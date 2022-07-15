Цены на нефть выросли на ожиданиях по политике федрезерва США

Мировые цены на нефть в пятницу утром поднимаются примерно на 1%, рынки продолжают оценивать перспективы вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, что может отразиться на ожиданиях относительно экономики и спроса.

По состоянию на 7.41 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,01%, до 100,1 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI – на 0,67%, до 96,42 доллара, передает РИА «Новости».

Внимание трейдеров в конце рабочей недели больше сосредоточено вокруг ожиданий по мерам ФРС США в отношении ключевой ставки. Опубликованная в среду статистика по инфляции в США, которая отразила ускорение показателя до нового рекорда 1981 года в 9,1%, поддержала прогноз повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов. До выхода данных эксперты закладывали повышение на 75 базисных пунктов.

При этом в четверг два представителя ФРС высказались в поддержку повышения ставки на 75 базисных пунктов, что сравняло ожидания экспертов. Так, по данным CME Group, почти 51% экспертов полагают, что по итогам июльского заседания ФРС учетная ставка будет повышена на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, а 49% прогнозируют повышение на 100 базисных пунктов, до 2,5-2,75%.

Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что снижает спрос на сырьевые товары, которые в этом случае становятся менее выгодными для покупки в другой валюте. В то же время политика повышения ставок усиливает опасения вокруг возможной рецессии, что влияет на прогнозы спроса на нефть. Поэтому ожидания более мягкого повышения инвесторы расценивают как «голубиные» настроения, что поддерживает стоимость нефти.

«На торги нефтью сильно влияют ожидания по политике ФРС и ее влияния как на падение спроса, так и на доллар. Рынок также следит на ростом случаев заражения в Китае и остальном мире», – приводит Bloomberg мнение управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса.