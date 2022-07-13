Цены на нефть опустились на опасениях вокруг спроса

Эксперт объяснил пользу иранских БПЛА для России

Даже если иранские беспилотные летательные аппараты окажутся не самыми лучшими по характеристикам, они придутся кстати России, поскольку беспилотники – расходный материал, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что по его информации иранское правительство готовится предоставить России «несколько сотен» беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе с оружейными возможностями. Кроме того, он сообщил, что Иран якобы собирается тренировать российских специалистов использованию устройств в июле.

«Хороши иранские беспилотники в первую очередь тем, что они есть. Сейчас на рынке не так много предложений по ударным беспилотникам. И если Иран действительно сможет это предложение реализовать, то это было бы очень неплохо», – говорит Крамник.

Минус данной техники заключается в том, что Иран – государство с «не самой самостоятельной» промышленностью, в том числе по части радиоэлектроники, продолжает эксперт. Все иранские БПЛА выполнены с использованием коммерческой электроники, доступной на рынке, что делает их более уязвимыми к средствам электронной борьбы. К слову, украинская сторона такими средствами обладает, в том числе они предоставлены Западом.

Эффективность иранских аппаратов может быть ниже ожидаемой, предупреждает специалист. В то же время гражданские беспилотники, отчасти коммерческие, активно применяются на Украине обеими сторонами. При этом их эффективность достаточно высока. «Поэтому вполне можно надеяться на то, что даже если электронная борьба возьмет свое, то это не помешает улучшить российские действия за счет этих БПЛА», – подчеркивает собеседник.

Он рассказывает, что Ирану не один раз удавалось захватывать американские дроны. Информации о том, как именно это происходило, в открытых источниках нет. Однако эксперт полагает, что для этого использовалась система радиоэлектронной борьбы, возможно, российская.

«Эти БПЛА России пригодятся в любом случае, потому что у Ирана на ходу производство, да и эти беспилотники уже применялись в боевых условиях. Даже учитывая то, что у нас есть свое производство, нам нужно больше беспилотников. Дело в том, что это расходный аппарат, и чем больше у нас будет, тем лучше», – заключил Крамник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что хоть ни российская, ни иранская стороны не подтвердили информацию о поставках БПЛА, США все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса.

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