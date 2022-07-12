«Новые люди» внесли законопроект о методах проведения региональных госпроверок

Депутаты от партии «Новые люди» Владислав Даванков (вице-спикер Госдумы), Амир Хамитов (зампредседателя комитета по физкультуре и спорту) и Роза Чемерис (член комитета по международным делам) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о методах проведения госпроверок в регионах.

Новые люди предлагают внести изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». Необходимо обозначить в нем методы проведения проверок, как это уже сделано в Бюджетном кодексе и законе «О Счетной палате», считают в партии.

Сейчас закон о региональных контрольно-счетных органах дает полномочия проводить проверки, но их регламент не прописан, говорится в пресс-релизе партии. Авторы нового законопроекта выделяют такие методы осуществления контрольной деятельности, как проверки, ревизии и обследования. Также обозначаются допустимые цели проверок и ревизий, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Кроме того, предусматриваются редакционные правки текста закона о контрольно-счетных органах субъектов в соответствии с законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». После его принятия изменились наименования органов публичной власти.

«Наши эксперты постоянно мониторят законодательство, связанное с работой контрольных органов и проверками. Это не последний законопроект Новых людей в этой сфере. Будем и дальше устранять неточности и иносказания, чтобы законодательство в области контрольных процедур не имело двойных трактовок. Люди должны четко понимать, по каким вопросам к ним имеют право прийти с проверкой, а по каким нет. Государственная машина должна не выполнять карательно-надзорную функцию, а помогать организациям спокойно работать», – заявил первый заместитель руководителя фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Ранее «Новые люди» подняли в Госдуме тему борьбы с контрафактом.