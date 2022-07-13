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Минобороны Турции: Подписание документа по зерновому экспорту ожидается на будущей неделе
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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил по итогам состоявшейся в Стамбуле четырехсторонней встречи по «зерновому коридору», что итоговый документ по этому вопросу планируется подписать на следующей неделе.
«На переговорах, которые прошли позитивно и конструктивно, достигнуто согласие по таким основным техническим вопросам, как создание в Стамбуле с участием представителей всех сторон координационного центра, обеспечение совместного контроля на выходах из портов и на маршрутах следования судов», – говорится в заявлении турецкого министра, сообщает ТАСС.
Акар добавил, что «на встрече достигнуто единство о новой встрече на будущей неделе в Турции делегаций РФ и Украины, обсуждении всех деталей и подписании итогового документа».
Агентство Reuters со ссылкой на неназванных дипломатов раскрывает детали переговоров по урегулированию зернового вопроса.
«Россия соглашается на перемирие на время перемещения грузов; а Турция при поддержке ООН инспектирует украинские суда, чтобы развеять опасения России по поводу контрабанды оружия», – передает агентство.
Напомним, российская делегация, куда входят представители Минобороны России, предложила на переговорах в Стамбуле решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
В Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов.
До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын рассказал, что Запад заявляет Анкаре о заинтересованности в «скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции», на Западе «обеспокоены возможным продовольственным кризисом». Однако, как указал Калын, у России и Украины «есть свои аргументы».
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Немцы раскритиковали Бербок за слова о России
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В Германии читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналены Бербок за ее слова о невозможности вести переговоры с Россией.
«Заявления Бербок не имеют значения. Она все равно не участвует ни в каких переговорах, даже за столиком. Так как допускаются только взрослые», – отметила Claudine G, передает со ссылкой на статью РИА «Новости».
По словам читателя под ником Simon S, тот, кто не видит возможности для переговоров, не подходит на должность министра иностранных дел.
«Бербок, похоже, получает твердые указания от Байдена, прославленного в СМИ как спаситель и президент мира», – обратил внимание SM.
Часть читателей подчеркнули, что Бербок не должна занимать пост главы МИД. Кто-то посоветовал Бербок пройти стажировку в дипломатическом корпусе, а не быть членом правительства.
Ранее сообщалось, что читатели немецкой газеты Die Welt обратились к главе МИД Германии Анналене Бербок с просьбой не поддерживать вступление Украины в Евросоюз.
Россия и ЕС договорились о транзите грузов в Калининград
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Достигнута договоренность о транзите грузов в Калининградскую область, Евросоюз предоставил России документ, в котором указано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между частями России, сообщили высокопоставленные источники с российской стороны.
Источники «Известий» заявили, что документ «полностью удовлетворил» Москву. Запрет на ограничение перемещения грузов между частями России могут отдельно прописать в седьмом пакете санкций. Как пишет издание, «сейчас все зависит от того, сможет ли Брюссель уговорить Вильнюс, который отказывается согласовать транзит».
Два высокопоставленных источника с российской стороны рассказали, что в начале июля ЕС представил черновик документа. По словам источника, в документе «сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами» России, то есть «все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков». Уточняется, что «речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите».
Сообщается, что уже несколько недель идет согласование финального документа между ЕС и Литвой. Литва «никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС», сказал источник, добавив, что «во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление».
Другой источник рассказал, что в седьмом пакете санкций будут не «пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня». «Это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», – заявил источник.
Напомним, глава Калининградской области Антон Алиханов предложил в качестве самой крайней ответной меры России на запрет транзита в Калининградскую область пойти на полный запрет ввоза и вывоза любых товаров через Прибалтику. Он пригрозил уничтожить транспортный комплекс Прибалтики в ответ на введенный Литвой запрет транзита в Калининградскую область.
Кадыров высмеял идею «чудаков» из Верховной рады «признать Ичкерию»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение депутатов Верховной рады Украины о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» – террористическая организация, запрещена в России).
Кадыров заявил в Telegram, что «тугодумы, заседающие в украинской Раде, окончательно потеряли связь с реальностью». «Вот сегодня до нас дошла совершенно уморительная новость, из которой следует, что Верховная рада Украины рассмотрит закон о признании Ичкерии», – заявил он, добавив, что «умеют представители госорганов Украины веселить публику» – «сплошные комики и клоуны».
«Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет», – указал глава Чечни, напомнив, что «ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ* (террористическая группировка, запрещена в России)». Как подчеркнул Кадыров, «все, что оставалось в этом проекте Запада, это «телефонный парламент», в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году».
Он предложил Раде провести «дебаты о признании Плутона планетой или поднять очень важный вопрос о том, не проголодались ли три слона и черепаха, на которых стоит земля».
Законопроект, о котором идет речь, внесли 11 июля в украинский парламент депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») и Муса Магомедов (прошел в Верховную раду от партии «Оппозиционный блок»), пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Страна.ua».
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии». Кадыров подчеркнул неизбежность «дешайтанизации» Украины.
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Авиаударом ВКС России в Николаеве уничтожено свыше 420 военнослужащих ВСУ
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Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаеве уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаева уничтожено до 70 военнослужащих артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области, склад боеприпасов в районе населенного пункта Северск, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорья Запорожской области», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен взвод реактивных систем залпового огня «Ураган» на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены: 11 пунктов управления, подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, а также живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково ДНР, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области. Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Дибровное, Глубокое, Лукьянцы, Бражковка, Липцы, Песчаное Харьковской области, Снегиревка Николаевской области и Карповка ДНР.
Перехвачено пять украинских баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Веселая Тарасовка, Покровское, Константиновка, Лисичанск Луганской народной республики и Костырка Херсонской области. Сбиты в воздухе 18 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка ДНР, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково Луганской народной республики и города Луганск.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 247 самолетов, 137 вертолетов, 1522 беспилотных летательных аппарата, 354 зенитных ракетных комплекса, 4050 танков и других боевых бронированных машин, 744 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3145 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4192 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что «Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области.
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Пасечник дал оценку угрозы HIMARS для ЛНР
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Американские РСЗО HIMARS представляют угрозу для ЛНР, но оснований для паники нет, заявил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник признал, что HIMARS «достает практически до любой точки республики», так что «чувствовать себя в полной безопасности не получается». «Я так понимаю, что, к счастью, у них (ВСУ) не очень много такого оружия, поэтому оснований для паники, безусловно, нет», – приводит его слова ТАСС.
Он заверил, что Народная милиция ЛНР «принимает все меры для усиления ПВО». «В том числе работают наши умы, ученые над созданием оружия, которое будет еще эффективнее противодействовать HIMARS и подобному оружию», – сказал он.
Пасечник заявил, что, несмотря на освобождение всей территории ЛНР, украинские военные продолжают обстреливать города. Он подчеркнул, что «подразделения Народной милиции ЛНР вынуждены будут продолжить движение вперед, чтобы отодвинуть противника на безопасное расстояние, чтобы имеющаяся у него техника и вооружение, боеприпасы не доставали» до ЛНР, передает «Луганский информационный центр».
Напомним, вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS. В понедельник вечером украинские военные использовали HIMARS для удара по Новой Каховке в Херсонской области – как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Власти ДНР назвали способ смертной казни осужденных наемников
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Исполнение смертного приговора в Донецкой народной республике в отношении иностранных наемников, если их апелляцию не удовлетворит суд, будет предполагать расстрел, сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, то тогда будут переданы дела в исполнительную службу для реализации приговора. (Она) предусмотрена через расстрел», – передает РИА «Новости» его слова в эфире Soloviev.Live.
Накануне в ДНР вступила в силу отмена моратория на смертную казнь.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Адвокат Павел Косован сообщал, что защита Эслина обжаловала приговор, из которого просит исключить несколько статей УК ДНР.
Также смертный приговор грозит участникам украинской диверсионной группы «Медведи SS» нацбата «Азов».
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Экс-советник Трампа признал участие в организации госпереворотов в мире
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Джон Болтон, который занимал пост советника президента США по нацбезопасности при Дональде Трампе, сообщил, что участвовал в организации государственных переворотов в других странах.
Журналист CNN Джейк Таппер, говоря о штурме Капитолия сторонниками Трампа, заявил, что для подготовки госпереворота «не нужно обладать блестящим умом». Болтон ответил, что «не согласен», такие цели «требуют большого количества работы». Он пояснил, что говорит это «как человек, помогавший с планированием государственных переворотов» в «других частях света».
По его мнению, штурм Капитолия не является образцом такой подготовки, а Трамп «прыгал с одной идеи на другую – и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий». «Попросил об этом, это несомненно», – приводит слова Болтона РИА «Новости».
Напомним, Трамп уволил Болтона в сентябре 2019 года, подчеркнув при этом, что «категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации», поэтому «Белый дом более не нуждается в его услугах». Болтон после этого принялся критиковать Трампа, даже написал книгу, в которой Трамп представлен некомпетентным. Трамп назвал Болтона маньяком, который «хотел лишь бомбить людей».
США и Китай обсудили ограничение цены на нефть из России
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Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером КНР Лю Хэ введение ограничительной цены на российскую нефть, сообщила газета «Уолл-стрит джорнэл».
Йеллен и Лю Хэ провели разговор по видеосвязи на прошлой неделе, но об их обсуждении ограничения цен на нефть ранее не было известно. «Они выслушали [нас] и были готовы к дальнейшему обсуждению с нами этого вопроса», – сказала Йеллен в интервью изданию, передает ТАСС.
Как сообщило ранее Министерство финансов США, Йеллен в ходе разговора с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уделила внимание повышению мировых цен на сырье и обсудила ситуацию, которая складывается на международных рынках под влиянием специальной военной операции России на Украине. Она также указала на «несправедливые и нерыночные» меры экономической политики Китая. Министерство коммерции КНР назвало эти консультации «конструктивным обменом мнениями».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
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ВОЗ решила «не ограничивать» возможный пол человека мужским и женским
В руководстве Всемирной организации здравоохранения утверждается, что пол человека «не ограничивается» принадлежностью к мужчинам или женщинам.
ВОЗ объявила, что «выходит за рамки» бинарных терминов, признавая «разнообразие», пишет Daily Mail.
Авторы документа объяснили свое решение увеличением использования «проснувшегося» гендерно-нейтрального нарратива не только в социально-общественной, но и в сфере здравоохранения, передает РИА «Новости».
Медицинские эксперты считают этот шаг «ненаучным» и «тревожным», пишут «Аргументы недели».
В 2021 году в США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере. Первым гражданином США, получившим паспорт с отметкой о гендере «Х», стал Дана Ззиим, «интерсексуал с небинарной гендерной принадлежностью», который ранее служил в американских ВМС.
Инцидент с военным в Судаке оказался бытовым конфликтом
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Конфликт с участием российского военнослужащего в Судаке носил бытовой характер, инцидент не связан со спецоперацией на Украине, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На военнослужащем не было знаков отличия, формы или эмблем с символикой Z.
Аксенов в Telegram сообщил, что ранее опубликованная в СМИ информация «не соответствует действительности». Указывается, что в конфликте нет «никакой межнациональной подоплеки», у участников не было «никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо» из них «к военнослужащим», не было «знаков Z».
Как подчеркнул Аксенов, он озвучивает «официальную позицию» и «несет ответственность за каждое слово». Правоохранители со ссылкой на «пояснения потерпевшего» сообщили, что «вчера двое контрактников, которые являются нашими военнослужащими, проходящими реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе, отдыхали».
При этом «конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию». Сообщается, что «один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины». В результате «ситуация переросла в бытовой конфликт», в который «включились трое проходящих мимо граждан».
Аксенов отметил, что «на военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности», а «сами себя они как военнослужащие не позиционировали».
«Наблюдаю реакцию отдельных ресурсов, в том числе патриотических, и не понимаю, почему кто-то думает, что в Крыму собираются что-то скрывать. В данном случае конфликт не носил политической подоплеки, а перевод в национальную плоскость считаю кощунственным и несправедливым делом. Не надо домыслов, эмоций и конспирологии, важны только факты», – заявил глава региона.
Напомним, сообщалось, что российского военнослужащего избили в Судаке якобы за одежду с буквой Z.
Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью
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Украина начала поджигать поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим и им все равно», – цитирует РИА «Новости» Стремоусова.
По его словам, нынешний киевский режим живет за счет грантов коллективного Запада, а простые люди их мало интересуют.
«Они на зарплатах прокормятся, а что делать простым людям, жителям Украины – этот вопрос остается открытым», – сказал замглавы администрации.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Житель Подмосковья погиб в драке с мигрантами
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В деревне Тарасково в Московской области прошли массовые волнения после драки с приезжими и гибели одного из местных жителей, сообщают СМИ.
Инцидент произошел 11 июля вечером, на одной из улиц поселка приезжие начали приставать к молодой девушке, и местный житель вступился за нее, после чего началась драка, сообщает «Московский комсомолец».
У приезжих заметили в руках биты и камни. Отец заступившегося за девушку, 41-летний Карен Тер-Хачатрян, также попытался успокоить дерущихся, но его сильно избили, и он умер в ту же ночь.
У общежития, где живут мигранты, начали собираться люди, в адрес приезжих прозвучали угрозы. Конфликтующие договорились собраться вечером 12 июля, после этого в ситуацию вмешалась полиция и Росгвардия.
Часть мигрантов решила уехать из деревни после этих событий, других проверяют правоохранители.
По словам местных жителей, они не раз жаловались на неподобающее поведение мигрантов, в основном по отношению к женщинам, но никаких мер власти не предпринимали.
Ранее в июле на юго-востоке Москвы произошла драка со стрельбой, в ней участвовали порядка 20 человек.
Украинские военные нанесли удар американскими HIMARS по Луганску
Вооруженные силы Украины нанесли по Луганску удар с использованием американской РСЗО HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сообщается, что обстрел произошел в 23.35 мск «с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из РСЗО HIMARS, передает ТАСС.
Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Полянский смоделировал возможную дискуссию по Новой Каховке в СБ ООН
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский не исключил созыва Москвой заседания Совета Безопасности ООН в связи с украинским обстрелом Новой Каховки.
Полянский подтвердил, что российская сторона «думает об этом», но отказался «раскрывать секреты ремесла». «Иначе нас с вами услышат и сделают какие-то шаги, которые нам помешают», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Соловьев Live».
Он смоделировал возможную дискуссию в СБ ООН: «Это будет наша правда в ответ на их утверждения. Они вспомнят то, что говорили до этого, и что мы опровергали. Они вспомнят нам и Кременчуг, несмотря на то, что мы его опровергали». Полянский отметил, что российская сторона «ничего не исключает» и «взвешивает все «за» и «против». По его словам, «тут разные могут быть соображения».
В понедельник вечером украинские военные нанесли удары американскими РСЗО HIMARS по Новой Каховке в Херсонской области. Как минимум семь человек погибли, 90 человек пострадали.
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Посол ЛНР раскрыл детали новой тактики ВСУ в Донбассе
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«ВСУ выбрали тактику одномоментного многочисленного запуска ракет, чтобы обмануть наши системы ПВО. Значит, нам придется перейти к более жестким мерам со своей стороны», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя ночные обстрелы республики.
«Обстрел территории ЛНР производился из района города Часов Яр. Там находятся основные расположения ракетных подразделений Украины. Скорее всего, удар наносился не из самого города, а из его округи. Вероятно, ВСУ вывели на позиции ракетные комплексы, развернули их в нашу сторону и запустили по меньшей мере девять ракет», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Дипломат при этом отметил, что в городе Часов Яр расположена крупная украинская база. «Поэтому когда Зеленский стонет по поводу неспровоцированного удара по этому городу, он, мягко говоря, лукавит», – подчеркнул он.
«Сейчас в районе городов-спутников Луганска – Александровска и Родаково – работают наши специалисты. Они собирают осколки, чтобы определить модификацию вооружения, использованного при обстрелах. Эксперты сходятся во мнении, что запускались уже привычные нам «Точки-У». А вот по американским HIMARS подтверждений пока нет», – пояснил дипломат.
Посол также уверен, что нынешние события иллюстрируют тот факт, что руководством ВСУ избрана новая тактика. «Командование ВСУ понимает, что не может одержать верх на поле боя, поэтому переходит к нанесению массированных ударов по мирному населению. Мы также понимаем, что зона безопасности республики должна быть значительно шире, а контроль за перемещением любых систем противника значительно серьезней. Речь идет о превентивном уничтожении любых реактивных и ракетных комплексов Украины, чтобы у них даже не было возможности развернуться в нашу сторону», – пояснил собеседник.
«Сейчас можно говорить, что наши системы ПВО выдержали удар, но учитывая новую тактику ВСУ, нам потребуется некое усиление систем противовоздушной обороны. Этот вопрос будут решать наши военные после тщательного анализа случившегося», – добавил он.
«Кроме того, ВСУ пытаются отвлечь наши системы ПВО, чтобы пробить в обороне хотя бы небольшую брешь. И бить они будут по невоенным объектам. Это тактика террора. Нам же теперь надо перейти к использованию более тяжелого вооружения. И командованию ВСУ надо отбить руки за попытки вести себя таким образом», – заключил Мирошник.
Минувшей ночью вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Он заявил в Telegram, что «предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан». Как пишет Марочко, украинские силы «на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры» Луганска, но «попытки пресекались благодаря слаженным действиям сил ПВО».
«Несмотря на то что несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами», – сообщил он. Марочко заявил, что Украина, «нанеся удар по тем, кто обеспечивает безопасность мирных граждан», снова «показала свою террористическую сущность».
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что «был нанесен ракетный удар «Точкой-У». «Точнее их было, возможно, три штуки. Летели с интервалом буквально в секунды», – сообщил он. Киселев предположил, что средства ПВО «не смогли распознать мишени, потому как их одновременно было сразу несколько», а «ПВО приняли их за одну». «Удар был нанесен, предположительно, из района между Артемовском и Соледаром», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, сообщалось, что силы ПВО ЛНР, по предварительным данным, сбили над городом ракету «Точка-У». К северу от Луганска возник крупный пожар. Отмечалось, что звуки взрывов слышны по всему Луганску. Судя по их частоте и характеру, происходила детонация боеприпасов.
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