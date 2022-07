В Кремле сказали, как быстро Мантуров может быть назначен вице-премьером Кремль спросили о ревакцинации Путина от коронавируса 15 июля 2022, 13:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос, прошел ли глава государства Владимир Путин ревакцинацию от коронавируса. «Не могу сказать, не знаю», – передает ТАСС слова представителя Кремля. При этом, отвечая на вопрос, делал ли он сам ревакцинацию, Песков сказал: «Я делал прививку, она у меня еще пока действует». Пресс-секретарь отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом иная, чем годом ранее, когда из-за случаев ковида в ближайшем окружении Путину пришлось уйти на карантин. «Сейчас вспышки нет, мы не можем сказать, пока нет или в целом ее нет. Сейчас иная ситуация», – сказал он, добавив, что в настоящее время каждый сотрудник администрации президента «персонально заботится о своем здоровье». Напомним, в середине сентября 2021 года Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек. Президент также выразил надежду на эффективность «Спутника V» «в жизни».

Египет, Саудовская Аравия и Турция захотели вступить в БРИКС 14 июля 2022, 10:32 Текст: Александра Юдина

Саудовская Аравия, Египет и Турция планируют вступить в БРИКС, обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения в 2023 году, сообщила президент международного форума Пурнима Ананд. По ее словам, во время 14-го саммита лидеров БРИКС, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, этот вопрос обсуждали Китай, Россия и Индия. «Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире», – передают «Известия» ее слова. Как отметил су-шерпа России в БРИКС Павел Князев, Россия приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов. Она также добавила, что после украинского кризиса наблюдается реальное проявление силы БРИКС. «И есть шанс, что объединение сможет работать для создания нового мирового порядка: увеличить обмен ресурсами, разработать авиационные, торговые и финансовые маршруты для новых мировых реалий», – уточнила Ананд. Другие эксперты допустили что Саудовская Аравия, Египет и Турция – потенциально перспективные кандидатуры, однако процесс их присоединения будет небыстрым. «Россия поддержала стремление Саудовской Аравии присоединиться к организации. Помимо КСА интерес к БРИКС проявили еще Турция и Египет, они изучают возможность присоединиться уже несколько лет. Но на саммите в Пекине вопрос с их вступлением не обсуждался, а вот членство КСА обсуждали серьезно. Участники объединения ищут дипломатическое решение», – отметил осведомленный источник. Ранее американское издание The Hill заявило, что «Большая семерка» (G7, «Группа семи») может уступить лидирующие позиции группе БРИКС, поскольку ее члены не желают интегрировать в свое сообщество развивающиеся страны и учитывать их интересы на глобальной арене. Напомним, в понедельник Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами для вступления в БРИКС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению. В минувший четверг председатель КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) необходимо расширить число участников. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в этом объединении может получить Россия. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский публицист назвал замешательство Запада секретным оружием Путина 13 июля 2022, 11:29 Текст: Александра Юдина

Моральное и политическое замешательство современного Запада стало секретным оружием российского лидера Владимира Путина, пишет Уолтер Рассел Мид в The Wall Street Journal. «Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается», – передает РИА «Новости» слова автора. Мид отметил, что Россия в экономической войне с Западом смогла не только выстоять, но и порядком потрепать своих оппонентов. В частности, запуганная последствиями финансового противостояния Германия начала уклоняться от своих обещаний увеличить расходы на оборону. «Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной», – добавил он. По словам журналиста, нет оптимизма у Запада и в отношении того, что его ценности объединят мировое сообщество и вынудят его единым фронтом выступить против России. Так, вслед за Китаем, к которому присоединились Индия и Бразилия, страны по всему миру выбирают торговлю с Россией вместо солидарности с «Большой семеркой». Автор статьи также подчеркнул, что у западной системы есть три уязвимости. Так, к первой он отнес тенденцию к протекционизму в Европе и США, которая снижает экономическую привлекательность западной системы для развивающихся стран. Второй проблемой он заметил ценностную политику Запада. По его мнению, многие убеждения, дорогие сердцам западных лидеров, такие как пропаганда ЛГБТ, озадачивают и оскорбляют миллиарды людей по всему миру. Публицист отметил третью уязвимость, которая заключается в разногласиях внутри либерального Запада, где бушуют культурные войны, и они не способствуют единству за рубежом, резюмировалось в статье. Ранее в британской газета The Times опубликовали материал, в котором британцы вдоволь поиздевались над немцами после отключения «Северного потока» на плановый ремонт. Один из комментаторов выразил мнение, заявив, что «им повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской, однако Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин проиндексировал военные пенсии 14 июля 2022, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня. Закон также устанавливает особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, и награждены госнаградами за участие в боевых действиях, передает ТАСС. Если ранее выплаты, которые получали военнослужащие за выполнение боевых задач, в том числе в ходе спецоперации, могли быть списаны кредиторами, то теперь ситуация меняется. Банки не смогут их списывать по исполнительным документам как социально значимые и иные выплаты. В мае Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум. Кремль опроверг обсуждение беспилотников на встрече Путина с иранским лидером 13 июля 2022, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин не будет обсуждать с иранским лидером закупку беспилотников, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будет ли обсуждаться тема беспилотников в Тегеране. Путин посетит Иран с визитом 19 июля и примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а также проведет двусторонние встречи. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Путин разрешил разводить кроликов и кур на садовых участках 14 июля 2022, 20:16 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы садовых и огородных участков смогут разводить там кур и кроликов, также документ упрощает оформление таких участков в долевую собственность. Новый закон упрощает передачу участков общего пользования в общедолевую собственность в рамках товариществ садоводов и огородников, передает РИА «Новости». Документ предполагает, что теперь нет необходимости получать согласие всех собственников садовых или огородных участков, расположенных в границах товарищества в случае принятия решения общим собранием его членов о такой передаче. Также допускается использование садовых и огородных участков для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. При этом необходимо соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Для этого такая возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом для территории, где находится участок, либо выдано разрешение. Кроме того, документ допускает передачу имущества общего пользования, находящегося в границах садоводства или огородничества, в собственность организаций, проводящих газ, воду, теплоснабжение и электроснабжение. Члены НКО смогут приобретать до 1 марта 2031 года в собственность без проведения торгов находящийся в госсобственности или муниципальной собственности садовый или огородный земельный участок независимо от даты вступления в членство. Путин встретится с верховным лидером Хаменеи в ходе визита в Иран 13 июля 2022, 12:27 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин проведет встречу с духовным лидером и руководителем Ирана Али Хаменеи в рамках своего визита в страну, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян. «Как мы ожидаем, на этот раз также будет встреча с верховным руководителем Исламской Республики Иран, также запланированы встречи с президентом [Эбрахимом] Раиси и с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом», – передает ТАСС слова дипломата в эфире телеканала «Россия 24». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во время визита в Тегеран на следующей неделе проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин заявил о важности развития «Россетей» 12 июля 2022, 14:48 Текст: Алексей Дегтярев

Развитие «Россетей» находится в поле зрения российского руководства, заявил президент Владимир Путин на встрече с гендиректором компании Андреем Рюминым. «Россети» – одна из наших крупнейших компаний. Да что наших – это одна из крупнейших мировых компаний по управлению электросетями. А для России, конечно, [она] системообразующая в своей отрасли, без всяких сомнений», – цитирует Путина ТАСС. По его словам, более 88% акций компании принадлежит государству. «Это всегда находилось в поле внимания государства, и проблемы были, и немаленькие», – подчеркнул президент. Он попросил Рюмина доложить о положении дел в компании. Рюмин рассказал о результатах 2021 года, о прохождении осенне-зимнего периода и подготовке к холодам, и об инвестиционной программе. По словам гендиректора, в 2022 году было принято постановление правительства о внесении в тарифы на передачу электроэнергии расчетной предпринимательской прибыли. «Важно, что до этого момента отрасль передачи электроэнергии была единственной, где не было расчетной предпринимательской прибыли. Теперь у электросетевых компаний, начиная с 2023 года, появится источник для выплаты дивидендов. Раньше источником для выплаты дивидендов были кредитные средства», – сказал руководитель компании. Путин подписал закон о зеркальных мерах за дискриминацию российских СМИ 14 июля 2022, 17:28 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий зеркальные меры за дискриминацию российских СМИ за границей. Закон дает генпрокурору и его заместителям полномочие запрещать в России СМИ иностранного государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ, передает ТАСС. «В случае запрета (ограничения) на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора РФ или его заместителей на территории РФ может быть запрещена (ограничена) деятельность иностранного СМИ, зарегистрированного на территории такого иностранного государства и распространяющего свою продукцию на территории РФ», – говорится в тексте закона. Ранее Роскомнадзор обратился к администрации Youtube с требованием немедленно снять ограничения на канал российской телерадиокомпании «Таврида». По данным ведомства, с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов. Путин подписал закон о передаче биометрии в единую систему без согласия граждан 14 июля 2022, 19:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его. Законом устанавливается возможность передачи собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему (ЕБС) без получения согласия субъекта персональных данных. Уточняется, что при этом будет происходить обязательное уведомление субъекта персональных данных о факте передачи информации, сообщает РИА «Новости». Как поясняли в комитете Госдумы по информполитике, механизм будет способствовать расширению применения технологии биометрического эквайринга – безналичной оплаты. Поскольку возможность оплаты, например, через Apple Pay и Google Pay была ограничена, в связи с чем граждане должны иметь при себе пластиковые карты для оплаты товаров и услуг, что создает определенные неудобства для потребителей. Однако сегодня необходимыми для внедрения технологии биометрического эквайринга информационными системами и техсредствами обладают лишь крупные кредитные организации – новые нормы позволят распространить технологию, добавляли в ГД. Меры также направлены на скорейшее наполнение ЕБС биометрическими образцами, необходимыми для широкого применения биометрических технологий. Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве до одиннадцати 12 июля 2022, 17:44 Текст: Алексей Дегтярев

В правительстве выросло число вице-премьеров с 10 до 11, один из них теперь также будет главой Минпромторга, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ», – цитирует указ ТАСС. Ранее у премьера было лишь 10 заместителей, а министр промышленности и торговли не был одновременно вице-премьером. Путин подписал закон о статусе ветерана для гражданских за участие в спецоперации на Украине 14 июля 2022, 20:52 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, принимающим участие в спецоперации на Украине. Закон был предложен партией «Единая Россия», он наделяет гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий. Речь идет о гражданском персонале ВС России, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах, передает РИА «Новости». Участники могут рассчитывать на соответствующие меры социальной поддержки. К ним относятся налоговые льготы и ряд других преимуществ. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военным пенсионерам проиндексируют пенсии на 10% с 1 июня. Путин подписал закон о деятельности иноагентов 14 июля 2022, 13:26 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, обобщающий нормы законодательства об иноагентах, согласно которому им запрещено вести деятельность за счет государственного бюджета. Иноагентам запретят вести творческую деятельность за счет бюджета, участвовать в закупках по госнуждам, проводить экологическую экспертизу, сообщается на официальном сайте правовой информации. Также была поддержана поправка, что к политической деятельности, которую могут осуществлять иноагенты, не может относиться деятельность в области защиты традиционных семейных ценностей. Кроме того, подписанный Путиным закон вводит единый реестр аффилированных с ними лиц. Под физическим лицом, аффилированным с иностранным агентом, понимается физическое лицо, входящее или входившее в прошлом в состав органов юридического лица – иностранного агента и являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником. Согласно закону, таким лицом признается лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее (получавшее) деньги или иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для политической деятельности. Отмечается, что на физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов. Единый реестр будет вести Минюст России. Помимо прочего, по закону иностранными агентами не могут быть должностные лица международных организаций, въехавшие в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей, и сотрудники представительств международных организаций в России или сотрудники представительств и должностные лица иных организаций, которым в соответствии с международными договорами РФ предоставлен статус, аналогичный статусу международных организаций, а также члены их семей. В конце июня Госдума приняла во втором чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», из поступивших поправок 14 были рекомендованы Комитетом к принятию, остальные предлагалось отклонить. По словам председателя Комитета по безопасности и противодействию коррупции, одного из соавторов законопроекта Василия Пискарева, после включения в реестр иноагентов, НКО продолжают активно получать денежные средства из иностранных источников, что свидетельствует о сохраняющемся интересе к ним иностранных грантодателей. Путин подписал закон о движении детей и молодежи в России 14 июля 2022, 13:42 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о создании в России движения детей и молодежи, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, передает РИА «Новости». Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители. За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством. Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица. При губернаторах в субъектах России предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать его более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику – гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом. Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество. Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд. Закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ранее закон о всероссийском движении детей и молодежи одобрили Совфед и Госдума. Путин поздравил Кабардино-Балкарию с хорошими показателями в строительной сфере 13 июля 2022, 15:11 Текст: Александра Юдина

Российский президент Владимир Путин высоко оценил увеличение темпов строительства в Кабардино-Балкарии, но обратил внимание на проблемы на рынке труда. «У вас темпы строительства очень хорошие набраны», – передает ТАСС слова президента обращенные к руководителю республики Казбеку Кокову. Путин отметил, что за прошлый год рост в строительстве составил более 18%. «Это прилично очень, так что с этим поздравляю», – сказал президент. Он также назвал «очень хорошим» показателем рост инвестиций в Кабардино-Балкарии. «Но сохраняются тем не менее некоторые проблемы на рынке труда», – обратил внимание глава государства. Напомним, в мае премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2030 года. Среди приоритетов стратегии отмечены «обновление туристической инфраструктуры, реализация крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство школ, детских садов и автомагистралей». Путин: Более 900 новых школ появится в России в ближайшие два года 13 июля 2022, 15:44 Текст: Ольга Иванова

Свыше 900 новых школ возведут в России в течение двух лет, рассказал президент России Владимир Путин. «Мы в целом в стране должны будем построить свыше 900 школ в ближайшие два года», – отметил глава государства на встрече с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщает ТАСС. Ранее Путина удивило количество школ в стране, которые работают без газа, глава государства поручил как можно быстрее проработать возможность их «социальной газификации».