Легкоатлет Мо Фара заявил, что был ввезен в Британию торговцами людьми

Четырехкратный олимпийский чемпион в беге на 5 тыс. км и 10 тыс. км Мо Фара в документальном фильме «Настоящий Мо Фара» заявил, что в возрасте девяти лет незаконно был переправлен в Великобританию под именем другого ребенка.

«Большинство людей знают меня как Мо Фара, но это не мое имя. Настоящая история такова, что я родился в Сомалиленде, к северу от Сомали, как Хусейн Абди Кахин. Вопреки тому, что я говорил в прошлом, мои родители никогда не жили в Великобритании», – передает «Интерфакс» на интервью спортсмена для Daily Mail.

Фара рассказывал, что когда он жил в Сомали, родители приняли мучительное решение отправить трех из шести своих детей в Лондон в поисках лучшей жизни. Тем более там, согласно легенде, уже жил их отец, передает RT на русском.

Легкоатлет признался, что на самом деле отец был убит во время гражданской войны, когда спортсмену было четыре года. Будущую звезду мирового спорта тогда разлучили с матерью и через несколько лет перевезли торговцами людьми в Британию под именем другого ребенка.

Фара вспомнил, как на новом месте сразу же столкнулся с неприятностями. «Как только мы добрались до дома, его хозяйка отобрала у меня список с контактами моей родственницы, разорвала их прямо передо мной и выбросила их в мусорное ведро. В этот момент я понял, что я в беде», – рассказал он.

По словам легкоатлета, супружеская пара, у которой он жил, обращалась с ним плохо – его заставляли много работать по дому, присматривать за чужими детьми. При этом в первые годы Мо Фара был лишен возможности посещать школу. От бессилия и отсутствия перспектив он запирался в ванной и плакал.

По ходу фильма легкоатлет выразил беспокойство в связи с тем, что может быть выслан из страны. Однако Министерство внутренних дел заверило, что он не столкнется с какими-либо последствиями. «Никаких действий против сэра Мо предпринято не будет, и предполагать обратное неправильно», – заявил представитель.

По информации издания, фильм заканчивается тем, что спортсмен по видеосвязи общается с настоящим носителем имени Мо Фара, чью личность присвоили ему для отправки из Сомали в Британию.

Напомним, 12 октября 2019 года кенийский спортсмен Элиуд Кипчоге установил новый марафонский рекорд, первым в истории легкой атлетики пробежав марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 40,2 секунды.

Годом позже 4 сентября британский легкоатлет побил мировой рекорд в часовом беге, пробежав 21330 метров на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе.