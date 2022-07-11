Церемония прощания с экс-премьером Японии Абэ началась в Токио

Церемония прощания с экс-премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который погиб в прошлую пятницу в результате покушения, началась в буддистском храме Дзодзедзи в Токио.

Церемония прощания в Японии, как и похороны, в большинстве случаев проходит по буддистскому обряду. Буддистский монах или настоятель храма читает сутры, провожая усопшего в последний путь, передает РИА «Новости». Это последняя возможность попрощаться с усопшим для родственников и друзей. Участники церемонии по очереди подходят к гробу для воскурения благовоний в специальной чаше, они могут по желанию выступить с прощальным словом. Церемония начинается вечером и длится несколько часов. После того, как основная часть закончится, в зале остается только семья и буддистский монах, которые должны всю ночь читать сутры, молиться и следить, чтобы не погасли благовония.

Церемония похорон и кремации происходит на следующий день. Главой дома на траурных мероприятиях будет вдова Абэ Акиэ.

По желанию семьи прощание и похороны Синдзо Абэ пройдут в узком кругу родных и близких. В день похорон на избирательном округе и родине предков Абэ в Симоносэки в префектуре Ямагути установят алтарь для возложения цветов. Прощание же для широкого круга всех, кто хочет воздать долг память бывшему премьер-министру, позднее будет организовано в Токио и в Симоносэки, дата не определена.

Правительство Японии на заседании в понедельник приняло решение о награждении Абэ посмертно высшим орденом Хризантемы с цепью.

Высший орден Хризантемы с цепью вручается в Японии крайне редко. Его получателями как правило становятся члены императорской семьи, выдающиеся политические деятели или главы иностранных государств. До настоящего времени внутри самой Японии им были удостоены лишь 14 человек, среди которых лишь шестеро – при жизни. Последним японским политиком, которого в 2019 году посмертно удостоили этого ордена, стал бывший премьер страны Ясухиро Накасонэ.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.

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