Заслуженный спасатель прокомментировал большое число пострадавших от непогоды в Москве

Из-за частых предупреждений МЧС о непогоде, когда по факту ее не случается, доверие населения к таким сообщениям сильно упало. Как следствие – большое число раненых и несколько погибших в результате сильного ветра в столице и Подмосковье, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Александр Гофштейн.

В воскресенье в Москве наблюдался сильный втер. В результате падения деревьев 18 человек, включая троих детей, получили травмы. Двое людей погибли. В Московской области травмы из-за непогоды получили шесть человек.

«В последнее время МЧС по поводу и без всякого повода по всей стране выпускало всякого рода предупреждения (по СМС-сообщениям, голосовыми сообщениями – машины ездили по городу) и в какой-то мере это дискредитировало саму идею. Просто надо кричать: «Волки, волки», когда действительно идут волки, а не по поводу и без повода», – говорит Гофштейн.

Он объясняет, что прогнозы погоды не всегда достоверные, и синоптики не могут предсказать абсолютно все надвигающиеся катаклизмы. В связи с этим у МЧС нет 100-процентной информации, поэтому они вынуждены либо делать слишком частые предупреждения для граждан, либо вообще их не делать. Так доверие к таким предупреждениям у населения сильно упало. Решить данную проблему возможно лишь улучшением метеорологического оборудования, чтобы специалисты могли как можно раньше видеть надвигающиеся на город или регион катаклизмы.

«Что касается сильного ветра в Москве, и во многих регионах, кстати, тоже прошли такие же сильные ветры – бури с корчеванием деревьев, их падениями и так далее – это вызвано климатическими аномалиями. Они настолько быстро возникают и приводят к трагическим последствиям, что предсказать их очень трудно. Есть общий признак, когда это может произойти: когда несколько дней стоит жара, нагреваются участки суши, там поднимается восходящий поток воздуха, который вызывает локальное метеорическое явление, которое может вызвать смерч, вихрь или просто очень сильный ветер», – рассказывает спасатель.

Предсказать такое явление заранее сложно, видно его лишь по факту, продолжает специалист. В связи с этим он призывает граждан самим чаще обращать внимание на состояние погоды, а в случае сгущения туч над городом после длительной жары с усилением ветра, стараться не парковать машины под деревьями и неустойчивыми сооружениями, не ходить под различными навесами, сторониться старых зданий, поскольку из-за сильного ветра может оторваться и свалиться балкон или часть фасада. Также не следует гулять в такую погоду по набережной, поскольку есть риск того, что пешехода может сдуть на проезжую часть.

«Ожидать, что от спецслужб будут какие-то здравые предупреждения, не стоит, потому что не всегда они сами могут знать о надвигающихся катаклизмах. Полагаться следует на свои личные ощущения. Всегда нужно быть бдительными. От этих природных явлений никуда не деться, нужно просто повышать общую грамотность, научиться смотреть на небо и оценивать ситуацию. Конечно, будут случаи, когда погода так и не разыграется до сильного ветра, вихря или смерча, но лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Жизнь важнее», – заключил Гофштейн.

Ранее синоптики предупредили, что москвичей 10 июля ожидает переменчивая погода. Кроме того, специалисты не исключили, что в отдельных районах столицы возможна гроза и ветер с порывами до 17 м/с. Вечером этого же дня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичные больницы из-за непогоды доставлено уже 10 человек с травмами разной тяжести, один человек погиб. Позже источник в экстренных службах сообщил о двух погибших и 18 получивших травмы.