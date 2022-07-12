Вирусологи оценили опасность оспы обезьян в России

Оспа обезьян, первый случай которой ранее был зарегистрирован в России, теоретически имеет возможность передаваться по воздуху, но на практике такой способ заражения маловероятен, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Если при каких-то условиях один инфицированный выделяет огромное количество вирусных частиц, а неинфицированный человек все это дело вдохнет – да, наверное, это возможно. Вирусные частицы попадут на внутренние дыхательные покровы, и если там присутствуют какие-то микротравмы, у вируса будет возможность инфицировать человека», – передает «Газета.Ru» слова Волчкова.

При этом у зараженного оспой обезьян человека должна наблюдаться очень высокая продукция вируса в легких, что маловероятно, поясняет Волчков. Кроме того, в дыхательных путях есть свои элементы сопротивления, включая мукозный слой – и если вирус не эволюционировал как респираторный, заточенный на передачу воздушно-капельным путем, преодолеть этот барьер он сможет только за счет очень высоких концентраций.

«В случае вируса оспы обезьян это практически невозможный эффект», – отметил Волчков.

При попадании на кожу вирус тоже, скорее всего, не сможет инфицировать человека, если на коже нет повреждений – частицы окажутся на ороговевших, мертвых клетках и не смогут добраться до живых. Воротами для инфекции в этом случае могут быть порезы и царапины, которые позволят вирусу оказаться среди живых клеток.

Тем временем директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что широкое распространение обезьяньей оспы в России маловероятно.

«Роспотребнадзор предпримет все меры санитарного контроля выявления и обсервации всех контактировавших лиц. Все будет сделано для локализации инфекции. Соответственно, у человека, у которого выявлено это заболевание, оно протекает в легкой форме. Оснований, чтобы закрывать границы, на данный момент нет. Если вовремя выявлены источник и все контактировавшие лица, то маловероятно широкое распространение, так как заболевание не обладает такой высокой заразностью и нет высокого потенциала распространения. Вирус практически не мутирует в отличие от коронавируса нового типа», – сказал он.

Викулов добавил, что пандемия обезьяньей оспы на планете маловероятна, несмотря на то, что ВОЗ «рассматривает масштабы инфекции как имеющие пандемический характер».

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что вирус передается «очень специфической части населения», поэтому вероятность заразиться им для большинства крайне низкая.

«Закрывать границы я смысла не вижу, вирус обезьяньей оспы передается на сегодняшний день преимущественно у очень специфической части населения. И поэтому для большинства населения России вероятность заразиться крайне низкая. Риск начала эпидемии достаточно низкий, хотя распространение вируса среди отдельных групп населения вполне возможно. Рекомендуется избегать плотного телесного контакта с малознакомыми людьми», – сказал он.

Ранее во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что первый случай оспы обезьян зафиксировали в России, заболевание выявлено у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы.