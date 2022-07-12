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ДНР: ВСУ обстреляли дом малютки в Макеевке
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Дом малютки в Макеевке попал под обстрел украинских боевиков, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«ВФУ (Вооруженные формирования Украины – прим. ВЗГЛЯД) атаковали дом малютки в Червоногвардейском районе Макеевки», – цитирует сообщение штаба ТАСС.
При обстреле повреждения получили здания, ворота и машина.
Ранее украинские военные выпустили по Новобахмутовке в ДНР 15 неуправляемых авиационных ракет калибром 80 миллиметров.
Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Минобороны назвало топ-5 стран по числу ликвидированных на Украине наемников
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Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников – их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается.
Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.
За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – перечислил представитель Минобороны.
«Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети Интернет. Подчеркну, российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.
Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», – добавил Конашенков.
«В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – подытожили в Минобороны.
В начале месяца Минобороны сообщало, что ударом ВКС в Николаеве было уничтожено до 120 иностранных наемников.
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Войска ЛНР начали наступление на Северск, где ВСУ оставили новобранцев
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Союзные силы продвигаются в направлении Северска и планируют наступление на Славянск, в Северске остались только неопытные бойцы территориальной обороны и «вчера мобилизованные» новобранцы, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Сейчас наши войска находятся буквально на очень небольшом расстоянии от Северска, куда мигрировали основные войска, <...> и дальше они будут мигрировать в сторону Славянска. Сейчас в самом Северске остаются буквально тербаты, остаются вчера мобилизованные бойцы на улицах украинских городов и брошенные в качестве пушечного мяса, <...> основные войска, которые представляют из себя реальную силу, которые обучены, которые умеют что-то делать, они отводятся», – передает ТАСС слова Мирошника в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, сейчас создаются все условия для взятия города Северска в ДНР.
«Сейчас создаются все условия для того, чтобы Северск в очень ближайшее время по аналогии с Лисичанском, когда была проведена феноменальная операция по взятию огромного города, сейчас будут подготовлены все условия, и я очень верю, что Северск тоже будет взят и взят с минимальными потерями, с минимальным кровопролитием с нашей стороны», – сказал дипломат.
«Дальше движение будет развиваться в сторону Славянска, потом, возможно, в сторону Краматорска», – добавил Мирошник.
Ранее в ЛНР зафиксировали попытки подразделений ВСУ тайно покинуть Северск.
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Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области
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В Запорожской области войска Украины попытались провести наступление, но получили жесткий отпор, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что украинские войска «в последнее время активизировались в запорожском направлении». «Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Рогов, украинские войска пытались «максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать».
Он отметил, что административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии. По его словам, «в Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов». Рогов выразил уверенность в том, что город будет освобожден.
Рогов заявил, что «украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь». Он сказал, что «все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь, ликвидируют при задержании». Кроме того, «готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников». Украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий, сказал он, отметив, что «ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, повреждены больница, рынок и жилые дома, многие десятки людей остались без крова.
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Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте
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Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными. «Масштабы катастрофы крайне велики... Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», – сказал он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке 12 июля. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus.
Позднее взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией. Расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний.
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Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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Хакер из RaHDIt назвал причину окружения ВСУ в Мариуполе
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Окружение большой группировки украинских сил в Мариуполе и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на «Азовсталь», кроме самого националистического батальона «Азов», туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно. «Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей – и политических – и выйти», – сказал российский хакер.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран – серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи, как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Разведка заметила нервную реакцию Польши на действия СВР
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Польские власти пытаются завуалировать планы по экспансии на Западную Украину, они нервно восприняли обнародование планов по расчленению этой страны, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
«Поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», – цитирует Нарышкина ТАСС.
Варшава рассчитывала, что в условиях напряженного геополитического противостояния Киев, Москва и Вашингтон не обратят внимание на ее приготовления к захвату земель Украины.
«В Польше надеялись на то, что когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от «товарищей по НАТО и ЕС», – говорится в сообщении СВР.
Ранее пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин заявлял, что польское руководство не намерено устанавливать военно-политический контроль над западной частью Украины.
Напомним, в апреле глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Польша разрабатывают планы установления военно-политического контроля Варшавы над «историческими владениями» на Украине.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какова вероятность, что Польша действительно решит ввести свои как бы «миротворческие» войска в Галицию и Волынь.
США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА»
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
Салливан заявил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Военный эксперт назвал удар ВСУ по Новой Каховке преступлением против человечности
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«Вне зависимости от того, чем был нанесен удар по Новой Каховке, рассматривать это стоит исключительно как теракт», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя удар ВСУ по городским складам с удобрениями в Новой Каховке Херсонской области.
«Это уже хорошо отлаженная тактика ВСУ. И надо понимать, что мы стали свидетелями самого настоящего теракта. Ведь удар был нанесен неслучайно. Они метили в конкретную цель в расчете на большую детонацию и массовые разрушения», – сказал доктор военных наук Константин Сивков.
По словам собеседника, ВСУ и политическое руководство Украины должны будут ответить за содеянное. «Как на это реагировать – уже вопрос к международному уголовному праву, поскольку для всех очевидно, что это преступление против человечности», – пояснил эксперт.
«Более того, не имеет никакого значения, чем именно был нанесен удар по складам, даже если это американские HIMARS, которые превратились в оружие террора. И да, ВСУ научились обходить российские системы ПВО на территориях Причерноморья. Сами системы тоже не идеальны, и не дают 100% гарантии защиты от удара. И эту проблему нам еще предстоит решить», – рассуждает доктор военных наук.
Он также отметил, что ВСУ в большинстве случаев используют для целеуказания данные американских военных и коммерческих спутников. «Поэтому нет ничего удивительного в том, что за три дня до удара эту территорию снимали американские спутники. Это делалось с самого начала спецоперации. И, пожалуй, это чуть ли не единственный аспект, в котором можно усмотреть прямое участие США в конфликте», – заключил Сивков.
Напомним, силами ВСУ был нанесен удар по складам в Новой Каховке Херсонской области. Глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев рассказал, что «очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы».
Он также обратил внимание на то, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев подчеркнул, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.
Позднее глава администрации признал, что «к большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова. «Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – подчеркнул Леонтьев. Число пострадавших при обстреле превысило 80 человек.
Произошедшее уже сравнили с взрывом склада с селитрой в Бейруте в августе 2020 года. Леонтьев заявил, что приказ об ударе «отдал лично президент Украины».
Кроме того, стало известно, что американский коммерческий спутник Worldview-2 снимал Новую Каховку за три дня до удара американскими ракетами HIMARS со стороны Украины. Съемка производилась 8 июля, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, американские коммерческие спутники также фотографировали Белгород, Новошахтинский НПЗ в Ростовской области, остров Змеиный и район буровых платформ в Черном море накануне ударов украинских сил.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что частные западные спутниковые операторы вместе с государственными передают данные Украине и работают таким образом «на нашего врага».
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Киев на агитматериалах включил Ростов, Белгород и Воронеж в состав Украины
На жестком диске обнаруженного в Мариуполе ноутбука украинского боевика найден агитационный плакат для детей, на котором еще до начала российской спецоперации Ростовская, Воронежская и Белгородская области были включены в состав Украины.
Ноутбук был обнаружен в тайнике морского пехотинца украинских войск на заводе имени Ильича. Найденный коллаж хранился на жестком диске компьютера в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов», передает РИА «Новости».
На пропагандистских материалах украинских войск в состав Украины также были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.
Ранее Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.
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Украинский дрон-камикадзе атаковал жилой массив Энергодара
Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области, информация о жертвах уточняется, сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города.
«В 14.20 (совпадает с мск.) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодара», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
В данный момент уточняется информация о пострадавших и жертвах.
По информации представителя, украинские силовики попытались применить еще один дрон-камикадзе, но его уничтожили силы противовоздушной обороны России, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что украинское руководство решило провести массовую закупку разведывательных беспилотников и обучение операторов по программе «Армия дронов». Программа предусматривает системную закупку беспилотников, их ремонт и оперативную замену, курс обучения пилотов.
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Украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС в Херсонской области
Под украинский обстрел попала Каховская ГЭС, пока ущерб «оценить тяжело», сообщил источник в администрации Новой Каховки (Херсонская область).
Информация о разрушениях уточняется, рассказал источник ТАСС. Он сообщил, что «в ГЭС попало».
По словам источника РИА «Новости», в результате «удара со стороны украинских позиций» по Новой Каховке «повреждены жилые дома, возможно, есть пострадавшие, но эта информация уточняется».
В пятницу украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинская сторона намеренно выпустила ракету по гуманитарному центру в Херсоне, но ракета была сбита российскими системами ПВО.
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Власти Херсонской области сообщили об ударе HIMARS по Новой Каховке
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Вооруженные силы Украины использовали для обстрела Новой Каховки американскую РСЗО HIMARS, сообщила замглавы администрации Херсонской области Катерина Губарева. Власти региона сообщают о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид.
«Только что получила сообщение об атаке на нашу красивую и мирную Новую Каховку. Стреляли американскими HIMARS», – приводит слова Губаревой ТАСС.
Глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев сообщил, что «в результате удара украинских вооруженных формирований очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью». По его словам, «взорвались склады с минеральными удобрениями, селитрой, продолжаются разрывы». Он сообщил, что «есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома, в радиусе двух километров повылетали окна». Леонтьев рассказал, что пострадавшие жители города начали поступать в больницу. «Я только что с главврачом разговаривал. Врачи укрываются в убежище, но принимают раненых», – сообщил он.
Источник в администрации города заявил, что дамба Каховской ГЭС, «по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть», передает РИА «Новости».
Заместитель главы администрации Херсонской областной Кирилл Стремоусов также заявил: «С ГЭС все нормально. Все работает, канал цел». «Нанесен был удар по Новой Каховке. Но ГЭС в нормальном состоянии, ничего не угрожает. Удар нанесен в том числе высокоточным оружием типа HIMARS, по пострадавшим пока непонятно, разбираемся», – сообщил он.
Позднее Леонтьев сообщил, что «к большому сожалению, есть и погибшие, большое количество раненых, многие десятки людей остались без крова». Он уточнил, что речь идет о десятках пострадавших. На вопрос, сколько человек стали жертвами удара ВСУ, Леонтьев ответил: «Я знаю о нескольких случаях». В городе продолжаются пожары, «ситуация крайне сложная», сказал он, добавив, что ему «лично это напоминает атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки». «Это исключительный в истории человечества случай применения боевого ядерного оружия. Сейчас аналог, да, может быть, чуть проще. Но в центр мирного города прилетает супервысокоточная ракета», – сказал он.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – подчеркнул Леонтьев.
«Оценить степень ущерба и катастрофы нам предстоит еще. Потому что все еще продолжается. У нас будут и погибшие, которых мы увидим, и пропавшие без вест», – сказал Леонтьев. По его словам, «это преступление, которое будет в учебниках истории», его «не смоешь ничем» и «не оправдаешь ничем никогда», это «трагедия для сотен, может быть, тысяч граждан», которую «сделал президент Украины, президент этих избирателей».
Сотни квартир уничтожены в Новой Каховке, сказал он. Леонтьев сообщил: «Уже однозначно подтвержденная информация, что прямо в нескольких метрах от попадания ракеты был расположен большой гуманитарный хаб, и у нас там на ночь оставался дежурить мальчик, причем он инвалид. Это не какая-то история душещипательная, на самом деле это так. Этот мальчик точно погиб. Но тот психологический эффект, который хотят достичь (в Киеве) в результате этих бомбардировок, он не будет достигнут. Это преступление против мирного населения прежде всего». «Когда ты отдаешь приказ о бомбардировке центра мирного города, это преступление, очевидное преступление, не имеющее срока давности. Это настоящая трагедия», – заявил он.
Напомним, источник в администрации Новой Каховки сообщал, что украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В пятницу украинскими войсками также был нанесен ракетный удар по ГЭС в Новой Каховке.
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