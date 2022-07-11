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11 июля, понедельник | Последнее обновление — 15:54 | vz.ru
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Пушилин объявил 27 июля Днем памяти погибших в Донбассе детей
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Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ об объявлении 27 июля Днем памяти детей, погибших в ходе боев на территории Донбасса.
«В целях увековечения памяти детей – жертв войны в Донбассе постановляю: установить в Донецкой народной республике памятную дату: 27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе», – говорится в документе.
Указ вступит в силу со дня его опубликования. На сайте омбудсмена ДНР сообщается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Киев в республике погибли 116 детей, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом.
Союзные силы выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республики, где находился укрепрайон Вооруженных сил Украины, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Населенный пункт Григорьевка наши подразделения взяли. Был очень большой укрепрайон, но наши подразделения его взяли. Выбили оттуда укронацистов. Причем выбили с такой скоростью и с такими их потерями, что об этом даже не пишут в украинских СМИ», – сообщил Киселев ТАСС.
Также, по словам Киселева, был нанесен ракетный удар по большому скоплению ВСУ на окраине города Северска. Помощник министра отметил, что в результате удара украинские формирования понесли большие потери.
В понедельник Киселев сообщал, что подразделения союзных сил после освобождения Лисичанска находятся на подступах к Артемовску. В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России уничтожили до 350 человек и 20 бронемашин из состава двух механизированных и одной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска в ДНР.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Казаки из ЛНР показали захваченные знамена украинских частей
Захваченные знамена украинских частей продемонстрировал командир 6-го казачьего полка имени атамана Платова в составе Народной милиции ЛНР Владимир Полуполтинных.
«Все взято в бою. Знамя 10-го горно-штурмового батальона «Эдельвейс». Знамя батальона «Донбасс». Знамя 72-й (механизированной) бригады «Черные запорожцы». Это знамя национальной гвардии – батальон (оперативного назначения) имени генерала Кульчицкого», – перечислил Полуполтинных, передает РИА «Новости».
Также он продемонстрировал трофейные знамена 108-го отдельного горно-штурмового батальона и 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ.
В конце июня Полуполтинных рассказывал, как бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили собственный флаг.
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Союзные войска освободили от ВСУ Владимировку и Триполье в ДНР
Силы Донецкой и Луганской народных республик и России взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком», – сообщается в Telegram-канале народной милиции.
В начале июля союзные силы взяли под контроль администрацию Лисичанска. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения под командованием помощника главы Чечни Апты Алаудинова и второго корпуса народной милиции ЛНР прошли весь Лисичанск и с боем дошли до самого его центра. Также в центре Лисичанска установили Красное Знамя Победы.
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Стали известны подробности покушения на главу Мелитопольского района
Ночью диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего нападавший попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В ночное время диверсантом было обстреляно домовладение чиновника, после чего он попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя. В результате проведенных мероприятий преступник был обнаружен. При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
«Террористическое образование УГИЛ (Украинское государство Ивано-Франковска и Львова) должно быть уничтожено!» – подытожил он.
Ранее сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
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Врач Мясников с бригадой медиков приехал в ЛНР
Врач и телеведущий Александр Мясников в рамках гуманитарной миссии «Единой России» прибыл в Луганскую народную республику, он проведет встречи со студентами-медиками для определения потребностей в специалистах, лекарствах и медизделиях.
«Я знаю, что больницы ЛНР недоукомплектованы кадрами. Медикаменты сейчас привозят из России, и надо заранее понимать, чего именно не хватает. Даже по оснащению оборудованием больница Луганска очень впечатляет. Здесь делается многое. Сюда надо привозить студентов, чтобы они учились работать. Учились патриотизму, командному духу», – приводит слова Мясникова сайт «Единой России».
Он также подчеркнул, что на этом визите работа коллектива его больницы в народной республике не закончится.
«Моя больница и другие московские больницы готовы помогать. Будем ездить. Заранее выделять, каких специалистов не хватает. Здесь есть потенциал, с которым можно работать, чтобы медицина сильно продвинулась», – сказал Мясников.
Он также ознакомился с работой мобильной медчасти отряда ВДВ.
В свою очередь, председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, курирующий деятельность медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», доставил в Луганскую республиканскую больницу системы малоинвазивной хирургии для малотравматичных вмешательств, шовный материал, баллоны для хирургов. Вместе с ним оказывать помощь местным врачам снова приехал сын и еще несколько врачей.
«В ЛНР в общей сложности уже прибыли около 150 медиков-добровольцев. Некоторые во второй и третий раз. Большинство стараются поехать поближе к передовой, где они нужнее. Сейчас в Сватово повторно приехала группа из Башкортостана. Мы уже и в Первомайске были, Новоайдаре, Рубежном – объехали практически всю республику», – рассказал Хубезов.
Главврач Луганской республиканской больницы Олег Вольман рассказал, что в ЛНР сейчас работает большая бригада медиков-добровольцев из России. Это травматологи, анестезиологи, хирурги, кардиологи, нейрохирурги и сосудистые хирурги.
«Они разъехались по различным учреждениям республики. Оказывают хирургического и терапевтическую помощь. Занимаются высокотехнологичными методами лечения. Благодаря российским коллегами в наши клиники поступает новое медицинское оборудование. Мы чувствуем, что мы не одни и делаем общее дело на благо жителей», – заключил врач.
ВСУ обстреляли Алчевск из американских HIMARS
Украинские военные провели обстрел из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 12.40 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», – цитирует сообщение представительства ТАСС.
До этого в субботу украинские военные провели обстрел из РСЗО HIMARS города Ирмино в ЛНР.
Напомним, ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.
При обстреле Донецка погибли две женщины
В ходе обстрела со стороны Украины в Кировском районе Донецка погибли две женщины, также есть и другие пострадавшие, заявил глава города Алексей Кулемзин.
«По уточненной информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 годов рождения», – цитирует Кулемзина РИА «Новости».
Различные ранения получили пять мирных жителей города.
Ранее ранение при обстреле получил житель города Горловка в ДНР. Также украинские военные обстреляли из американских РСЗО HIMARS города Алчевск в ЛНР.
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В ДНР заявили о 52 обстрелах со стороны ВСУ за сутки
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Вооруженные силы Украины за сутки 52 раза обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 317 боеприпасов по 17 населенным пунктам, сообщило представительство республики в СЦКК.
«За истекшие сутки Представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
ВСУ выпустили 317 единиц различных боеприпасов.
«Под вражеским огнем оказались районы семнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Ленинский, Калининский, Куйбышевский, Кировский, Буденовский, Ворошиловский, Киевский, и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Степано-Крынка, Железная Балка, Пантелеймоновка, Озеряновка, Новобахмутовка, Минеральное, Яковлевка, Ясиноватая, Старомихайловка, Александровка, Еленовка, Луганское, Сигнальное», – указывается в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО.
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Украина начала принудительную эвакуацию с подконтрольных Киеву территорий ДНР
Нацполиция Украины с привлечением волонтеров силой эвакуирует людей из ряда городов Донецкой народной республики (ДНР), временно контролируемых Киевом, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«В городах Славянск, Краматорск, Северск, Соледар, Артемовск идет массовая эвакуация мирных граждан. <...> Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан. При этом говорят, что будет сейчас крупное наступление непосредственно российской армии», – передает ТАСС слова Киселева.
По его словам, большинство местных жителей заявляют, что они не хотят эвакуироваться. «Более 80% граждан заявляют о том, что они не желают покидать свои дома и их не интересуют война и военные действия. Люди, в действительности, не могут рассказать правду и сказать, что они ждут нас [союзные силы]», – добавил помощник главы МВД ЛНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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В ДНР заявили о трех погибших бойцах Народной милиции
В боевых действиях в субботу погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики, также потери понесли и ВСУ, сообщила Народная милиция ДНР.
«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость погибли трое и пять защитников Донецкой народной республики получили ранения», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там добавили, что украинские боевики также понесли потери в результате действий сил ДНР и России.
«На Угледарском направлении совместными действиями военнослужащих армии ДНР и ВС Российской Федерации была уничтожена группа украинских нацистов, которые планировали зайти на позиции военнослужащих армии ДНР. Потери противника составили до 12 человек личного состава и два бронеавтомобиля», – пояснили в Народной милиции.
Утром в субботу союзные силы освободили село Григорьевка под Северском в ДНР, где находился укрепрайон ВСУ.
Минобороны заявило об эвакуации более 25 тыс. людей за сутки из опасных районов спецоперации
Из опасных районов спецоперации за сутки эвакуировано свыше 25 тыс. мирных жителей, из них 4 тыс. 175 детей, сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Несмотря на жесткое противодействие киевского режима, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 тыс. 64 человека, в том числе 4 тыс. 175 детей», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он уточнил, что с начала операции было эвакуировано 2 млн 434 тыс. 298 человек, из них 383 тыс. 402 – дети.
Госграницу России пересекло 383 тыс. 48 личных автомобилей. За последние сутки – 4,8 тыс. автомашин.
Ранее Мизинцев сообщал, что украинская сторона использует учебные заведения в Сумской области и в ДНР для размещения опорных пунктов и складов оружия.
ВСУ обстреляли город в ЛНР из HIMARS
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) город Ирмино в ЛНР, выпустив две ракеты, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 05:30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», – говорится в сообщении СЦКК в Telegram-канале.
ВСУ впервые применили HIMARS в ЛНР 28 июня.
Между тем Пентагон собирается поставить Киеву высокоточное вооружение с большой дальностью, а также дополнительные РСЗО HIMARS.
В ЕР призвали сенаторов поработать в Донбассе во время парламентских каникул
Сенаторам от закрепленных за Донбассом регионов необходимо продолжить гуманитарную миссию в период парламентских каникул и подключиться к вопросам синхронизации законодательства, заявил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на пленарном заседании верхней палаты парламента.
«При этом, коллеги, просьба понимать, что это не отпуск на Азовское море. Это важнейшая государственная и гуманитарная задача. Прошу подойти к этому с максимальной самоотдачей и ответственностью. Координировать эту работу будут сенаторы Карелин, Вайнберг и Кравченко», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Турчак отметил, что надо быть готовыми ехать туда не на несколько дней, а всерьез, до полного достижения результата.
Он напомнил, что многие субъекты России взяли шефство за отдельными городами и территориями Донбасса. «Мы предлагаем сенаторам от закрепленных регионов подключиться к работе на этих территориях в период лета, подключиться к вопросам синхронизации законодательства, организации работы по выстраиванию системы представительной власти, работы избирательных комиссий. И, конечно, всех сенаторов прошу продолжить в Донбассе гуманитарную миссию», – добавил Турчак.
Первый вице-спикер Совфеда также поблагодарил коллег, которые с первых дней СВО включились в работу по оказанию помощи Донбассу.
«По нашей линии в Луганскую и Донецкую народные республики и на освобожденные территории Херсона, Запорожья, Харькова доставлено уже более 10 тыс. тонн гуманитарных грузов. Это продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, строительные материалы. В том числе большая партия пиломатериалов, которые были собраны при участии нашего Совета по развитию лесного комплекса под руководством Юрия Воробьева. Знаю, вы лично собирали и направляли туда технические средства разведки, защиты бойцов Народной милиции ЛНР и ДНР. Эту работу координировал Николай Журавлев. Также огромное человеческое спасибо за это», – отметил Турчак.
По его словам, на освобожденных территориях на сегодняшний день открыты 26 гуманитарных центров «Единой России», оказывается медицинская помощь, оформление гражданства, поиск родных и близких.
В среду Турчак заявил, что в городе Изюме Харьковской области открылся еще один центр гуманитарной помощи «Единой России». Этот второй гуманитарный центр «Единой России» в Харьковской области.
ВСУ отступили от курорта «Голубые озера» к Славянску
Украинские войска под натиском союзных сил отступили от курорта Донбасса «Голубые озера» по направлению к Славянску, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Под натиском союзных сил (украинские войска)... вынуждены отступать по направлению к Славянску», – написал он в своем Telegram-канале.
В народной милиции Донецкой народной республики отметили, что территория курорта очищена от киевский боевиков, но при отступлении они продолжают уничтожать инфраструктуру дальнобойной артиллерией.
Ранее в народной милиции ДНР сообщили, что союзные силы освободили село Богородичное, продолжается организация мощного плацдарма для наступления на Славянск.
После освобождения Лисичанска части ВС России и народной милиции ЛНР вплотную подошли к Северску – последнему относительно крупному населенному пункту, прикрывающему путь на Славянск. Окружение/ликвидация группировок противника в Славянске – Краматорске, далее в Авдеевке, Артемовске и Курахово не просто разрушает фронт в Донбассе и уничтожает крупнейшую на данный момент группировку ВСУ, а выводит войска России и союзников на оперативный простор на огромной территории. Так, для Киева потеряют всякий смысл попытки удерживать Харьковскую область.
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ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии натовского калибра
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье подвергли жилые районы Донецка массированному обстрелу из орудий калибра 155 мм, являющегося стандартным в НАТО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, в интервале 04.20-04.39 со стороны населенного пункта Нетайлово было выпущено 22 снаряда по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Киевскому, Пролетарскому и Буденновскому районам столицы ДНР, передает ТАСС.
Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО по селу Степано-Крынка возле Шахтерска, находящегося примерно в 50 км к востоку от Донецка. По данным «Донецкого агентства новостей», в обстрелянном районе находится «Шахтерская птицефабрика», где начался пожар, слышны взрывы. Работники предприятия находятся в укрытиях.
Ранее в воскресенье утром ВСУ обстреляли Алчевск из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Накануне ВСУ уже обстреливали Алчевск из РСЗО HIMARS. По уточненным данным, в результате обстрела Алчевска из американской РСЗО повреждения получили шесть жилых домов, а также предприятие «Коммунарскстрой».
Кроме того, в субботу ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное. Помимо этого, в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погибли две женщины, еще пять мирных жителей города получили ранения. Кроме того, в субботу в результате обстрела со стороны украинских боевиков пострадал мирный житель города Горловка. Помимо этого, в ДНР ВСУ обстреляли «Градами» поселок Минеральное.
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