Ассанж обжаловал решение об экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение главы МВД Великобритании Прити Пател об экстрадиции его в Соединенные Штаты, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на адвоката.

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обжаловал свою экстрадицию из Соединенного Королевства, положив начало многомесячным судебным спорам о том, следует ли его отправить в США для предъявления обвинений в шпионаже», – передает РИА «Новости» сообщение.

Как сообщает издание, у Ассанжа был срок на подачу апелляции до пятницы. По словам адвоката из представляющей Ассанжа юрфирмы Birnberg Peirce & Partners, Ассанж подал две апелляции в британский суд в четверг. Теперь суд должен решить, может ли быть заслушано его обжалование.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение «темным днем» для вопроса свободы слова. Также в заявлении WikiLeaks указано, что решение Пател будет оспариваться.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщение WikiLeaks о том, что глава министерства внутренних дел Британии Прити Пател одобрила экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

Напомним, 20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США.

Ассанж в конце декабря подал прошение об обжаловании в Верховном суде решения по его экстрадиции в США.

Высокий суд Лондона 10 декабря одобрил апелляцию США об экстрадиции Ассанжа. Суд удовлетворил апелляцию и постановил, что дело должно быть передано в Вестминстерский магистратский суд. При этом Ассанж остается под стражей.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Власти Штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы.