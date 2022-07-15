Эксперт рассказал о роли права в цифровой среде

Доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО, главный редактор журнала «Цифровое право» (Digital Law Journal) Максим Иноземцев рассказал о влиянии права на цифровую среду и справедливых и несправедливых решениях, принятых современными технологиями.

«Под влиянием цифровизации меняется все. Буквально сейчас, когда ехал на встречу с вами, прослушивал различные радиоканалы – очень много новостей, связанных с цифровыми технологиями. К примеру, проект по внедрению технологий искусственного интеллекта в Москве, в рамках которого все желающие могут узнать о том, какие проекты с использованием ИИ уже реализуются в Москве, а разработчики – изучить примеры обезличенных датасетов: где находятся площадки, контейнеры, какие спортивные и культурно-массовые мероприятия проводятся», – рассказал Иноземцев в интервью РАПСИ.

Он отметил, что такой проект позволит бизнесменам развивать умный город. Буквально 20 лет назад под «умным городом» понимали город, где живут умные люди. Сейчас все абсолютно по-другому. Новые цифровые вызовы, широкое обсуждение необходимости правовой регламентации соответствующих отношений, сказал специалист.

«История показывает, что право и закон всегда отличались особой консервативностью. И это легко объяснимо. Они призваны обеспечивать стабильность в обществе. При этом законодательство не может стоять в стороне и игнорировать бурное развитие цифровых технологий. Главная цель цифровизации – сделать нашу с вами жизнь проще. Упростить и сократить разного рода издержки. А задача права осталась прежней», – указал Иноземцев.

Эксперт отметил, что правовое регулирование должно соблюдать баланс в цифровой среде.

«В современных условиях, с одной стороны, наблюдается кризис традиционных правовых категорий, которые сложно применить к отношениям, возникающим в виртуальной среде. Те конструкции, которые нам привычны, меняются, их содержание меняется. С другой стороны, возникает вопрос: что нужно с этим делать? Можем ли мы адаптировать существующие институты и регуляторику к новым сущностям либо необходимо разработать совершенно новый инструментарий? Вопросов здесь достаточно много, ответов тоже много, и они не всегда те, которые бы мы хотели услышать», – сказал он.