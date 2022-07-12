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Межвузовский кампус мирового уровня построят в Тюмени
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Тюменский межвузовский кампус мирового уровня станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей шести вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей областной столицы, рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, кампус будет построен в рамках национального проекта «Наука и университеты».
«В новых экономических реалиях нужно искать мощные драйверы развития и роста для всего региона. Мы в Тюменской области всегда делали ставку на человеческий капитал. Главная наша сила – активная молодежь. Строительство межвузовского кампуса позволит привлечь лучших студентов со всей страны, даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности», – отметил Моор, его слова приводятся на сайте правительства Тюменской области.
В тюменских вузах учатся в общей сложности более 48 тыс. студентов. Кампус расположится в самом центре города на берегу реки Туры, рядом с большинством филиалов учебных заведений города. Проект станет продолжением самого крупного общественного пространства в Тюмени – набережной.
В рамках реализации нового проекта уже прошла стратегическая сессия со студентами, преподавателями, архитекторами и предпринимателями, на которой участники проработали все технические процессы кампуса: учебную деятельность, проживание, технические условия и возможности интегрирования бизнеса.
Глава региона пригласил тюменцев, жителей Югры и Ямала принять участие в обсуждении концепции нового общественного пространства на официальном сайте проекта тюменскийкампус.рф. По итогам всех обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.
«Во время разработки и проектирования кампуса ценны и значимы все конструктивные предложения и идеи», – подчеркнул Моор.
Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Британцы поиздевались над немцами после остановки «Северного потока»
Британская газета The Times опубликовала материал, посвященный остановке газопровода «Северный поток» на плановое техобслуживание, который вызвал шквал издевательских комментариев.
Как отмечает издание, в западных столицах серьезно растет обеспокоенность перспективой развития ситуации. «Домашние хозяйства уже пострадали: компании, владеющие многими многоквартирными домами в Германии, отключают отопление, а в некоторых городах власти выключили уличные фонари и закрыли бассейны», передает РИА «Новости» информацию The Times.
«Придется ли немцам этой зимой принимать ванну с друзьями? Или последовать примеру Роберта Хабека, их «зеленого» вице-канцлера, и сократить утренний душ до менее пяти минут?» – задается вопросом газета.
«А у меня утренний душ занимает всего четыре минуты. Так что германскому вице-канцлеру есть еще над чем работать. Один маленький совет: попробуйте намыливаться мылом без воды! Или вообще пусть попробует не мыться горячей водой!» – сыронизировала пользователь Mrs Meldrew.
«Добро пожаловать в восхитительный мир «зеленой» энергии!» – написал The Commentator.
«Ну что, закончился роман Европы с перестройкой? Добро пожаловать в прошлое – в мир угольных электростанций и АЭС!» – выразил мнение Kishore Thampy.
«А этот премудрый Хабек, который практически не бывает дома, подумал о матерях с маленькими детьми, которые почти весь день как раз-то и сидят по домам? И знаете, как ни странно, им нужно тепло!» – отметил Bluestocking2.
«Путин может сломать для нас Евросоюз. Когда немецкая экономика рухнет вместе с ЕС и евро, у нас не будет ни одного сожалеющего об этом человека», – заявил Richard Strickland.
«Нам часто повторяли, что российская экономика по размеру не больше итальянской или, может быть, испанской. Тем не менее Европа оказалась отчаянно зависящей от российского газа и нефти, а половина Африки – от российских зерновых», – добавил Joseph G.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Силуанов подчеркнул токсичность долларов и евро для России
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Для России закупки валют недружественных стран, прежде всего долларов и евро, сейчас невозможны, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
Комментируя свое предложение возобновить валютные интервенции на сверхдоходы бюджета для удержания рубля от переукрепления, Силуанов отметил, что валюты недружественных стран для России сейчас «токсичны: наши резервы заморожены, активы бизнеса арестованы, вводятся ограничения на расчеты». Однако «с валютами дружественных стран проблем нет». При этом конкретные валюты для интервенций министр «не хотел бы называть», пишут «Ведомости».
Как заявил глава Минфина, он «не стал бы говорить, что доллар по 50 – это наша новая реальность». Он пояснил, что «сильный платежный баланс в результате снижения импорта, хороших поступлений от продажи энергоресурсов и ограничений по капитальным операциям давит на укрепление рубля». Силуанов указал, что это «негативно влияет на бюджет, ведь каждый рубль за доллар приносит нам примерно 130 млрд доходов», а экспортеры выражают беспокойство, так как экспортная выручка в рублях сокращается.
Из-за ограничений импорта Россия избежала развития «голландской болезни». По словам министра, «необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила».
При этом нет планов «переходить на бартер, но если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте», министерство «не будет этому препятствовать», сказал он.
Оценивая ситуацию с экспортом сырьевых товаров, Силуанов отметил, что «для России ситуация позитивная из-за высоких цен на энергоносители, но для остального мира ситуация скорее мрачная», страны Запада «хотели наказать Россию, но наказали себя».
Напомним, западные страны устроили настоящую охоту за частной собственностью российских бизнесменов. Кроме того, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ на Западе воровством.
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Суд ЕС частично признал правоту Nord Stream 2 по иску о газовой директиве
Европейский суд юстиции частично признал правоту по иску против Еврокомиссии оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG, оспаривавшей дополнения в газовую директиву ЕС, говорится в заявлении суда.
Решение высшего суда Евросоюза гласит, что суд ЕС общей юрисдикции совершил ошибку в своем решении от 20 мая 2020 года, отклонив иск о дискриминационном характере поправок газовой директивы ЕС для «Северного потока – 2», передает ТАСС.
«Суд постановил, что дополнения в директиву влияют на легальную ситуацию Nord Stream 2 AG, в результате, придя к противоположному заключению, суд общей юрисдикции допустил ошибку», – говорится в заявлении. На основании нынешнего решения оператор газопровода, который уже фактически блокирован в рамках антироссийских санкций, может вновь подать иск против газовой директивы ЕС в Европейский суд юстиции для повторного рассмотрения.
«Суд постановил, что иск об аннулировании [поправок к газовой директиве ЕС] должен быть признан входящим в компетенцию суда», – говорится в постановлении.
Европейский суд общей юрисдикции 20 мая 2020 года отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок к газовой директиве ЕС. В частности, оператор газопровода опротестовал положение о крайне коротких сроках на выдачу исключений из ограничений газовой директивы.
Данный документ, среди прочего, распространил на иностранные морские газопроводы, ведущие в ЕС, те же нормы, что и на газопроводы, проходящие по суше, в том числе требование третьего энергопакета ЕС о резервировании половины мощностей для прокачки газа независимых потребителей и о том, что оператор данной инфраструктуры должен быть полностью независим от компаний-производителей газа.
В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z
В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Сейчас с ними работают правоохранительные органы», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Ранее Крючков сообщил, что на военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной. Поводом для конфликта, по словам советника Сергея Аксенова, стала одежда с буквой «Z». По его данным, напавших было трое. «Реакция будет запредельно жесткой», – заверил Крючков.
Буква «Z» как один из знаков отличия на российской военной технике стала неофициальным символом поддержки спецоперации на Украине.
Войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев
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Союзные силы продвигаются в направлении Северска и планируют наступление на Славянск, в Северске остались только неопытные бойцы территориальной обороны и «вчера мобилизованные» новобранцы, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас наши войска находятся буквально на очень небольшом расстоянии от Северска, куда мигрировали основные войска, <...> и дальше они будут мигрировать в сторону Славянска. Сейчас в самом Северске остаются буквально тербаты, остаются вчера мобилизованные бойцы на улицах украинских городов и брошенные в качестве пушечного мяса, <...> основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, сейчас создаются все условия для взятия города Северска в ДНР.
«Сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск в очень ближайшее время по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города, сейчас будут подготовлены все условия, и я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны», – сказал дипломат.
«Дальше движение будет развиваться в сторону Славянска, потом, возможно, в сторону Краматорска», – добавил Мирошник.
Ранее в ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск.
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Минобороны назвало топ-5 стран по числу ликвидированных на Украине наемников
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Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников – их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается.
Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.
За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – перечислил представитель Минобороны.
«Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети Интернет. Подчеркну, российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.
Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», – добавил Конашенков.
«В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – подытожили в Минобороны.
В начале месяца Минобороны сообщало, что ударом ВКС в Николаеве было уничтожено до 120 иностранных наемников.
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Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области
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В Запорожской области войска Украины попытались провести наступление, но получили жесткий отпор, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что украинские войска «в последнее время активизировались в запорожском направлении». «Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Рогов, украинские войска пытались «максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать».
Он отметил, что административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии. По его словам, «в Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов». Рогов выразил уверенность в том, что город будет освобожден.
Рогов заявил, что «украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь». Он сказал, что «все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь, ликвидируют при задержании». Кроме того, «готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников». Украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий, сказал он, отметив, что «ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, повреждены больница, рынок и жилые дома, многие десятки людей остались без крова.
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Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте
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Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными. «Масштабы катастрофы крайне велики... Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», – сказал он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке 12 июля. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus.
Позднее взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией. Расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний.
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Разведка заметила нервную реакцию Польши на действия СВР
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Польские власти пытаются завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», – цитирует Нарышкина ТАСС.
Варшава рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния Киев, Москва и Вашингтон не обратят внимание на ее приготовления к захвату земель Украины.
«В Польше надеялись на то, что когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», – говорится в сообщении СВР.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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Хакер из RaHDIt назвал причину окружения ВСУ в Мариуполе
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Окружение большой группировки украинских сил в Мариуполе и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на «Азовсталь», кроме самого националистического батальона «Азов», туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно. «Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей – и политических – и выйти», – сказал российский хакер.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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«Искандеры» уничтожили американские установки «Гарпун» в Одесской области
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В районе населенного пункта Березань Одесской области высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» уничтожены пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Harpoon» (Гарпун) производства США, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Артемовск Донецкой народной республики уничтожено 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, высокоточным оружием ВКС России уничтожены: живая сила и военная техника ВСУ в 12 районах, четыре склада с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Матвеевки Николаевской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены: два взвода реактивных систем залпового огня «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в районе Дзержинска Донецкой народной республики (ДНР).
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: три пункта управления, три склада боеприпасов, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах, а также живая сила и военная техника в 111 районах», – перечислил представитель Минобороны.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Славянск, Шандриголово ДНР, в том числе один ударный беспилотный летательный аппарат в районе города Николаева.
Кроме того, перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики, Бражковка Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 243 самолета, 137 вертолетов, 1513 беспилотных летательных аппаратов, 354 зенитных ракетных комплекса, 4046 танков и других боевых бронированных машин, 741 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3135 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4165 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» уничтожены хранилища боеприпасов ВСУ для американских РСЗО HIMARS и гаубиц М777.
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