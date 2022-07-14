«Новые люди» заявили о готовности поддержать кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Минпромторг является сегодня «мотором сопротивления западным санкциям» и сообщил о готовности партии «Новые люди» поддержать кандидатуру министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост зампреда правительства, заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с министром.

«С такой ситуацией, как сейчас, мы не сталкивались с начала 90-х. Идет структурная перестройка экономики, которая не рушится вопреки мнениям ряда экспертов. Но это большая для всех нас проверка. Пора перестать жить только текущим моментом. Сейчас, когда стабилизировались многие финансовые и рыночные механизмы, надо начинать работать одновременно в двух регистрах: с одной стороны, предпринимать быстрые текущие ходы, с другой – действовать и в послевоенном горизонте. Так как мир для нас всех теперь точно будет новый», – приводятся слова Нечаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, во встрече приняли участие, вице-спикер Думы, первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков, а также депутаты Ксения Горячева, Олег Леонов, Владимир Плякин и Антон Ткачев.

«Новые люди» также обсудили с Денисом Мантуровым ряд партийных инициатив, в том числе необходимость «выращивания» тысячи российских компаний-чемпионов. Министр полностью поддержал идею, предложив направлять конкретные предложения в Минпромторг.

«Новые люди» – партия молодая. Мы получаем от вас новые запросы и идеи, подпитываясь реальными, живыми инициативами. Совместно мы сможем вырабатывать решения, которые станут составной частью технологически независимой экономики», – заявил Мантуров.