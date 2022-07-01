Пескова спросили о ракетном ударе в Одесской области

Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске

«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.

«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.

«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.

«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова

Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.

«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.

«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».

«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.

По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.

Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.

Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».

1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».

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