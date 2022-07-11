Генсек кабмина Японии объяснил, почему флаги из-за смерти Абэ приспустили поздно

В резиденции премьера Японии в понедельник и вторник будут приспущены флаги в знак скорби по бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ, решение приняли только сейчас, так как 11 июля первый будний день со дня смерти Абэ, заявил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«Правительство приспустило флаги, как это делается в знак скорби по действующему премьер-министру. Синдзо Абэ расстался с жизнью в результате варварского акта в ходе выборов, которые являются основой демократии. Принимая во внимание горе, которое испытывает народ, сегодня и завтра в резиденции премьер-министра будут наполовину приспущены флаги, что делается (только) в случае смерти действующего главы государства. Он погиб в пятницу вечером, флаги приспустили в первый рабочий день после пятницы – сегодня», – передает РИА «Новости» ответ Мацуно на вопрос о том, почему в Японии в отличие от других стран решение об этом было принято так поздно.

Между тем, религиозная организация Церковь объединения Мун Сон Мена признала, что мать убийцы экс-премьер-министра Синдзо Абэ является членом организации.

Ранее сообщалось, что стрелявший в политика Тэцуя Ямагами заявил, что его целью была «некая организация», попав в сети которой его мать сделала большие пожертвования, разрушившие его семью. Он считал, что Абэ каким-то образом связан с этой организацией.

При этом сам Ямагами не является адептом организации.

Напомним, Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ.