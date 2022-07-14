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Союзные силы уничтожили склады ВСУ в Краматорске и Константиновке
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Народная милиция ДНР сообщила, что совместно с ВС России уничтожила украинские склады вооружения в Краматорске и Константиновке, потери противника составили до тысячи человек и более 100 единиц военной техники.
«Народная милиция ДНР совместно с Вооруженными силами Российской Федерации точными ударами в районах населенных пунктов Константиновка и Краматорск поразили полевые склады вооружения», – следует из Telegram-канала Народной милиции.
Отмечается, что в рамках контрбатарейной борьбы также уничтожен взвод РСЗО в районе Николаевки.
Ранее сообщалось, что союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска.
Симоньян опубликовала фото от Минобороны про удар по Виннице
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала фото ракетного удара в областном центре Винница.
«Спросила у МО, куда ударили в Виннице. Ответ: В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков. И фото прислали. Публикую как прислано», – опубликовала она в своем Telegram-канале.
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МИД Китая одной фотографией показал лицемерие Запада
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь отметил различие в понимании фразы «международное сообщество» у всего мира и у западных СМИ.
«Что означает «Международное сообщество?» – передает РИА «Новости» его пуликацию в Twitter (признан в России иноагентом).
На фото Чжао Лицзянь показал разницу в общепринятом понимании международного сообщества и у основных западных СМИ.
Ранее газета ВЗГЛЯД задалась вопросом, почему западное общество, которое так любит рассуждать о гуманности и правах человека, никак не реагирует на чудовищные случаи, когда из-за обстрелов украинской артиллерии в Донбассе продолжают гибнуть дети. Только 6 июня в ДНР были убиты трое детей. А за день до этого в Донецке от украинского снаряда погибла 10-летняя девочка.
Некоторые полагают, что люди в ЕС и США просто недостаточно информированы о происходящем.
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Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание ДНР и ЛНР Пхеньяном
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет жестко реагировать на признание КНДР Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Представители оккупационных структур в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать жестко на всех уровнях, но это такая новость, что дополнительных комментариев она не требует, все очевидно», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР. Ранее глава МИД ДНР сообщала, что республика ведет переговоры о признании независимости с КНДР.
В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. В 2016 году украинское посольство в Сирии было эвакуировано в Ливан в связи с вооруженным конфликтом в САР. Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР.
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В ЛНР сообщили о начале зачистки Северска
Силы ЛНР и России зашли в Северск, город находится под оперативным контролем, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
«Союзные силы уже зашли в Северск (город в ДНР, находящийся под контролем ВС Украины). Можно говорить, что город под нашим оперативным контролем, сейчас проходят зачистки. В ближайшее время Северск будет полностью свободен от войск Украины», – приводит слова источника ТАСС.
В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск. Днем ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что союзные силы начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев.
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Посол ЛНР: Взятие Северска открывает дорогу на Славянск
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«В Северске еще могут находиться какие-то вооруженные формирования противника, но через несколько дней нам удастся полностью зачистить эту территорию», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя взятие Северска под оперативный контроль союзными войсками.
«Взятие Северска под контроль открывает нам дорогу на Славянск. Дело в том, что этот город был промежуточным на пути из Лисичанска. И за последнее время ВСУ сумели переместить туда свои основные военные подразделения», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, эти формирования в короткий срок «сумели создать эшелонированную оборону». «Сделано это было на скорую руку в лесах. Однако, несмотря на это, нашим военным пришлось потратить достаточно много времени на то, чтобы выбить противника», – пояснил собеседник.
«На данный момент в городе ведутся фильтрационные мероприятия. Территория находится под контролем союзных войск. Но там еще могут оставаться какие-то вооруженные формирования, которые прячутся в подвалах и убежищах. Думаю, что за несколько дней нам удастся их обнаружить и ликвидировать», – рассказал Мирошник.
«Мы надеемся, что в ближайшее время станут известны цифры по потерям и раненым со стороны ВСУ. Хотя есть вероятность, что их не станут называть. Вместе с тем, я уверен, что их в живых осталось совсем немного. И они точно не представляют серьезной угрозы для союзных войск», – подчеркнул посол.
«Изначально нам было известно о 5–7 тыс. украинских бойцов, которые располагались в Северске. Однако в последние дни оттуда активно выводили боевиков ВСУ, а на местах оставались только формирования территориальной обороны, насильно мобилизованные украинским командованием», – заключил Мирошник.
Ранее первый заместитель главы мининформации ДНР Даниил Безсонов сообщил о взятии Северска под контроль союзными восками России и Донецкой народной республики. По его словам, после того как будут взяты Соледар и Северск, с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно двинутся на Славянск и Краматорск, передает ТАСС.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В ДНР заявили о взятии под контроль большей части Северска
Союзные силы республик Донбасса и ВС России взяли под контроль большую часть города Северска, сообщил подполковник Народной милиции ДНР Андрей Баевский.
«Мы там уже находимся. Мы зачистили больше половины города, контролируем все подъездные пути и пресекли все логистические цепочки. И противник, который находится на территории Северска, остатки противника, которые находятся на территории Северска, это разрозненные группы, которые просто будут зачищаться дом за домом», – сказал Баевский в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».
По его словам, противник уже не оказывает организованного сопротивления, и большая часть населенного пункта находится под контролем союзников.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
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Подразделения ВСУ начали самовольно оставлять позиции в районе Соледара и Северска
Некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.
«Касаемо Соледара и Северска: наша разведка фиксирует самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1», сообщает ТАСС.
Марочко добавил, что «в двух этих населенных пунктах вооруженные формирования Украины, несмотря на то, что дооборудовали позиции в инженерном и фортификационном соотношении, они крайне невыгодны для них. Логичнее было бы для них отступить в крупную агломерацию города Артемовска».
По его словам, вооруженные силы Украины (ВСУ) создают основное укрепление в Артемовске. При этом он подчеркнул, что в этом районе подразделения ВСУ недоукомплектованы, и до 60% личного состава в некоторых из них отсутствует.
Он также уточнил, что по направлению Артемовска, Северска и Соледара ведется плановая боевая работа.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский президент Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Мэр Мариуполя назвал «экокатастрофу» в городе выдумкой украинских СМИ
Экологическая ситуация в Мариуполе улучшилась за последнее время, поскольку в городе на данный момент не работают металлургические предприятия, все разговоры украинских СМИ про «катастрофу» – выдумки, заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.
«В связи с тем, что ни одно металлургическое предприятие не работает, функционирует только морской порт, который не загрязняет воздух и воду Азовского моря, экологическая ситуация намного лучше, чем было раньше», – передает ТАСС его слова.
Иващенко добавил, что в городе работает санэпидемстанция, которая делает «заборы воды, заборы [воздуха] в местах большого скопления людей, в полной мере выполняет свои функции». «Они оценивают ситуацию как абсолютно нормальную», – рассказал он.
По словам мэра, многие украинские каналы сообщают, что в городе экологическая катастрофа, едва ли не начинается вспышка чумы или холеры. «Все это выдумки, это нагнетание истерии, невосприятие того вопроса, что Мариуполь без Украины возрождается», – добавил Иващенко.
Также он отметил, что все видят «ту громадную помощь, которую сегодня оказывает Россия, уже наша страна». «Они (украинцы) не могут с этим смириться до сих пор. Но мы не дадим повода усомниться никому, в том числе нашим врагам, что здесь будет прекрасный российский город, курортный», – отметил Иващенко.
Кроме того, мэр Мариуполя выразил мнение, что на месте завода «Азовсталь» можно сделать небольшое современное производство или технопарк с прилегающей зоной отдыха.
«Последнее слово за экспертами и горожанами. Мое мнение: конечно, [сделать там] технопарк, а зона, которая проходит рядом с «Азовсталью», – там море – это зона отдыха. На сегодняшний день это в мыслях. Может быть, какое-то небольшое производство, но уже современное, которое увеличит количество работающих людей в городе, – сегодня это тоже очень важный вопрос», – рассказал он.
Иващенко добавил, что решение еще не принято. «Работает комиссия, работают эксперты, оцениваются строительные разрушения, разрушения инфраструктуры «Азовстали» как завода, технологической инфраструктуры», – сказал мэр.
«Мы проведем фокус-группы, узнаем, что думают по этому вопросу люди. Сейчас вопрос в подвешенном состоянии. В любом случае предложения, которые были внесены руководителем республики, сейчас в приоритете», – резюмировал он.
В марте Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
Президент Украины Владимир Зеленский на вопросы прессы о грядущей судьбе Мариуполя признал, что «это может быть новый Иловайск».
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
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Власти КНДР объявили о намерении развивать отношения с ДНР и ЛНР
Власти КНДР намерены развивать межгосударственные отношения с ДНР и ЛНР на основе принципов независимости, мира и дружбы, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Как указывает ЦТАК, в среду министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила своим коллегам из ДНР и ЛНР письмо о признании. «В письмах она информировала коллег, что правительство КНДР приняло решение признать независимость Донецкой народной республики и Луганской народной республики и выразило намерение развивать межгосударственные отношения с этими странами в соответствии с идеями независимости, мира и дружбы», – приводит текст сообщения ТАСС.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) признала Донецкую Народную Республику. После этого Украина объявила о разрыве отношений с КНДР после признания Пхеньяном ДНР.
В конце июня независимость республик Донбасса – Донецкой и Луганской народных республик – решила признать Сирия. Владимир Зеленский заявил, что Украина разорвет все отношения с Сирией в ответ на признание Дамаском ДНР и ЛНР. КНДР стала пятой страной, признавшей независимость ДНР и ЛНР, после России, Сирии, Абхазии и Южной Осетии.
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ВСУ обстреляли пригороды Макеевки из РСЗО «Ураган»
Вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Ураган» поселки Землянки и Ясиновка в пригороде Макеевки, сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК.
Как отметили в представительстве, обстрел зафиксирован в 20.55, передает ТАСС.
Кроме того, в среду вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии различных калибров Новобахмутовку, Зайцево, Александровку, Пантелеймоновку, сообщается в Telegram-канале представительства СЦКК в ДНР.
Напомним, в среду утром ВСУ обстреляли Пантелеймоновку из «Града». Во вторник вечером вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар из американской РСЗО HIMARS.
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Пушилин: Россия ведет сложные переговоры с Киевом по обмену пленными
Обсуждение обмена пленными между Донецкой народной республикой и Украиной ведется при помощи России, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Переговоры продолжаются, но, с учетом того, что у нас нет прямой официальной связи с украинским режимом, мы обращаемся и действуем через РФ. Российская Федерация проводит очень сложные переговоры с противником», – сказал Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
Он подчеркнул, что ДНР необходимо обмен пленными, и Россия включает граждан и ДНР и ЛНР в списки по обмену. Это дает возможность возвращать граждан домой.
Напомним, обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР.
ВСУ выпустили РСЗО «Ураган» по школе в Макеевке
Украинские военные нанесли удар по Макеевке из реактивных систем залпового огня «Ураган», повреждено здание школы, сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«Украинские боевики атаковали школу №46 по ул. Табашевского в Кировском районе Макеевки с применением РСЗО «Ураган». В результате удара ВФУ (вооруженных формирований Украины) здание получило значительные повреждения», – сообщается в Telegram-канале теробороны.
Накануне вооруженные силы Украины обстреляли из РСЗО «Ураган» поселки Землянки и Ясиновка в пригороде Макеевки.
Кроме того, в среду вечером вооруженные формирования Украины обстреляли из артиллерии различных калибров Новобахмутовку, Зайцево, Александровку, Пантелеймоновку, сообщается в Telegram-канале представительства СЦКК в ДНР.
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В ЛНР заявили, что будут наносить точечные удары для освобождения Соледара
Украинские войска закрепились в жилой застройке города Соледар в Донбассе, они планируют использовать местных жителей в качестве живого щита, заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Город в прямой видимости, уже есть четкое понимание, что противник по старой доброй традиции закрепился в жилой застройке и, судя по всему, будет как и ранее использовать местное население в качестве живого щита», – сказал он РИА «Новости».
Он уточнил, что на данный момент союзные силы России и Народной милиции ЛНР ведут разведку и работают над определением огневых точек украинских войск.
«Делается это для того, чтобы было можно наносить точечные удары, минимизируя риск для мирного населения. В отличие от украинской армии, мы не можем себе позволить рисковать жизнями наших соотечественников», – сказал Филипоненко.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что некоторые украинские подразделения оставляют самовольно свои позиции в районе Соледара и Северска.
В среду в ЛНР сообщили о начале зачистки Северска. В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы ведут наступление на четырех направлениях на позиции ВСУ в Донецкой народной республике: Славянск, Северск, Угледар и Артемовск.
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку снарядами калибра НАТО
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку из артиллерии натовского калибра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«ВСУ открыли огонь в 06.40 со стороны поселка Новгородское. Выпущено восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Спустя полчаса обстрелу подвергся другой поселок – Александровка, по нему выпустили 21 мину калибра 120 миллиметров», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Ранее из артиллерии натовского калибра ВСУ обстреляли Донецк.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по селу Степано-Крынка возле Шахтерска, находящегося примерно в 50 км к востоку от Донецка. По данным «Донецкого агентства новостей», в обстрелянном районе находится «Шахтерская птицефабрика», где начался пожар, слышны взрывы. Работники предприятия находятся в укрытиях.
в воскресенье утром ВСУ обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Накануне ВСУ уже обстреливали Алчевск из РСЗО HIMARS. По уточненным данным, в результате обстрела Алчевска из американской РСЗО повреждения получили шесть жилых домов, а также предприятие «Коммунарскстрой».
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Власти Новой Каховки заявили о семи пропавших без вести после обстрела ВСУ
В результате украинских ударов по Новой Каховке два человека погибли, семь остаются пропавшими без вести, 90 человек пострадали, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Два человека подтвержденных погибших, семерых мы не можем определить местонахождение. Мы надеемся, что эти люди живы, хотя я знаю точно, что по крайней мере один молодой человек, инвалид, который охранял склад гуманитарной помощи или присутствовал в ночное время там, работал в качестве волонтера, его нет, и найти мы его не можем», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что среди пострадавших в Новой Каховке есть целые семьи, дети, в том числе мальчик младше двух лет.
«Среди пострадавших есть целые семьи. К большому сожалению, пострадали и дети, в том числе мальчик, которому еще не исполнилось и двух лет. Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья – мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет», – сказал он.
В четверг последние обстрелы со стороны вооруженных сил Украины уничтожили половину жилого фонда Новой Каховки, притом что большинство ракет, выпущенных со стороны Украины по городу Новая Каховка в среду, были сбиты российскими системами ПВО.
Напомним, в понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области, в результате как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали. В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. За три дня до удара Новую Каховку снимал американский коммерческий спутник Worldview-2.
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