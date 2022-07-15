Полиция Мелитополя предотвратила теракт

Полиция Мелитополя задержала мужчину, готовившего теракт, у него изъяты самодельное взрывное устройство и 15 единиц оружия и боеприпасов, сообщает МВД Запорожской области.

«Сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР) УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства. Также по месту жительства задержанного изъято 15 единиц оружия и боеприпасов, инвентаризация которых продолжается», – сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в доме подозреваемого нашли два автомата Калашникова, ручной пулемет Калашникова, пистолет Макарова, две ручные гранаты РГД-5 с запалами, три ручные гранаты Ф-1 с запалами, а также самодельное взрывное устройство (СВУ).

По данным ведомства, задержанный арестован, изъятое вооружение передано в экспертно-криминалистический центр, ведется следствие. Уточняется, что злоумышленник дает показания по поводу того, кем и с какой целью было изготовлено СВУ.

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