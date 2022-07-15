В Госдуме объяснили позицию по закону о классифайдах

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов назвал ключевые моменты закона о классифайдах на территории Российской Федерации, отметив, что нужно сделать так, чтобы покупатель мог проверить контрагента.

«Законопроект, который принят в первом чтении, прошел очень бурное обсуждение Государственной думы. Огромное количество вопросов свелось к общему мнению, которое озвучил Вячеслав Володин, о том, что есть два ключевых момента: это чтобы отечественные компании были довольны принимаемыми решениями, чтобы не было никаких тревожных моментов», – цитирует его Lenta.Ru.

Кирьянов уточнил, что «второй момент, что иностранные компании, присутствующие сегодня на рынке, зарабатывающие деньги в России и при этом представляющие недружественные страны, конечно, должны с этого рынка уйти для тех, кто живет и работает в России».

По его словам, в части классифайдов нужно сделать так, чтобы покупатель мог проверить контрагента. «Конечно, это важно для того сегмента, который называется «классифайд», то есть бесплатные доски объявлений. Мы должны сделать так, чтобы и качество таких электронных объявлений повысилось, чтобы у человека появились правовые гарантии, возможность верификации контрагента, например, через госуслуги», – отметил Кирьянов.

«Чтобы эти процессы все были прозрачные и комфортные, человек мог, если что пошло не так, получить свои деньги назад и использовать процедуры российского законодательства в полном объеме», – пояснил он.

Депутат подчеркнул, что около 76% классифайдов – это компании с иностранным участием.

«Судьба тех структур, которые представляют иностранные недружественные юрисдикции, должна решаться. По статистическим данным, порядка 76% классифайдов – это компании с иностранным участием. Так быть не должно, и мы ко второму чтению проведем с коллегами, с представителями отрасли, с экспертами, экономистами и правоведами большую дискуссию по тем задачам, которые были поставлены для дальнейшего обсуждения реализация закона», – резюмировал Кирьянов.

5 июля в Госдуме в первом чтении начали рассматривать проект закона от «Единой России», определяющий в правовом поле деятельность классифайдов на территории Российской Федерации.