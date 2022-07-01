Лавров счел смешными заявления НАТО об исключительно оборонительной позиции

Заявления о том, что НАТО является исключительно оборонительным альянсом, звучат сегодня глупо и стыдно, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и преподавательским составом Белорусского государственного университета (БГУ).

«Недавно представитель Белого дома в очередной раз повторил, что России не надо бояться НАТО, вообще никому не надо бояться, потому что НАТО – это оборонительный альянс. Но это уже смешно, и для взрослых людей говорить такие очевидные глупости, я бы сказал, просто стыдно», – передает ТАСС его слова.

Лавров выразил мнение, что НАТО пытается найти внешнего врага, чтобы объяснить само свое существование.

«Во многом это объясняется необходимостью сохранить сам смысл существования НАТО, который по большому счету – это признают даже многие политики, аналитики на Западе – был утрачен в период, когда исчез Варшавский договор, исчез Советский Союз, когда были все шансы выстраивать единое пространство безопасности и экономического сотрудничества», – сказал он

По словам министра, в НАТО уже не скрывают, что следующую «линию обороны» альянс намерен провести в Южно-Китайском море.

«Сейчас они говорят, что НАТО должно обрести глобальное измерение с точки зрения ответственности за безопасность во всем мире, когда они говорят, [про] Индо-Тихоокеанский регион, они такой термин придумали специально, чтобы постараться Индию еще заманить в свои сети, и НАТО должно отвечать за безопасность и в этой части земного шара», – добавил он.

Резюмируя, Лавров заметил, что следующая «линия обороны этого «оборонительного» альянса будет пролегать в Южно-Китайском море. «Потому что Китай уже был обозначен в итоговых документах этого саммита в Мадриде, который на днях завершился, как главный, системный, долгосрочный вызов», – заявил он.

В феврале этого года президент Владимир Путин, оценивая возможное вступление Украины в НАТО, напомнил, что Россия столкнулась с пятью волнами расширения НАТО. По его словам, Москву альянс попросту обманул, «когда обещал недопустить продвижения НАТО на восток». Кремль заявил, что в России по-прежнему убеждены, что действия Североатлантического альянса носят агрессивный, а не оборонительный характер.

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