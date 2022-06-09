Организаторы продлили прием заявок на бесплатное размещение соцрекламы в интернете

Прием заявок на второй Конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы в сети Интернет продлен до 23.30 мск 20 июня. Подать заявку можно на сайте соцреклама.ири.рф.

В конкурсе могут принять НКО, существующее более 1 года. Заявки принимаются по 11 тематическим направлениям, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Итоги конкурса будут подведены в августе. Рекламные баннеры победителей Оператор разместит с сентября 2022 года до февраля 2023-го в рамках одного месяца из данного периода. Победитель получит до 70 млн показов на ресурсах «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2GIS.

Конкурсный отбор включает несколько этапов. На первом независимые эксперты оценивают значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность рекламного сообщения, креативность представленной раскадровки баннера, а также сайт, на который будет переходить пользователь при взаимодействии с рекламным баннером.

Окончательное решение по выбору победителей принимает Комиссия по отбору проектов социальной рекламы во главе с председателем Координационного совета по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате РФ Еленой Тополевой-Солдуновой.

Первый Конкурс для НКО на бесплатное размещение социальной рекламы проходил с ноября 2021 по февраль 2022 года. Его победителями стали 32 проекта некоммерческих организаций (НКО). Они получили возможность проведения федеральных рекламных кампаний на ведущих ресурсах: «Яндекс», VK, Rambler&Co, 2GIS. Кампании посвящены экологическому волонтерству, донорству, профилактике заболеваний сердца и другим темам.

Отмечается, что к заявке необходимо прикрепить раскадровку рекламного баннера для размещения в сети Интернет и ссылку на сайт/макет сайта, переход на который будет осуществляться при клике на баннер.