В Запорожской области намерены выселять причастных к терактам жителей

Власти Запорожской области планируют выселять причастных к терактам или за умолчание о их подготовке из региона, сообщил глава областной администрации Евгений Балицкий.

«Мы предусматриваем в указе: если мы знаем, что люди, совершившие террористический акт, жили в нашей Запорожской области, мы будем выселять их «за ленточку», за блокпост. Паспорт в руки – и пожалуйста, туда, в Луцк, в Америку, куда хотите, где ваши начальники живут», – заявил Балицкий в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он отметил, что подобная практика применялась в Израиле.

Во вторник два украинских беспилотника нанесли удар по зданию вблизи Запорожской АЭС. Вскоре после этого украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара.