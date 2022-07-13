Минобороны: Боевики в Одесской области выгнали пациенток роддомов с младенцами

Немцы раскритиковали Бербок за слова о России

В Германии читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналены Бербок за ее слова о невозможности вести переговоры с Россией.

«Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые», – отметила Claudine G, передает со ссылкой на статью РИА «Новости».

По словам читателя под ником Simon S, тот, кто не видит возможности для переговоров, не подходит на должность министра иностранных дел.

«Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира», – обратил внимание SM.

Часть читателей подчеркнули, что Бербок не должна занимать пост главы МИД. Кто-то посоветовал Бербок пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства.

Ранее сообщалось, что читатели немецкой газеты Die Welt обратились к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.