкин/ТАСС
По итогам серьезной кадровой перестановки куратор «оборонки» в ранге вице-премьера Юрий Борисов перешел на пост главы Роскосмоса, а его место занял руководитель Минпромторга Денис Мантуров. Новый замглавы правительства сделал программное заявление – от абсолютно рыночной промышленной политики решено перейти к политике защиты технологического суверенитета. Как это будет происходить? Подробности...
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Почему Украина выжигает потерянные земли

Украина подожгла поля с пшеницей в Запорожской области Latin America News Agency/Reuters
ВСУ Украины начали систематически поджигать поля с урожаем в районах Причерноморья, контролируемых ВС России. Так, только за последние дни поджоги зафиксированы в Запорожской и Херсонской областях, а ранее схожий инцидент произошел в ДНР. В чем смысл действий властей в Киеве и что это значит для простых украинцев? Подробности...
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Уничтожить системы HIMARS обязан российский спецназ

Американские HIMARS активно применяются украинской армией EYEPRESS via Reuters
Украина наносит террористические удары по населенным пунктам, занятым российскими войсками. Главным ударным средством для этого служат недавно поставленные в ВСУ американские ракетные установки HIMARS. Каковы особенности данного вида оружия, чем оно наиболее опасно – и каким способом российская армия способна его уничтожить? Подробности...
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Литовское руководство оправдывается за «победу России»

Калининград по-прежнему будет получать грузы по железной дороге Виталий Невар/ТАСС
«Литва не сумела защитить свои позиции... уничтожена суть санкций... на наше государство брошена тень». Это не единственный пример уничижительных заявлений, которые звучат сейчас в Литве в адрес руководства этой страны. Здесь восприняли как поражение разъяснения Еврокомиссии по поводу транзита в Калининград.  Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Польша ищет разные пути подчинения Украины

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У Польши наверняка есть несколько планов, как укрепить влияние на Украине. Каждый из них зависит от того, как далеко Россия продвинется в ходе спецоперации. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Проблему политического украинства надо решать до конца

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Альтернативные точки зрения, взгляды, убеждения могут существовать в обществе по широкому спектру вопросов. Но не по тем вещам, от которых зависит само существование страны. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

«Звезды» тоже должны отвечать за базар

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
«Не преследовать» и «поддерживать» – это две большие разницы. А то наши творческие люди повадились называть преследованием за инакомыслие то, что государство им денег не дает. В этом смысле сам факт выступления «Би-2» на стадионе ярко свидетельствует, что никто их не преследует. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
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Сербия обещает Западу «ад для всех»

Евросоюз почти готов снять часть санкций

Ракетный удар по Виннице. Что это было?

Обсуждение: 11 комментариев
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Депутат новой волны объявит сбор средств для бригады Народной милиции ЛНР

    16 июля 2022, 13:03

    В понедельник, 18 июля, в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы» заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева откроет сбор средств и вещей для второй отдельной бригады Народной милиции ЛНР.

    «В ходе специальной военной операции солдаты и офицеры бригады проявили мужество и героизм в боях, приняв непосредственное участие в сражениях за такие ключевые населенные пункты как Кременная, Рубежное, Северодонецк. Желающие смогут передать необходимые вещи дли них и мирных жителей Донбасса», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В сообщении отмечается, что жителей Донецкой и Луганской народных республик всестороннее поддерживает Воронежская область. 18 июля гуманитарный груз доставят из Воронежа в Крым, откуда его переправят в Херсонский центр гуманитарной помощи «Единой России». Воронежский совет отцов совместно с местными предпринимателями уже не первый раз помогают Херсону, который курирует депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике. Также воронежские общественники добавили к лекарственному гуманитарному грузу различные изделия медицинского назначения, а юные воронежцы подготовили для российских военных рисунки и записали на видео слова поддержки.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов 12 июля вместе с добровольцами Молодой гвардии прибыл в Мариуполь для работы в гуманитарном центре «Единой России». «Город разрушен, есть проблемы с электричеством и водоснабжением. Гуманитарный центр расположен в здании школы, тоже сильно пострадавший от обстрелов. Сейчас начинается восстановление школы, нужно успеть к новому учебному году», – рассказал депутат.

    Мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом России Владимиром Путиным.


    Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном
    		    14 июля 2022, 04:59
    Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
    Текст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.

    «Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР. Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.

    В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР. Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.

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    Коментарии (31)
    Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
    		    14 июля 2022, 14:51
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.

    «Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.

     

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    МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
    		    14 июля 2022, 11:01
    Фото: twitter.com/zlj517
    Текст: Александра Юдина

    Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.

    «Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).

    На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.

    Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.

    Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.

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    В ЛНР заявили о прорыве союзных сил в Соледар
    		    13 июля 2022, 19:45
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Союзные силы России и Луганской народной республики вошли в городскую черту Соледара в ДНР, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

    «Приятная новость: наши войска успешно зашли в городскую черту Соледара и заставили «вэсэушников» бежать в разные направления. <...> Похоже, что через пару дней Соледар будет свободен», – цитирует Киселева ТАСС.

    В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвигаются на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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    Пленный британский наемник умер от хронических болезней

    15 июля 2022, 12:13

    Текст: Александра Юдина

    Находивший в плену в Донецкой народной республике британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    «Учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», – написала она в своем Telegram-канале, подчеркнув, что во время первого медицинского осмотра у британца был выявлен ряд хронических заболеваний.

    Сообщается также, что он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине. «С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», – отметила омбудсмен.

    Кроме того, по словам Морозовой, британские власти, международные организации и иностранные СМИ были извещены о пленении британского наемника Пола Ури, но никакой реакции от них не последовало.

    «Отмечу, что международные организации, а также официальные представители Великобритании (в том числе Форин оффис, посольство в РФ, члены британского парламента) были уведомлены о факте пленения Пола Ури. Также по его просьбе соответствующая информация была передана в иностранные СМИ. Однако никакой реакции от Великобритании не последовало», – добавила она.

    В ДНР также вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Однако Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.

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    Коментарии (43)
    Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
    		    14 июля 2022, 21:01
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.

    «Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.

    Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.

    Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска. 

    Коментарии (16)
    В ЛНР заявили о последней возможности для ВСУ отступить из Северска
    		    15 июля 2022, 19:59
    Фото: РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пока могут покинуть Северск, но лишь малыми группами в направлении Соледара, все дороги находятся под контролем союзных сил, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «Украинским военнослужащим дана команда на отход из Северска. Прежде всего, у них сейчас один отход в направлении населенного пункта Соледар, там есть ряд грунтовых дорог», – сказал Марочко в беседе с РИА «Новости».

    Он пояснил, что рельеф местности позволяет им отходить скрытно, но говорить о «безопасном отходе» уже нельзя, так как союзные силы контролируют большую часть логистики в районе населенного пункта.

    Марочко добавил, что у бойцов ВСУ получится выходить из города лишь малыми группами. Почти все пути отхода перекрыты, они полностью в зоне огневого поражения.

    Ранее Марочко рассказал, что украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска. По его словам, ВСУ принялись массово минировать город Артемовск, чтобы при отходе дистанционно подорвать административные здания.

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    Посол ЛНР: Взятие Северска открывает дорогу на Славянск
    		    14 июля 2022, 13:02
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «В Северске еще могут находиться какие-то вооруженные формирования противника, но через несколько дней нам удастся полностью зачистить эту территорию», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя взятие Северска под оперативный контроль союзными войсками.

    «Взятие Северска под контроль открывает нам дорогу на Славянск. Дело в том, что этот город был промежуточным на пути из Лисичанска. И за последнее время ВСУ сумели переместить туда свои основные военные подразделения», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    По словам дипломата, эти формирования в короткий срок «сумели создать эшелонированную оборону». «Сделано это было на скорую руку в лесах. Однако, несмотря на это, нашим военным пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы выбить противника», – пояснил собеседник.

    «На данный момент в городе ведутся фильтрационные мероприятия. Территория находится под контролем союзных войск. Но там еще могут оставаться какие-то вооруженные формирования, которые прячутся в подвалах и убежищах. Думаю, что за несколько дней нам удастся их обнаружить и ликвидировать», – рассказал Мирошник.

    «Мы надеемся, что в ближайшее время станут известны цифры по потерям и раненым со стороны ВСУ. Хотя есть вероятность, что их не станут называть. Вместе с тем, я уверен, что их в живых осталось совсем немного. И они точно не представляют серьезной угрозы для союзных войск», – подчеркнул посол.

    «Изначально нам было известно о 5–7 тыс. украинских бойцов, которые располагались в Северске. Однако в последние дни оттуда активно выводили боевиков ВСУ, а на местах оставались только формирования территориальной обороны, насильно мобилизованные украинским командованием», – заключил Мирошник.

    Ранее первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил о взятии Северска под контроль союзными восками России и Донецкой народной республики. По его словам, после того как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск, передает ТАСС.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Коментарии (7)
    Милиция ЛНР заявила о поэтапном отступлении ВСУ из Северска
    		    15 июля 2022, 10:05
    Фото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Украинское командование приняло решение поэтапно выводить подразделения из Северска, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

    «Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений из населенного пункта Северск», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что украинские военные оказывают сопротивление в Северске, силы Донецкой народной республики ведут зачистку восточных районов города.

    Накануне сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.

    В народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

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    Коментарии (26)
    В ЛНР сообщили о начале зачистки Северска

    14 июля 2022, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    Силы ЛНР и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.

    «Союзные силы уже зашли в Северск (город в ДНР, находящийся под контролем ВС Украины). Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины», – приводит слова источника ТАСС.

    В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск. Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные силы начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.

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    Система ПВО сбила над Луганском воздушную цель
    		    14 июля 2022, 22:40
    Фото: РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Воздушная цель сбита в небе над Луганском, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «Над Луганском сбита очередная воздушная цель», – написал Марочко в своем Telegram-канале. В свою очередь помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил в своем Telegram-канале, что над Луганском работает ПВО.

    В ночь на среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Как сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев, силы ПВО сбили практически все ракеты, выпущенные украинскими войсками. Одна из тех, которую сбить не удалось, попала в полигон с боеприпасами, находящийся в пригороде столицы ЛНР. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД о новой тактике ВСУ по обстрелу Донбасса.

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    Коментарии (9)
    Володин: Киев создает условия для того, чтобы государства Украина не стало

    14 июля 2022, 19:20

    Текст: Алексей Дегтярев

    Решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Отказ киевского режима и их западных хозяев от мирных переговоров никак не влияет на планы и действия нашей страны. Но этот отказ непосредственно влияет на перспективы сохранения украинской государственности как таковой», – заявил Володин на выступлении перед депутатами Народного собрания ЛНР, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинское руководство подобными шагами создает условия, чтобы Украины «как государства в перспективе не стало».

    Ранее Володин советовал украинцам не спешить с изъятием учебников русского языка и литературы, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать.

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    Коментарии (33)
    В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска

    14 июля 2022, 16:32

    Текст: Алексей Дегтярев

    Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.

    «Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.

    Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.

    В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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    Стало известно о новой украинской тактике обхода противовоздушной защиты
    		    13 июля 2022, 14:55
    Фото: t.me/LPR_JCCC
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные начали применять новую тактику прорыва ПВО в Луганске: первой пускают ракету без боевой части, за ней следует снаряд с фугасной боеголовкой, заявил глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.

    «ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) при обстрелах демонстрируют новую тактику: сначала летит первая отвлекающая ракета без заряда, за ней уже ракета с фугасным или кассетным зарядом. Так предпринимают попытки пробить систему ПВО», – цитирует Мирошника РИА «Новости».

    В представительстве ЛНР в СЦКК сообщали, что первая ракета была учебной, а вторая – уже с фугасной боевой частью. ПВО сбила обе ракеты, одна из них взорвалась и повредила 10 малоэтажных жилых домов, автомобиль и ЛЭП. Мирные жители не пострадали.

    Ранее помощник главы МВД ЛНР сообщал, что под удар украинских военных в пригороде Луганска попал полигон, на котором хранились боеприпасы.

    До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска.

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    Пушилин заявил о признании ДНР Северной Кореей
    		    13 июля 2022, 15:51
    Фото: Николай Тришин/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Донецкую народную республику признала Корейская Народно-демократическая республика (КНДР), заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    «Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», – написал Пушилин в своем Telegram-канале.

     

    По его словам, это политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений в сфере экономики. Двустороннее партнерство «увеличит географию торговли» для предприятий государств.

    «Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», – заключил глава республики.

    Диппредставительство ДНР в России сообщило, что после вручения документа о признании послы КНДР и ДНР в России Син Хон Чхоль и Ольга Макеева договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР. 

     

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