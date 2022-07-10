Шольц предрек Германии проблемы с энергобезопасностью

Вопрос обеспечения ФРГ энергоресурсами будет оставаться на повестке дня в течение долгого времени, заявил канцлер Олаф Шольц.

«На сегодня мы обеспокоены безопасностью нашего энергоснабжения. И это будет продолжаться в течение следующих недель, месяцев и даже лет», – сообщил он в видеообращении, передает РИА «Новости».

По его словам, власти стараются максимально подготовиться к возможному дефициту. Среди прочего речь идет о строительстве трубопроводов и терминалов сжиженного природного газа, а также введении в эксплуатацию возобновляемых источников энергии. При этом Шольц уточнил, что подобные меры потребуются и после предстоящей зимы.

Ранее газета «Бильд» со ссылкой на прогнозы Ассоциации жилищного хозяйства сообщила, что цены на электроэнергию в Германии могут вырасти в 2022 году выше, чем прогнозировалось ранее.

Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?