Путин назвал демографию первоочередной задачей

Россиян должно быть больше и они должны быть здоровыми, демография – наша первая задача, заявил президент Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями.

«Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», – цитирует ТАСС президента.

По словам президента, в этом направлении необходимо рассмотреть целый набор вопросов – развитие медицины, базы медицинской техники, фармацевтика, современные лекарственные препараты, в том числе те, которые будут «эффективно работать против болезней», привыкшим к антибиотикам. Также глава государства назвал сквозные технологии, а также технологии в области больших данных.

Ранее демограф рассказал, какие города России станут миллионниками в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, говоря об ограничениях в отношении страны, заявил, что ее нельзя обнести забором, а сами россияне такой забор возводить не будут.

Также Путин выразил уверенность, что роль современной России заключается в том, чтобы «возвращать и укреплять» суверинитет и территории.

Президент уверен, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями, промежуточного состояния не существует.

Также Путин подчеркнул, что Россия не будет наступать на те же грабли, что и СССР, ее экономика останется открытой, она будет развиваться так, чтобы не зависеть ни от кого.