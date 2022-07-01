Кремль спросили об отказе президента Финляндии играть в хоккей с Путиным

Президент Владимир Путин не испытывает недостатка в партнерах для игры в хоккей, он выходит на лед регулярно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать заявление президента Финляндии Саули Ниинисте о том, что тот больше не будет играть в хоккей с российским коллегой.

«На самом деле, спорт, и такой командный спорт, как хоккей, способствует формированию взаимного доверия. И с этой точки зрения в свое время это была очень-очень хорошая, позитивная практика в самом начале президентского пути господина Ниинисте. Ну теперь он говорит, что не будет играть. У Путина нет недостатка в членах его команды, общей команды. Поэтому Путин в хоккей играет, делает это регулярно», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко после встречи сыграли в хоккей в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы «Манеж» в Стрельне. Путин забросил семь шайб, Лукашенко – две.