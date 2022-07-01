Политолог: 2022 год показал своевременность внесения поправок в Конституцию

«Референдум по поправкам в Конституцию состоялся очень своевременно. Сегодня это очевидно. Он дал возможность нашей стране быть независимой от международных норм, которые идут вразрез с нашими ценностями и интересами», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов, комментируя вторую годовщину принятия поправок в Конституцию Российской Федерации.

«Мы ведь помним, что тогда в самом разгаре была пандемия. Но все риски и все замыслы, которые закладывались в логику проведения конституционной реформы, абсолютно оправданы. Сегодня, спустя два года, мы видим, насколько это было своевременно сделано», – рассказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Особо важным было внесение изменений в части сохранения государственного суверенитета. Были скорректированы все рудименты переходного периода и 90-х годов. Это касается, в частности, закрепления приоритета национального законодательства. Данные изменения помогают нам справиться с теми вызовами, которые сегодня возникли перед Россией», – полагает собеседник.

«Безусловно, сегодня мы видим и эффект от поправок, касающихся социальной политики государства. Основополагающие изменения помогли поддержать граждан и во время пандемии, и помогают справляться с санкционными вызовами, перестраивать нашу жизнь, не жертвуя интересами, благосостоянием и безопасностью граждан России», – отметил он.

«Спустя два года можно уверенно сказать, что Владимир Путин дальновидно настоял на том, чтобы соответствующие изменения в Конституцию были приняты своевременно. Хотя, с учетом эпидемиологической обстановки, поднимался вопрос о переносе голосования на более позднее время. Но российское руководcтво и граждане России тогда все правильно сделали. Это было ярчайшим проявлением ответственности за страну», – подчеркнул Мартынов.

Напомним, два года назад состоялось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. За изменения в Основной закон проголосовали более 74 млн граждан, то есть 77,6% россиян. Против высказались 21,59%.

Так, после внесения поправок статья 79 Конституции определяет, что Россия закрепляет приоритет национального законодательства, при этом сохраняя принципы уважения норм международного права. Решения международных органов, противоречащие Конституции РФ, не исполняются. Также определяется, что РФ принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Кроме этого, согласно статье 67.2, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

Кроме того, статья 68.4 гарантирует защиту и развитие культуры России со стороны государства. 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. В регионах проходят фестивали, ярмарки, тематические выставки, лекции, мастер-классы, а также концерты творческих коллективов.

А статья 67.3 провозглашает ценностями государства память о подвигах защитников Отечества и историческую правду, запрещает попытки «переписать историю».