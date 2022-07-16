|
|
Нарколог Минздрава рассказал о вреде курения в жару
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Употребление алкоголя в жару увеличивает риск теплового удара, а курение повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, утолять жажду лучше минеральной негазированной водой, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
Мифом он назвал информацию о том, что пиво освежает. Пиво не удовлетворит жажду.
«Кроме того, в жаркую погоду меняется собственная терморегуляция организма, а употребление алкоголя в жару ее нарушает, увеличивая риск теплового удара», – передает РИА «Новости» слова Брюн.
Специалист заявил, что пиво содержит вещества, похожие на женские половые гормоны, и мужчины, пьющие его, подвергают нагрузке свою гормональную сферу, что меняет гормональный фон с мужского на женский тип.
По поводу курения, эксперт отметил, что курить вредное в любое время суток и время года, но в жару особенно. Это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и на дыхательную системы.
Кремль высказался об отставке Рогозина
Отставка Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса не связана с какими-либо претензиями к его работе, он получит новое назначение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, ни в коем случае, ни с какими претензиями это не связано, там все нормально», – передает ТАСС слова представителя Кремля, который ответил на вопрос, означает ли смена главы Роскосмоса наличие претензий к работе Рогозина на этом посту.
«Своевременно Рогозин будет трудоустроен, выйдет на новую работу. Мы сообщим тоже своевременно об этом», – подчеркнул Песков.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.
Эксперт рассказал о согласии Запада на крупную сделку с Москвой
|
|
Запад согласился отменить часть санкций ради решения сразу двух проблем: снять препятствия для экспорта как украинского, так и российского зерна. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Минобороны России анонсировали скорое подписание соглашения по «зерновому вопросу» – по итогам переговоров России, Украины, Турции и ООН.
«Предварительная отмена санкций связана с очевидным прогрессом на переговорах в Стамбуле. И те заявления, которые делали и генерал Конашенков, и Минобороны Турции, и сам генсек ООН Антониу Гутерриш, указывают на то, что на следующей неделе может быть подписано финальное соглашение. Уже обсуждаются технические детали. Значит, есть взаимосвязь между снятием санкций и решением вопроса с вывозом зерна с Украины», – говорит замдиректора Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
Намерения Брюсселя, о которых стало известно в пятницу, упрощают вывоз российского зерна, пояснил эксперт. «Сложности заключались в том, что зарубежные перевозчики, владельцы судов до сих пор отказывались обслуживать российских экспортеров зерна, западные банки не проводили расчеты, связанные с экспортом. Теперь все эти проблемы отпадут», – надеется Суслов.
«Я бы не назвал этом каким-то подарком Москве. Это стоит рассматривать в контексте общего стремления не допустить мирового продовольственного кризиса. Кроме того, частичная отмена санкций означает признание Западом того очевидного факта, что поставки нашего зерна влияют на мировые рынки значительно больше, чем того зерна, которое с прошлого года лежит в одесском порту», – добавил он.
В Москве не раз говорили, что мы готовы и решать проблему украинского зерна, и поставлять свое собственное зерно. «Но для этого необходимо было снять санкции. Теперь Запад, похоже, согласился на сделку», – заключил Суслов.
Ранее представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Стамбуле в основном поддержали предложения Москвы. Итоговое соглашение, которое носит название «Черноморская инициатива», вскоре будет готово, уверен Конашенков. Соглашение может быть подписано на следующей неделе, добавил источник ТАСС в Евросоюзе.
Одновременно стало известно о намерении Еврокомиссии изменить режим санкций таким образом, чтобы они больше не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России. На смягчение санкционного режима пошли и в Вашингтоне. Минфин США накануне вывел из-под санкций бывшую «дочку» Газпрома Gazprom Germania GMBG. Ведомство выдало генеральную лицензию на проведение сделок с компанией до 16 декабря.
Киев «спешит как можно быстрее» заключить сделку с Москвой об экспорте зерна через свои черноморские порты, сообщило Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Впрочем, член российской делегации на переговорах с Украиной, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий предупредил, что договоренности по экспорту зерна никак не увязаны с возможностью возобновления переговоров Москвы и Киева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы причины смягчения антироссийских санкций США
|
|
«Вводя какие-то послабления по санкциям, западные страны признают, что ударили по своей же собственной экономике. Теперь они всячески пытаются это исправить», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Минфин США вывел из санкций против России сферу сельского хозяйства, медицину и энергетику.
«Мы видим, что американцы делают санкционные послабления в тех сферах, которые касаются в первую очередь их собственной экономики. Они начали с уступок в отраслях, где острее всего зависят от наших поставок», – рассказал эксперт.
«Я считаю, что относиться к этому нужно без особого восторга. Болезненные для нас санкции они снимать не будут. А то, что болезненно для них, они снимают, выдавая это за жест доброй воли. Однако это скорее знак отчаяния и показатель того, что западному миру, например, сложно дается посевной сезон без удобрений из России. Поэтому они сейчас делают все, чтобы эти удобрения к ним попали», – отметил Дудаков.
«То, как пройдут переговоры в Стамбуле по «зерновому вопросу», тоже скажется на санкционной политике Запада. И там, где западный мир будет болезненно ощущать свои же санкции, там тоже могут появиться послабления. Но в вопросах, которые принципиальны для нас, Запад на попятную не пойдет», – уверен собеседник.
«Вместе с тем ситуация со смягчением санкций – это показатель того, что Америка, а вслед за ней и Европа, сами признают, что санкции бьют по их собственной экономике, и пытаются минимизировать ущерб», – полагает Дудаков.
Накануне Минфин США опубликовал документы, согласно которым из-под действия американских санкций выведены транзакции с Россией в сферах сельского хозяйства, энергетики, медицины, связанные с борьбой с коронавирусом, транзитных авиаперелетов, а также затрагивающие работу неправительственных организаций.
Американское финансовое ведомство также опубликовало информационный бюллетень, в котором утверждается, что опубликованные материалы должны «далее разъяснить, что Соединенные Штаты не вводили санкции в отношении производства, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров (включая удобрения), сельскохозяйственного оборудования или медикаментов, относящихся к Российской Федерации».
В американском Минфине утверждают, что санкции США против РФ якобы не «препятствуют торговле сельхозпродукцией и медикаментами». Вашингтон уверяет, что антироссийские рестрикции якобы не усугубляют продовольственный кризис в мире.
Ранее сообщалось, что власти США разрешили проводить с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России, в отношении которой введены санкции, некоторые транзакции, касающиеся выдачи лицензий, разрешений и сертификатов, связанных с информационными технологиями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ударом «Калибрами» в Виннице уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов
|
|
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в городе Харькове уничтожено до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.
Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор*» в городе Артемовске Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено около трехсот националистов и до 30 единиц бронированной и специальной автомобильной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате удара по пункту временной дислокации 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе населенного пункта Щербаки Запорожской области уничтожена казарма, в которой находилось более 70 военнослужащих. В районе населенных пунктов Луговое и Новоандреевка Запорожской области огнем артиллерии уничтожено до 70 националистов и 11 единиц бронетанковой техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по зданию гарнизонного Дома офицеров в городе Виннице.
В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пять пунктов управления и узлов связи, в том числе 10-й десантно-штурмовой и 1-й танковой бригад ВСУ в районах Прасковиевка ДНР и Просяная Днепропетровской области, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Соль ДНР, а также живая сила и военная техника в 43 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода украинских реактивных систем залпового огня, два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе населенного пункта Дзержинск ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 84 районах», – перечислил представитель Минобороны.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено 18 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 211 районах.
Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Славянск и Дружковка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Бармашово Николаевской области, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской народной республики.
Кроме того, в районах населенных пунктов Харцызск, Коровий Яр, Ханженково ДНР, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 253 самолета, 137 вертолетов, 1543 беспилотных летательных аппарата, 355 зенитных ракетных комплексов, 4060 танков и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3147 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4341 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что высокоточными ударами за сутки уничтожено свыше тысячи военнослужащих ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты рассказали о роли разведки в уничтожении командования ВВС Украины
|
|
Без агентуры внутри структур противника невозможно получить секретные данные о том, что в таком-то здании в определенное время назначено совещание военной верхушки. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа «Альфа» Сергей Гончаров. О том, что в результате ракетного удара по Виннице уничтожена группа командиров ВВС Украины, сообщили в Минобороны России.
«Это серьезная работа наших агентов на территории Украины, а также сотрудников военной разведки и ее спецподразделений, которые также занимаются обнаружением такого рода совещаний, по которым можно дать точные координаты и уничтожить участников», – считает президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», полковник запаса Сергей Гончаров.
Похожие удары наносились при проведении всех военных кампаний последнего времени, напомнил эксперт. «Это свойственно не только России, но и другим странам. Такие ракетные удары наносились в Афганистане, во время двух чеченских кампаний, когда мишенью становились сборища террористов. Про Сирию и говорить не приходится. Без агентуры внутри структур противника и без специалистов военной разведки этого сделать невозможно. На днях американцы уничтожили одного из главарей «Исламского государства*» точным ударом ракеты», – отметил собеседник.
В пятницу представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков раскрыл подробности нанесенного накануне удара крылатыми ракетами «Калибр» по украинскому городу Виннице. Целью было здание гарнизонного Дома офицеров. По его словам, в результате уничтожены представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики самолетов, проводившие совещание. Совещание касалось вопросов передачи вооруженным силам Украины очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиапарка.
В четверг главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что в Доме офицеров находился «временный пункт размещения нациков».
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предполагает, что главную роль в случае с Винницей сыграла система радиоэлектронной борьбы, прослушивание эфира противника.
«Мы живем в очень прозрачном мире. Большое количество людей общаются по открытой связи, обсуждая какие-то темы. Сегодня в распоряжении любой спецслужбы есть огромный арсенал средств – в первую очередь технического свойства. Даже пусть военные иногда говорят завуалированно, если есть определенные наводки на эту тему, это позволяет понять, что и где планируется», – пояснил генерал.
«За счет анализа многочисленных разговоров, а также благодаря сведениям из других источников можно достаточно точно определить время и место, характер мероприятия, а иногда даже пофамильно состав его участников», – добавил Михайлов.
Как правило, серьезное совещание всегда проводится в каком-то официальном здании, редко их собирают в палатке где-то на полигоне, напоминает генерал. «Если есть возможность, то их собирают подальше от зоны боевых действий, выбирают при этом какое-то гражданское здание. Поэтому я не удивлен, что в Виннице совещание назначили в здании Дома офицеров», – сказал Михайлов.
Кстати, таким же образом потом оценивается и эффективность удара, когда после каждого удара звучит заявление о том, что столько живой силы противника уничтожено, напоминает эксперт. «Понятно, что из космоса мы не сможем посмотреть, сколько человек уничтожено внутри здания. Но сразу после удара начинаются радиопереговоры, офицеры, солдаты обмениваются какими-то сведениями. Вот такой радиоперехват позволяет понять общую картину произошедшего», – подытожил генерал.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата
|
|
Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты, заявил глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко.
«Значительная часть зла на Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград (369-й усиленный хорватский пехотный полк вермахта и подобные формирования – прим. ВЗГЛЯД). Хорваты Вучичу не простили, что он – выживший внук жертвы усташей, а сейчас видим, что их союзники в парламенте Украины не прощают, что он не вредит Украине и не стал частью антироссийской пропаганды. Прежде всего не могут простить Вучичу то, что он проводит самостоятельную и сербскую политику», – заявил агентству Вулин, передает РИА «Новости».
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Ранее президент Александр Вучич заявил: если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад.
СМИ: ВС России удалось завладеть американской РСЗО HIMARS
Российские военные завладели одной из установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Установку якобы уже переправили в Россию, на данный момент неизвестно, продали ли ее украинские военные, либо же она была захвачена, передает «Газета.Ru» со ссылкой на telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что эта РСЗО может стать чувствительной потерей для Вашингтона, поскольку это позволит российским специалистам разработать способы противодействия таким установкам.
В понедельник украинские военные нанесли удары из РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские военные могут уничтожить американские HIMARS.
Путин заменил главу Роскосмоса
|
|
Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.
Указ подписан главой страны и опубликован на сайте Кремля.
«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – сообщает сайт Кремля.
Дмитрий Рогозин освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности.
Дмитрий Рогозин в 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, в 1988 году – экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.
В 1997–2007 годах был депутатом Госдумы России II-IV созывов.
С июля 2002 года по январь 2004 года – специальный представитель президента России Владимира Путина по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза (ЕС).
С 29 декабря 2003 года по 5 марта 2004 года занимал пост заместителя председателя Государственной думы Бориса Грызлова.
С января 2008 года по декабрь 2011 года – постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Одновременно с февраля 2011 года по апрель 2012 года был спецпредставителем президента России Дмитрия Медведева по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны.
С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства России Владимира Путина, затем (с 8 мая 2012 года) – Дмитрия Медведева. В кабинете министров курировал военно-промышленный комплекс, национальную и гражданскую оборону, гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество, морскую и пограничную политику, вопросы развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
24 мая 2018 года указом главы государства Владимира Путина назначен генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». При нем были начаты работы по второй и третьей очередям строительства космодрома Восточный, начато строительство одноименного аэропорта на космодроме Восточный, началось возведение Национального космического центра, началось создание нового космического корабля «Орленок» и стартовало проектирование Национальной орбитальной космической станции.
Ранее президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Западные СМИ сравнили, как Саудовская Аравия принимала Путина и Байдена
|
|
Различия в церемониях при визитах в Саудовскую Аравию президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показывает усиливающуюся роль Москвы, заявил в колонке для Welt журналист Даниэль-Дилан Бемер.
Обозреватель напомнил, что во время визита в Эр-Рияд предыдущего хозяина Белого дома Дональда Трампа в 2017 году ему оказали роскошный прием в виде танцев с саблями и отдельной гостиницы для американского президента, напоминающей дворец. Однако гостеприимство саудитов при визите Путина было еще большим, передает РИА «Новости».
«Больший шик и почет [во время визита Трампа] трудно было себе представить. Казалось бы. Однако, когда двумя годами позже российский президент Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию, то его кортеж при проезде по Эр-Рияду сопровождал эскорт из 16 всадников на благородных скакунах. Путину предоставили настоящий дворец из личного владения королевского семейства. Это был шик не хуже, чем у Трампа, и тогда почет и в самом деле достиг пика», – написал Бемер.
А вот действующего президента США Байдена Эр-Рияд встречает совсем по-другому, указал он. «Американский президент Джо Байден, прибывает сейчас в Саудовскую Аравию без перспективы подобных почестей. Его ждет довольно будничное заседание Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, куда, помимо руководства Саудовской Аравии, входят главы государств Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов. В качестве гостей приглашены Египет, Ирак и Иордания. Огромный рост влияния России на Ближнем Востоке находит свое отражение и в протокольных жестах», – отметил Бемер.
Он напомнил, что Вашингтон потерпел неудачу, пытаясь заставить своих ближневосточных союзников выступить против Москвы в вопросе Украины. Они не поддержали политику Запада в отношении Киева, а ОАЭ воздержались и не проголосовали за антироссийскую резолюцию, предложенную Штатами в Совбезе ООН.
«От своих арабских союзников США получили первый и неожиданный отказ. Не прошла попытка американцев создать после 24 февраля глобальный антироссийский фронт», – указал эксперт.
Напомним, Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи. Также Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. В свою очередь наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман напомнил главе американского государства о тюрьме Абу-Грейб в Ираке, где американские военные пытали и унижали иракских узников.
Лондон попросил у Москвы разъяснений в связи со смертью британца в ДНР
|
|
Лондон обратился к российским властям за разъяснениями в связи с поступившей информацией о смерти задержанного в Донецкой народной республике подданного Британии Пола Ури, говорится в комментарии МИД Соединенного Королевства.
«Мы в срочном порядке обратились к российским властям за разъяснениями в связи с сообщениями СМИ о смерти британского гуманитарного работника на Украине», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Также в МИД проинформировали, что обсуждают эту тему с украинскими властями и поддерживают контакты с семьей Ури.
Ранее стало известно, что находившийся в плену в ДНР британский наемник Пол Ури умер 10 июля вследствие хронических болезней и подавленного психологического состояния.
В ДНР ранее вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Министерство иностранных дел Британии несколько раз осудило предъявление обвинения британским наемникам, но решительных действий по вызволению соотечественников не предпринимало.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперты объяснили кадровые перестановки в Роскосмосе
|
|
«Назначение Юрия Борисова свидетельствует о том, что сейчас в аэрокосмической отрасли России главным станет реализация военной программы», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее президент уволил главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назначив на эту должность бывшего вице-премьера Юрия Борисова.
«От реализации военной программы будет зависеть обороноспособность нашей страны в нынешних непростых условиях. Это станет приоритетом на ближайшие годы», – убежден научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник. «Учитывая, что Борисов курировал военно-промышленный комплекс, его назначение в Роскосмос означает приоритет военной программы. Думаю, перед ним будет поставлена задача обеспечить ее реализацию», – полагает Крамник.
Схожее мнение выразил и политолог Михаил Виноградов. Назначение Юрия Борисова связано с «усилением военной составляющей космической отрасли», – сказал он газете ВЗГЛЯД. «Такие кадровые перестановки могут свидетельствовать о возможном сдвиге в сторону усиления военной составляющей космической отрасли. Это особенно актуально в условиях того, что интерес к гражданскому освоению космоса находится на спаде», – посетовал собеседник.
В пятницу глава государства Владимир Путин принял ряд кадровых решений. Своим указом он сместил Юрия Борисова с должности вице-премьера. Также Путин освободил от должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и назначил на эту должность Борисова. Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.
Еще одна соседняя с Россией страна получит от США комплексы HIMARS
|
|
Госдепартамент США утвердил возможную продажу Эстонии РСЗО HIMARS и сопутствующего оборудования на 500 млн долларов, сообщает управление Пентагона по оборонному взаимодействию.
Уточняется, что 500 млн долларов – «ориентировочная стоимость». Пентагон утвердил соответствующий сертификат. Информация передана в Конгресс США. Указывается, что Эстония хочет купить до шести HIMARS, до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS, ракетные блоки и ракеты. По мнению Пентагона, сделка «не изменит основного военного баланса в регионе», передает РИА «Новости».
Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Норвегии ракет класса «воздух – воздух», а также сопутствующего военного оборудования на общую сумму порядка 950 млн долларов. По мнению Пентагона, сделка будет способствовать поддержанию «целей и задач США в сфере внешней политики и национальной безопасности путем укрепления безопасности одного из союзников по НАТО». США считают Норвегию «важной силой в поддержку политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Вооруженные силы Украины также нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. Указывалось, что Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам.
Также сообщалось о желании Польши закупить 500 РСЗО HIMARS.
До этого по американской программе продажи военной продукции за рубеж Польша запросила 20 комплексов HIMARS. В НАТО сообщили, что «первые поставки запланированы на 2023 год», передает RT.
Следует отметить, что HIMARS Польша ждет с 2019 года, передает ТАСС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев, признанный в России иноагентом, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
«Киселев Евгений Алексеевич, 15 июня 1956 года рождения, разыскивается по статье УК», – передает ТАСС сообщение в базе розыска МВД без уточнения конкретной статьи.
Ранее первыми в реестр физических лиц–иностранных агентов попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский.
Киселев – российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на российских телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6, в настоящее время работает ведущим телеканала «Украина 24».
Берлин: Обслуживание турбин для «Северного потока» в Канаде не обсуждается
Германия и Канада пока не обсуждают предметно техническое обслуживание дополнительных турбин Siemens для газопровода «Северный поток», заявил представитель министерства экономики Германии Роберт Зеверин.
«Siemens, как вы знаете, они после того, как получили разрешение, будут работать над тем, чтобы как можно быстрее доставить турбину. О деталях поставки я ничего сказать не могу, это дело Siemens. Мы доверяем Siemens в том, что они понимают политическое и экономическое значение этой турбины и что она будет оперативно доставлена и подключена», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеверин отметил, что пока речь идет только об одной турбине. «Пока речь идет только об этой турбине, которая, по заявлениям российской стороны, необходима, чтобы закончить технические работы на «Северном потоке». Другие турбины предметно сейчас не обсуждаются», – добавил он.
Ранее в Канаде заявили, что могут обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для «Северного потока» в течение следующих двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
До этого стало известно, что одна из турбин, застрявшая в Монреале из-за санкций против Газпрома, находится на пути в Европу.
Спикер МИД Мария Захарова назвала ситуацию с турбиной «адским цирком».
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в убийстве журналиста
|
|
Глава американского государства Джо Байден заявил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду, что считает его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогджи.
Рассказывая о встрече в пятницу Байден сообщил, что принц, «по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это». «Я указал на то, что, по моему мнению, был», – приводит его слова ТАСС.
Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя после убийства журналиста. Он заявил, что инцидент с Хашогджи «был возмутительным», передает РИА «Новости».
Когда его спросили, уверен ли он в том, что аналогичный случай не повторится, Байден сказал: «Что за дурацкий вопрос, как я могу быть уверен хоть в чем-нибудь». По словам Байдена, он «ясно дал понять, что если произойдет что-то подобное снова, они буду должны ответить и сделать гораздо больше». «Я не знаю, почему вы все так удивлены моей реакцией, никто никогда не подвергает сомнению то, что я имею в виду именно то, что я говорю, потому что я иногда говорю то, что имею в виду», – заявил президент США.
Невеста убитого саудовского журналиста Хатидже Дженгиз заявила, что на президенте США будет лежать ответственность за следующие преступления, которые, по ее словам, могут быть совершены по приказу наследного принца Саудовской Аравии.
Напомним, Байден отправился в ближневосточное турне. Он заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана и «заявил Салливану, что <...> США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти».