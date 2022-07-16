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В Госдуме дали совет потерявшим активы на Западе бизнесменам
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Пострадавшие от западных санкций российские бизнесмены должны начать вкладывать свои деньги в российскую экономику, считает председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
«Да, сейчас многое меняется, надеюсь, что наши бизнесмены, кто потерял за последние месяцы недвижимость, активы за границей, начнут организовывать бизнес в России, вкладывать свои деньги в стране. Других вариантов, по-моему, у них просто нет», – приводит его слова РИА «Новости».
Он выразил недоумение по поводу того, что у российских бизнесменов виллы, яхты, зарубежные футбольные, хоккейные, баскетбольные клубы.
«Ну, что, разве у нас в стране нечем развлечься, нечем заняться?» – заключил председатель думского комитета по экономической политике.
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов – счета, дома, яхты арестовывались за то, что они принадлежали русским. Сообщалось, что в условиях западных санкций российские бизнесмены ищут убежища для своих активов в Турции.
Между тем страны Евросоюза взялись за «золотые паспорта». Газета ВЗГЛЯД писала о том, как была устроена процедура этой торговли и сколько денег в итоге Запад отобрал у граждан России.
Грибаускайте поиздевалась над трусостью литовских властей из-за транзита в Калининград
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Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте назвала ситуацию с Литвой и калининградским транзитом неспособностью политической элиты принимать стратегические решения.
«Литовские политики с трясущимися коленками исполняют партию в политическом балете», – написала бывший президент в социальной сети Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), передает Delfi со ссылкой на пост.
Также Грибаускайте добавила, что нужно было прямо сказать о принятом после консультации с партнерами решении, «не надо было прятаться за спину Еврокомиссии».
«Пока руководящая политическая элита демонстрирует неспособность принимать стратегические решения в сфере внешней политики. Вот почему мы видим метания и жалкую коммуникацию», – считает политик.
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград. Речь идет о более 80%. До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
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Орбан: Европа выстрелила себе в легкие и сейчас задыхается
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Политика санкций не оправдала ожиданий, экономика Европы выстрелила себе в легкие и теперь задыхается, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире национального венгерского радио Kossuth.
«Санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд, а имела эффект, обратный тому, что планировалось... Должен сказать, что сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но сейчас кажется, что европейская экономика выстрелила себе в легкие, поэтому она сейчас везде задыхается», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Орбан посоветовал всем, у кого есть работа, ценить ее, поскольку в ближайшие месяцы ожидается европейский экономический спад. Он добавил, что все международные исследования, анализы и прогнозы, с которыми он работает, показывают, что из-за «комбинированного эффекта» от санкционной политики и конфликта на Украине «экономика Европы начинает сжиматься».
Ранее в Москве предупредили, что раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел момент, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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Стало известно о дискуссии в ЕС о снятии части санкций с россиян
В Евросоюзе ведется обсуждение вопроса по снятию санкций с некоторых российских граждан, введенных в связи с ситуацией на Украине, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
В суд с требованием снять эти рестрикции обратились около 30 физических лиц, еще около 10 человек обратились в Евросоюз напрямую, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Юридическая служба Евросовета сообщила постпредам Евросоюза, что некоторые из запросов «были оправданы». Сведения, представленные лицами, показали, что меры, введенные против них, задействовали «на слабых основаниях».
Сейчас в ЕС «ведутся дискуссии о возможной отмене санкций в отношении некоторых лиц».
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
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Европа стала крупнейшим покупателем американской нефти впервые за шесть лет
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Европа обогнала Азию и стала крупнейшим покупателем американской нефти, закупив в период с января по май 213,1 млн баррелей.
В январе–мае Европа закупила 213,1 млн баррелей нефти, Азия – 191,1 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства торговли США. Последний раз такая ситуация в начале года складывалась шесть лет назад, когда Штаты отказались от запрета на экспорт нефти, передает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
Как отметил нефтяной аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс, поскольку Европа пытается уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей и переключается на американскую нефть, вполне вероятно, что нынешняя модель торговых потоков сохранится.
Кроме того, по его словам, добыча в США растет, но недостаточно быстро, чтобы удовлетворить потребности как Азии, так и Европы. При этом Ближний Восток, по-видимому, ограничен в возможностях наращивания производства и поставок в Европу.
«Все внимание будет приковано к тому, сможет ли ОПЕК увеличить добывающие мощности в предстоящем году и какую долю рынка она сможет вернуть», – выразила мнение аналитик по разведке и добыче ESAI Элизабет Мерфи.
Ранее Bloomberg сообщил, что правительство России планирует сформировать российский эталонный сорт нефти с целью нивелировать попытки Запада ограничить доходы Москвы от продажи нефти на внешних рынках.
Напомним, во вторник в Госдепе США сообщили о планах Соединенных Штатов и стран «Группы семи» (G7: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) установить предельные цены на российскую нефть. В конце июня вопрос установления предельных цен на российскую нефть обсуждался в ходе саммита G7. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами». Позже американские СМИ сообщили, что США и Китай обсудили введение ограничительной цены на российскую нефть.
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Еврокомиссия решила смягчить ряд санкций против России
Еврокомиссия планирует внести ряд изменений в режим санкций в отношении Москвы таким образом, чтобы они не затрагивали экспорт продовольствия и зерна из России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Согласно информации источников, Еврокомиссия также намерена ввести новые антироссийские рестрикции. Они коснутся золота, химикатов и машиностроения, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
Кроме того, Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС.
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Парламент Латвии запретил поставки газа из России с 2023 года
Латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
Помимо поправки к закону также утверждены схемы сотрудничества с другими членами Евросоюза в обеспечении запрета импорта российского газа, передает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.
С 1 июля основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9% в зависимости от типа потребления.
Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала ранее закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности.
Закон «Об энергетике» был принят в Латвии в 1998 году.
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Стали известны подробности новых санкций ЕС против России
Евросоюз планирует включить в список 50 физических и юридических лиц из России в новом пакете санкций, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Новый пакет санкций Евросоюза против России планируется принять на следующей неделе, в него могут включить 50 физических и юридических лиц, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.
Ранее в четверг СМИ сообщили, что в ЕС готовятся представить и одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели.
Эксперты оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград
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«Выводы о разрешении ситуации с транзитом делать пока преждевременно. Нам говорят об очередном пакете санкций и при этом предлагают радоваться тому, что возможно разблокируют транзит», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Носович. Ранее, по данным СМИ, России и ЕС удалось договориться о транзите грузов в Калининград, однако позиция Литвы по этому вопросу остается неизвестной.
«Пока мы не видели соглашение между Россией и ЕС. Но то, что было озвучено, мне не кажется поводом для оптимизма. Если речь действительно идет о том, что для Калининградской области будут сделаны исключения в седьмом пакете санкций, то главная новость тут не про Калининград, а про то, что будет седьмой пакет санкций», – рассказал политолог, главный редактор портала RuBaltic.Ru Александр Носович.
«Нам предложено радоваться возвращению транзита в Калининградскую область, не зная, кого и как могут задеть новые санкции. Со стороны Евросоюза это очень сомнительная уступка, которая на самом деле может быть ужесточением позиции Брюсселя», – полагает эксперт.
«А что касается Литвы, то ее позиция будет зависеть от того, какие санкции будут введены против России в седьмом пакете. Если ястребиную политику восточноевропейских деятелей это удовлетворит, то тогда Вильнюс может разрешить транзит», – отметил собеседник.
Рассуждая о том, сможет Литва по примеру Венгрии ветировать какие-либо решения в ЕС, Носович отметил, что «у Литвы и Венгрии есть серьезная разница в весе внутри Евросоюза».
«Венгрия под руководством Виктора Орбана за 10 лет сумела добиться некоторой автономии для себя в части проведения независимой внешней политики с учетом своих национальных интересов. И это несмотря на то, что она остается дотационной восточноевропейской страной и финансово зависит от Брюсселя», – сказал он.
«Литва же к этому, в принципе, не стремится. Политическое руководство страны подчиняет всю свою внешнюю политику интересам НАТО, ЕС и США. Поэтому с Литвой переговорный процесс будет принципиально иным, чем с Венгрией», – отметил политолог. «Мы увидим скорее попытку успокоить раскапризничавшегося ребенка, который абсолютно зависим от взрослых, но по-плохому или грубо с ним тоже нельзя себя вести», – добавил он.
В свою очередь президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич полагает, что развивающаяся ситуация с транзитом через Литву может быть «многоходовкой Вильнюса и Евросоюза».
«Брюссель говорит, что он сделал все возможное и пошел якобы на уступки России, но Литва тормозит реализацию договоренностей. А Вильнюс, в свою очередь, кивает на Брюссель и говорит, что Евросоюз что-то не учел. России, в общем-то, все равно, кто в этом виноват. Наша задача – обеспечить транзит. И пока губернатор Алиханов не доложит президенту Путину о том, что транзит восстановлен в полном объеме – радоваться преждевременно», – заключил Межевич.
В среду источники сообщили о том, что между ЕС и Россией достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область. По данным издания «Известия», Евросоюз предоставил Москве документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Накануне глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала с экспертами, чем может обернуться блокада транзита Литвой. В частности, политолог Вадим Трухачев заявил, что «Литва ведет себя так, будто лишилась тормозов». По словам собеседника, «Вильнюс в своей политике может довести дело до войны».
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Премьер Чехии оценил возможность скорого отказа ЕС от российского газа
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Седьмой пакет санкций ЕС в отношении России не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
По словам премьер-министра Чехии, Еврокомиссия, вероятно, представит новый пакет санкций в ближайшие дни, вскоре после этого страны ЕС его примут. Фиала уточнил, что новый пакет санкций будет включать, в частности, запрет на импорт золота из РФ, расширенный список запрещенных к экспорту в Россию товаров двойного назначения, а также ограничения в отношении еще ряда физических лиц, передает ТАСС.
«Что определенно проблематично – это включать энергетику в эти санкции, потому что должно соблюдаться правило о том, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, вводящие санкции», – сказал чешский премьер в интервью Reuters.
Он уточнил, что ограничения на импорт газа из РФ в новый пакет не войдут. «Я думаю, что он (газ) не будет там, потому что ряд стран зависит от российского газа», – сказал Фиала. Он добавил, что Чехия делает все, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов, однако полной независимости к этой зиме ей точно не удастся добиться.
Накануне эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В понедельник первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что ЕК не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но считает, что такой риск имеется.
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Госдеп США заявил об отсутствии блокады Калининграда
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Так называемой блокады Калининграда нет и никогда не было, между основной частью России и Калининградом по различным маршрутам продолжаются пассажирские перевозки, перевозка гуманитарных грузов и большей части другой продукции, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы приветствуем объявление ЕК <…>. Мы ценим беспрецедентные экономические меры, в которых наши союзники и партнеры, включая Литву, присоединились к нам. Мы приветствуем применение членами ЕС, в том числе Литвой, санкционных мер в полном соответствии с указаниями ЕС», – приводит слова Прайса ТАСС.
«Важно отметить, что сейчас нет и никогда не было так называемой блокады Калининграда. По различным маршрутам между основной частью России и Калининградом продолжаются пассажирские перевозки, а также [перевозка] гуманитарных грузов и большей части другой продукции», – утверждал представитель Госдепартамента.
В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России, разрешив железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов». При этом Еврокомиссия запретила транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. ЕК также обязала членов ЕС следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Кроме того, ЕК ограничила объем транзита между основной частью России и Калининградом средним значением такового за последние три года. Глава Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что решение ЕС является лишь первым шагом в снятии проблемы, Россия будет добиваться полного снятия ограничений.
Ранее в Кремле заявляли, что ситуация с ограничениями транзита грузов в Калининград пока не финализирована, но ожидаются подвижки, призвав «набраться терпения». Власти Калининградской области пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений на транзит грузов из регионов России через Литву в область.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России. Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
В понедельник стало известно, что Литва запретила транзит в Калининградскую область цемента и алкоголя в связи со вступлением в силу европейских санкций на них. После этого губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией, за исключением транзита.
В воскресенье официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала, что если ЕС не решит проблему с калининградским транзитом, то ответ России будет достойным. В прошлую пятницу в МИД предупреждали, что Россия примет в отношении Литвы и ЕС жесткие меры, если в ближайшее время ситуация с блокадой Калининграда не разрешится.
Глава Калининградской области Антон Алиханов предлагал в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он также пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
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Поверенный России заявил, что Литва сдает назад в вопросе транзита в Калининград
Власти Литвы понимают, что в вопросе ограничения транзита грузов в Калининград нужно сделать несколько шагов назад, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь.
«В целом властями было воспринято известие спокойно, подчеркивают, что принимали участие в процедуре выработки окончательного решения», – передает ТАСС, сказанные в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%.
До этого Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
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Роскосмос и ЕКА начали изучать возможность возврата оборудования друг другу
Европейское космическое агентство (ЕКА) и Роскосмос рассматривают варианты возвращения российского оборудования, предназначавшегося для миссии ExoMars, сообщили в госкорпорации.
«В настоящее время специалистами госкорпорации «Роскосмос» и ЕКА прорабатываются варианты возврата в Российскую Федерацию российского оборудования, находящегося на территории ЕС, и возврата в ЕКА европейского оборудования, находящегося на территории Российской Федерации», – цитирует сообщение ТАСС.
Во вторник ЕКА решило прекратить сотрудничество c Роскосмосом по программе ExoMars.
Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия вернет десантный модуль «Казачок», предназначавшийся для российско-европейской миссии на Марс ExoMars.
Эксперт рассказал об оставшихся проблемах с калининградским транзитом
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«Решение Еврокомиссии разблокировать транзит в Калининград на определенных условиях смягчит проблему, но не решит ее. Москва будет добиваться полной свободы доставки грузов в свой регион», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Ремизов. В среду Еврокомиссия опубликовала инструкцию для стран-членов ЕС по транзиту товаров из России.
«Вопрос о транзите еще не закрыт. Внешний контроль над обеспечением собственной территории ни для какого сильного государства не может быть приемлемым. Думаю, в скором времени мы узнаем, есть ли у Москвы в арсенале какие-то инструменты воздействия на Вильнюс», – сказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
Европейская комиссия опубликовала инструкцию для стран-членов Евросоюза по транзиту товаров из России. Отмечается, что ЕК не запрещает железнодорожный транзит нефти, нефтепродуктов, угля, стали, железа, дерева, цемента и других «невоенных продуктов».
При этом запрещается транзит подпадающих под санкции товаров и технологий военного и двойного назначения. Члены ЕС должны следить за тем, чтобы санкционные грузы не следовали далее на территорию Евросоюза. Объем транзита должен оставаться в пределах исторических средних значений за последние три года.
Ремизов напомнил, что Литва уже одобрила такие условия ЕК. Но даже если сейчас решение условно устроит и Россию, то как только у нее возникнут возможности для усиления давления на Европу – Москва их использует, полагает собеседник.
«В данный момент Россия, вероятнее всего, больше даже вынужденно примет статус-кво по калининградскому транзиту, – считает Ремизов. – Но в дальнейшем, когда окна уязвимости по Украине закроются, можно будет возобновить давление на ЕС в этом вопросе. Очевидно, что сейчас невозможно вести наступление по нескольким направлениями сразу: дипломатическим и военным».
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас написал в своем Telegram-канале: разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград являются полным произволом, не основаны на нормах права и нарушают суверенитет России.
Эксперты газеты ВЗГЛЯД ранее оценили данные о договоренностях России и ЕС по транзиту в Калининград.
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Оппозиция в парламенте Македонии сравнила главу ЕК с нацистами
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Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Северную Македонию с предложениями от ЕС привел к скандалу в парламенте, оппозиция пролила на трибуну символическую «кровь».
В парламенте Северной Македонии идут обсуждения предложения Парижа по урегулированию разногласий Македонии с Болгарией для начала переговоров о вступлении в страны ЕС. В Скопье прибыла фон дер Ляйен. Она встретилась с властями страны и заявила, что Скопье пора сделать «решительный шаг» в сторону интеграции в ЕС. В четверг она призвала парламентариев подержать предложенный документ.
Оппозиция встретила ее в зале заседания свистом, выкриками, плакатами и положила листовку с надписью «Не!» на кафедру перед ней. Обращение премьера Димитара Ковачевски в парламенте и сторонников правящего Социал-демократического союза Македонии два дня прерываются гудением дудок, свистом и выкриками депутатов от оппозиции, которые сжигали, рвали и выбрасывали проект документа, передает РИА «Новости».
Депутат Олга Лозановска напомнила, что «в этот день в 1933 году нацисты приняли закон о принудительной стерилизации лиц с наследственными заболеваниями». «А сегодня и вчера, уже в 2022 году, пришли к нам домой, в парламент, чтобы стерилизовать нас, македонцев», – сказала она.
Оппозиционер Тони Ярески вылил на трибуну красную жидкость и сказал, что те, кто поддержит документ, совершат «предательство, закончат на свалке истории». «Поэтому пусть эта жидкость напоминает вам о крови, на которую наступаете, о жертва фашизма, о детях Ваташа (расстрел 12 македонских юношей 16 июня 1943 болгарскими оккупантами) и на кровь героев, погибших за Македонию, которую вы оскверняете своими поступками», – сказал он.
СДСМ с союзниками потребовали от оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ извинений «за сравнение главы Еврокомиссии с нацистами».
Напомним, Болгария не поддерживает вступление Северной Македонии в Евросоюз по ряду исторических причин. В отношениях между членом ЕС Болгарией и Северной Македонией возникли сложности из-за разногласий по поводу «общего языка и истории».
Москва предупредила об угрозе глобальной рецессии из-за санкций Запада
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Раскрутка странами Запада спирали односторонних санкций грозит ростом инфляции им же самим, а также глобальной рецессией, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в ходе выступления на политическом форуме высокого уровня Экономического и социального совета ООН.
«Попытка же партнеров переложить вину на других и раскрутить спираль односторонних санкций обернется даже по признанию МВФ инфляцией в самих странах Запада и, хуже того, надвигающейся глобальной рецессией», – приводит слова дипломата ТАСС.
«Что касается целей стабилизации энергорынков, то предложили защищенные от действия односторонних санкций способы оплаты за поставки энергоносителей, а в финансовой сфере – переход на выплаты суверенной задолженности в национальной валюте», – добавил он.
Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок Бремене исключила возможность ослабления санкций против Москвы в обмен на поставки газа из России. В четверг стало известно, что в ЕС намерены одобрить седьмой пакет санкций против России в течение недели. Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что седьмой пакет санкций ЕС против РФ не будет предусматривать ограничения на поставки российского газа.
Тем временем еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности. В свою очередь эксперты МВФ предупредили, что усиление санкций против России может привести к рецессии в ряде стран, увеличить мировые цены на энергоносители, может усугубиться продовольственный кризис на фоне нехватки сырьевых товаров.
В Венгрии призвали ЕС прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
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