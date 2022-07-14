Президент Казахстана поручил создать благоприятные условия для уходящих из России компаний

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил правительству создать благоприятные условия для привлечения иностранных компаний, уходящих с российского рынка.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», – передает РИА «Новости» его слова.

Президент напомнил, что поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами. «Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», – констатировал он.

Также во время заседания Токаев объявил выговоры министрам сельского хозяйства, торговли и интеграции за просчеты в сфере обеспечения сахаром, заметив, что из ранее введенных семи сахарных заводов в стране сегодня действуют только четыре – в Алматинской и Жамбылской областях, которые загружены лишь на треть – 31%.

«Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в шесть раз к 2026 году – с 7 до 43%. Однако за последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть. Мы на 90% зависим от импортного сахара. Здесь можно ссылаться на решения в рамках ЕАЭС, но это, в любом случае, – это серьезный просчет правительства. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту Султанову и Ерболу Карашукееву», – сказал он.

Президент добавил, что правительству нужно в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Основной целью он назвал значительное сокращение импортозависимости, постепенный переход к самообеспечению.

«Интерес со стороны внутренних и иностранных инвесторов к этой отрасли достаточно высок, нужны правильные подходы. Это принципиальный вопрос, имеющий в том числе внутриполитическое значение», – считает Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала, в ходе которого поставил задачу по диверсификации поставок нефти, сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение президента Токаева о поиске альтернативных маршрутов поставок нефти в обход России вряд ли политически мотивировано.

После этого российский лидер Владимир Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества России и Казахстана.